Kolhapur City : लोकसंख्या वाढली, प्रश्न वाढले कोल्हापूरचा विकास मात्र जागेवरच; पार्किंग, उड्डाणपूल केवळ कागदावरच; वाहतूक कोंडीत कोल्हापूरकर हैराण

लोकसंख्या वाढली, वाहने वाढली, पर्यटकांची संख्या वाढत चालली आहे. या सर्वांसाठी शहर अपुरे पडत आहे. त्यासाठी नवीन उपाययोजनांचे निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी तातडीने करण्याची आवश्यकता होती..१५ वर्षांचा विचार करता पंचगंगा नदी प्रदूषण, पाणीपुरवठा, कचरा प्रक्रिया या बाबींवर ठोस काम झाले. पण, त्यापाठोपाठ भेडसावणाऱ्या वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठीचे पार्किंग व उड्डाणपूल, उत्पन्न वाढीसाठी नवीन संकुलांची उभारणी, जुन्या मार्केटना ऊर्जितावस्था अशा महत्त्वाच्या विषयांकडे लक्ष दिले गेलेले नाही. जे पाठीमागे सुरू आहे, तेच पुढे ढकलायचे इतकाच कारभार झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यातून शहरातील विकासकामांची गतीच खुंटल्याचे दिसत आहे. - उदयसिंग पाटील.Kolhapur Roads : कोट्यवधींचा निधी, पण रस्ते मात्र खड्ड्यांचेच; कोल्हापूरकरांचा संताप अनावर. महापालिकेच्या स्थापनेपासून शहराची हद्दवाढ झालेली नाही. राजकीय साठमारीत हा विषय कायम बाजूला ठेवला. महापालिकेची सत्ता मिळवणाऱ्या नेत्यांकडूनही त्याचा गांभीर्याने विचार केलेला नाही. त्यापासून महापालिकेच्या विकासाला खीळ बसत गेली. .आपोआपच उत्पन्न कमी होत गेले. त्याचा परिणाम शहरवासीयांना सोसावा लागत आहे. हद्द वाढली नसल्याने पूर्वीच्या यंत्रणेवरच भर पडत आहे. त्यातून वाहतूक वाढून पार्किंगचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. त्याबाबत ठोस निर्णय घेण्याची आवश्यकता होती. .Kolhapur Municipal Corporation : अर्धशतकानंतरही विकास खुंटलेला; संकटांच्या चक्रव्यूहात अडकलेली कोल्हापूर महापालिका.रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीसाठी इमारतींमधील पार्किंगचा बेकायदेशीरपणे होत असलेला वापर हा मुख्य मुद्दा आहे. पण, तो यापूर्वीच्या सभागृहांनी कधीच हाताळला नाही. उलट त्याला खो कसा बसेल?हे पाहिले गेले.. पार्किंग हटवता आले नाही, तर किमान रस्त्यांची रुंदी वाढवणे, त्यावरील अतिक्रमणे दूर करावे हे करायला हवे होते. त्याबाबतही ठोस निर्णय घेतले नाहीत. शहरातील प्रमुख रस्ते कोंडीत असताना त्यासाठी उड्डाणपूल ही गरज आहे. .अनेक शहरांत त्याप्रमाणे काम केले जात आहे. पण, येथे प्रयत्न केले गेले नाहीत. नवीन पार्किंगची ठिकाणे तयार करण्याची गरज होती. तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील सरस्वती टॉकीजजवळील बहुमजली पार्किंग बऱ्याच वर्षांनी तयार झाले. पण, इतर पार्किंगला चालना दिली नाही..त्याबरोबरच उत्पन्न वाढीसाठी नवीन संकुलांची उभारणी झाली नाही. कोंबडी बाजार संकुल, गुजरीतील संकुलाबाबत काही झालेले नाही. अनेक जुनी मार्केट शहरातील मध्यवस्तीत, मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. त्यांचा नवीन विकास केला असता उत्पन्नाच्या संधी अमाप मिळाल्या असता. .त्याबाबत धाडसाने निर्णय घेतले नाहीत. या विकासकामांतून शहराचा चेहरामोहरा बदलला असता. त्याबरोबरच पायाभूत सुविधांमधील रस्ते, गटारी, सफाई, कचरा प्रक्रिया, पथदिवे, उद्याने, मैदान, ड्रेनेज लाईन या कामांकडेही कानाडोळा केला गेला आहे. बऱ्याच वर्षांपासून शहराचा विकास म्हणजे काही रस्ते डांबरीकरण, ड्रेनेज लाईन, गॅस पाईपलाईन, आकर्षक दिवे या पुरता मर्यादित राहिला आहे..