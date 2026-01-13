Kolhapur Election : हद्दवाढीशिवाय शहराचा विकास नाही; कोल्हापूरसाठी आर-पारची लढाई लढणार – हसन मुश्रीफ

कोल्हापूर : महापालिकेच्या आतापर्यंतच्या राजकारणामध्ये शहराचा विकास खुंटलेला आहे. त्याला रखडलेली हद्दवाढ आणि त्यामुळे लोकसंख्येचा निकष पूर्ण होत नसल्याने केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी आणि अन्य योजनांचा मिळाला नसलेला लाभही कारणीभूत आहे. .शहराच्या विकासासाठी हद्दवाढ आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मकपणे तोच मुद्दा मांडला आहे. त्यामुळे हद्दवाढ केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. शहरात चांगले रस्ते, चोवीस तास स्वच्छ व मुबलक पाणी देण्याची ग्वाही वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.- संतोष मिठारी.Kolhapur Election : सत्तेत असू वा नसू, कोल्हापूरच्या विकासासाठी अखंड झटणारच; रस्ते, पाणी आणि स्वच्छतेचा ठोस अजेंडा – व्ही. बी. पाटील.प्रश्न ः शहर विकासासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका, व्हिजन काय?उत्तर ः योग्य पद्धतीने घनकचरा व्यवस्थापन, वाहतुकीची कोंडी कमी करण्यासाठी ओव्हरब्रीज, बायपास रस्ते चांगले केले जातील. गरिबांना सरकारी रुग्णालयात उपचार घेणे अधिक सोयीचे वाटते. हा विचार करून सीपीआरचा कायापालट केला. त्याच धर्तीवर प्रभागांमध्ये आरोग्यसेवा पुरवू. शाळांना आणि शेंडापार्क परिसरात वसणाऱ्या नव्या कोल्हापूरला पूरक सुविधा देऊ..प्रश्न ः रोजगारनिर्मितीसाठी तुमचे मॉडेल काय राहणार?उत्तर ः करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई देवीच्या मंदिराचा तीर्थक्षेत्र, सर्किट बेंचमुळे वाढणाऱ्या फ्लोटिंग लोकसंख्येचा खासगी कंपनीने सर्व्हे केला आहे. त्याने भविष्यात कोल्हापूरचा जीडीपी वाढणार असून, त्याला पूरक ठरणाऱ्या सुविधा महायुतीच्या माध्यमातून आम्ही पुरविणार आहोत. राज्य सरकारने दावोसमध्ये कोल्हापूरबाबत तीन-चार उद्योगांचे करार केले आहेत. त्यासह आयटीपार्क होत असल्याने कोल्हापुरात उद्योगाचे महाद्वार उघडणार आहे. त्यातून रोजगार निर्मिती वाढणार आहे..Kolhapur Election : तीन वर्षांत काहीच नाही, आता बदल हवा; महायुतीवर टीका करत सतेज पाटील यांचा विकासाचा अजेंडा.प्रश्न ः पारदर्शक कारभारासाठी काय करणार?उत्तर ः जास्तीत जास्त लोकाभिमुख कारभार करू. आमच्या नगरसेवकांची कार्यालये प्रभागाच्या विकासासह गोरगरिबांच्या कल्याणाची केंद्रे बनतील..प्रश्न ः महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी कोणत्या गोष्टी करणार?उत्तर ः हद्दवाढ झाल्यास महापालिकेचे उत्पन्न वाढेल. शहरातील अविकसित भाग विकसित केले जातील. कचऱ्यापासून बायोमायनिंग, वीज निर्मितीसारखे प्रकल्प राबविले जातील. केएमटीची सुविधा अधिक सक्षम करू. इलेक्ट्रिक व्हेईकलचा वापर वाढवू..नैतिक जबाबदारी मी टाळत नाही... मागील सत्ताधाऱ्यांनी केलेली सर्वात मोठी चूक कोणती? या प्रश्नावर मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ‘यापूर्वी महापालिकेच्या सत्तेमध्ये आमची अगदी मर्यादित भूमिका होती. कारण, या शहरात माझा छोटा पक्ष निर्णय प्रक्रियेमध्ये आमचा अभावाने समावेश व्हायचा. मात्र, थेट पाईपलाईनसारख्या बाबीमधील नैतिक जबाबदारी मी टाळत नाही. या थेटपाईपलाईन योजनेचा डीपीआर तयार करताना काळम्मावाडी धरणाच्या नैसर्गिक परिस्थितीचा अभ्यास झाला नसल्याने आम्हाला निश्चितपणे त्याचा त्रास झाला. योजनेचे पाणी आले; मात्र ते लोकांपर्यंत पोहोचण्यात अडचणी निर्माण झाल्याचे वास्तव आहे .’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.