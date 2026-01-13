Kolhapur Election : तीन वर्षांत काहीच नाही, आता बदल हवा; महायुतीवर टीका करत सतेज पाटील यांचा विकासाचा अजेंडा

कोल्हापूर : टक्केवारीमुक्त कोल्हापूर, शहरातील महिला, विद्यार्थ्यांना मोफत केएमटी प्रवास, रंकाळा तलाव, राजाराम तलाव, कळंबा तलाव या कोल्हापूरच्या वैभवाचा सर्वांगीण विकास केला जाईल. तलावाच्या ठिकाणी सुसज्ज स्वच्छतागृहांसह सर्व सुविधा दिल्या जातील. आयटीपार्कसाठी विशेष प्रयत्न व सवलत दिली जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडांगण उभारले जाईल, अशी ग्वाही कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष, आमदार सतेज पाटील यांनी दिली. - सुनील पाटील.प्रश्न- शहर विकासासाठी काँग्रेसची भूमिका काय?उत्तर : शहरात चांगले रस्ते करून शहर धूळमुक्त केले जातील. नवीन रस्ते करताना इंडियन रोड काँग्रेस मानांकनानुसार केले जातील. रस्ता क्रॉसिंग करताना स्काय वॉक करणे गरजेचे आहे. शहरातील वाहतूक कोंडीसाठी स्काय वॉक करू. फेरीवाल्यांसाठी ‘फूड कोर्ट’ करू. रिक्षावाल्यांना एका ॲपवर एकत्रित आणले जाईल. रखडलेला अंबाबाई विकास आराखडा राबवला जाईल. झोपडपट्ट्यांचा सुनियोजित विकास करू..Kolhapur City : सार्वजनिक वाहतूक सक्षम न झाल्यास कोल्हापूर आणखी मागे पडेल; वकिलांचा इशारा आणि ठोस मागण्या.प्रश्न : रोजगारनिर्मितीसाठी काँग्रेसचे मॉडेल काय असणार?उत्तर : आय.टी., स्टार्टअप कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी ''कोल्हापूर इनोव्हेशन हब'' सुरू करून शासकीय परवानग्यांसाठी ‘एक खिडकी योजना’ सुरू करू. आयटी तरुणांना माफक दरात जागा, तांत्रिक मार्गदर्शन, गुंतवणुकीसाठी संधी मिळेल. नामांकित आयटी व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना ‘ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर’ स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करू. ‘कोल्हापुरी ब्रँड’चे जागतिक संरक्षण करून तरुणांना रोजगार देऊ. यूपीएसशी, एमपीएसीच्या मुलांना छत्रपती शिवाजी महाराज नॉलेज सेंटरच्या माध्यमातून अल्प दरात शिक्षण देऊ..प्रश्न : पारदर्शक कारभारासाठी कोणते नियोजन केले आहे?उत्तर : महापालिकेचा निधी योग्य ठिकाणी आणि योग्य पद्धतीने खर्च करण्यासाठी वॉर्ड समिती, नगरसेवकांवर त्याची जबाबदारी देऊन. टेंडरमध्ये सुसूत्रता आणून प्रक्रिया पारदर्शक करू. शहरात दोन लाख महिला आहेत, त्यांची वर्षात मोफत तपासणी केली जाईल..Kolhapur Realistic : आकडेवारी, खर्च आणि डिजिटल व्हिजनसह ‘सुराज्य संकल्प’; विनय कोरे यांचा वास्तवातील विकासाचा निर्धार, जनसुराज्यचा ठोस विकास अजेंडा.प्रश्न : महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीसाठी कोणत्या गोष्टी करू शकता?उत्तर : महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीसाठी दोन स्रोत आहे. यामध्ये टाऊन प्लॅानिंग आणि दुसरे मालमत्ता कर, पण मालमत्ता कर वाढवला जाणार नाही. टाऊन प्लॅनिंगमधून नवीन बांधकाम देत असताना टीडीआर आणि एफएसआय हे महापालिकेच्या उत्पन्नाचे साधन आहे. अशा फाईल्स निर्गत करून त्यातून येणारे उत्पन्न वाढवले पाहिजे. महापालिकेच्या जागेवर विविध प्रकारच्या जाहिराती घेऊ शकतो..महायुतीची सत्ता असूनही कामे केली नाहीत प्रशासकांच्या माध्यमातून महापालिकेवर तीन वर्षे महायुतीची सत्ता आहे. त्यांनी १ हजार कोटी रुपयांचा निधी आणून शहरातील सर्व रस्ते खड्डेमुक्त आणि धूळमुक्त केले असते तर आम्हाला बोलता आले नसते. पण, तीन वर्षांत काहीही कामे केलेली नाहीत. त्यामुळे शहरातील नागरिक संताप व्यक्त करत असल्याची टीका आमदार सतेज पाटील यांनी केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.