कोल्हापूर

Kolhapur Election : हद्दवाढीशिवाय शहराचा विकास नाही; कोल्हापूरसाठी आर-पारची लढाई लढणार – हसन मुश्रीफ

Kolhapur Expansion : हद्दवाढ झाल्यास स्मार्ट सिटीसह केंद्र व राज्य योजनांचा लाभ; कोल्हापूरच्या विकासाला नवे बळ, २४ तास स्वच्छ पाणी, सक्षम आरोग्य सेवा आणि सुधारित वाहतूक व्यवस्थेचा सर्वसमावेशक आराखडा
Medical Education Minister Hasan Mushrif outlining Kolhapur’s city expansion

Medical Education Minister Hasan Mushrif outlining Kolhapur’s city expansion

sakal

संतोष मिठारीसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : महापालिकेच्या आतापर्यंतच्या राजकारणामध्ये शहराचा विकास खुंटलेला आहे. त्याला रखडलेली हद्दवाढ आणि त्यामुळे लोकसंख्येचा निकष पूर्ण होत नसल्याने केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी आणि अन्य योजनांचा मिळाला नसलेला लाभही कारणीभूत आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Hasan Mushrif
Development
political parties
kolhapur city

Related Stories

No stories found.