विकासकामांना चालना केव्हा?मध्यवर्ती स्टॅंडजवळ बहुमजली पार्किंग केव्हा?पार्किंगचा बेकायदेशीर वापर थांबवलेला नाहीजुन्या ड्रेनेज लाईनचे आयुष्यमान संपलेजुन्या उद्यानांची देखभालच कमीव्यापारी संकुलांतून उत्पन्न कधी?.रंकाळा प्रदूषणमुक्ती कित्येक वर्षांपासून सुरूच काही वर्षांत प्रगतीच्या दृष्टीने अपेक्षित विकासकामे दिसत नाहीत. रस्तांची दुर्दशा आहे. स्वच्छता, आरोग्याच्यादृष्टीने नागरिकांना नागरी सुविधांचा अभाव आहे. वाहतूक नियोजनाचा अभाव, शैक्षणिक सुविधांचा बोजवारा, सुंदर बागांची दयनीय अवस्था आहे. विकासकामांची व्याख्याच बदलून गेली आहे. शहरवासीयांच्या सुविधेसाठी केली जाणारी विकासकामे हे लुप्त होत गेले आहे. दिखावा वाढत गेला आहे. प्रश्न कायम आहेत.- आनंदा गंगाधरे, राजारामपुरी .सध्याची शहराची अवस्था निराशजनक आहे. वर्दळीचे रस्ते चांगल्या दर्जाचे झालेले नाहीत. काहीच रस्ते वारंवार तयार केले जात आहेत. पॅचवर्कसाठीच्या कामांनाही मर्यादा आली आहे. यातून रस्ते खराब झाले आहेत. त्यातून नागरिकांना वाहनांची देखभाल, आरोग्याच्या समस्यांमुळे भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. एकीकडे महापालिकेकडे कर भरायचा व दुसरीकडे त्यातून अपेक्षित विकासकामे होत नसल्याने भुर्दंड सहन करायचा, अशा कोंडीत नागरिक आहेत.- सोनल सुतार, टाकाळा .शहरात नागरिकांना चालण्यासाठी फूटपाथ नाहीत. पावसाळ्यात पाहिल्यानंतर अनेक ठिकाणी गटारीच नसल्याने पावसाचे पाणी रस्त्यावरून वाहून जाते. त्यातून रस्ता खराब होतो. पार्किंगच्या जागा नसल्याने रस्त्यावरच वाहने लावली जात आहेत. त्यातून वाहतूक कोंडी होते. याबाबत महापालिकेने काहीही केलेले नाही. ही कामे म्हणजेच विकास आहे. पण, त्यासाठी कुणी लक्ष देत नाही असेच दिसते. मोठमोठे आकडे सांगायचे; शहरात नागरिकांना चालण्यासाठी फूटपाथ नाहीत. पावसाळ्यात पाहिल्यानंतर अनेक ठिकाणी गटारीच नसल्याने पावसाचे पाणी रस्त्यावरून वाहून जाते. त्यातून रस्ता खराब होतो. पार्किंगच्या जागा नसल्याने रस्त्यावरच वाहने लावली जात आहेत. त्यातून वाहतूक कोंडी होते. याबाबत महापालिकेने काहीही केलेले नाही. ही कामे म्हणजेच विकास आहे. पण, त्यासाठी कुणी लक्ष देत नाही असेच दिसते. मोठमोठे आकडे सांगायचे; पण त्यातून काय विकास झाला आहे हेच समजत नाही.- कल्पना चौगुले, टाकाळा .'स्वच्छ, सुंदर कोल्हापूर' हे वाक्य फक्त नावालाच आहे. अनेक ठिकाणची सफाई, कचरा संकलन, उद्यानांची अवस्था पाहिल्यानंतर स्वच्छ, सुंदरता कोठे गेली, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. रस्ते सफाईसाठी इतक्या वर्षांपासून स्विपिंग मशीन घेण्याचे महापालिकेला जमलेले नाही. त्यातून प्रचंड धूळ उडत असून, नागरिकांना श्वसनाचे विकार होत आहेत. धुळीसाठी नवीन मशिनरी, उपक्रम राबवले, त्यांच्याकडे कुणी लक्ष दिले असे वाटत नाही.- शुभांगी जाधव, मंगळवार पेठ .शहरवासीयांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी विकासकामे केली पाहिजेत. ती होत नसल्याने शहरवासीयांना त्रास होत आहे. छोट्या व्यावसायिकांच्या अडचणी समजून घेतल्या तर त्यातून मार्ग काढता येऊ शकतो. पण, त्यादृष्टीने कुणी विचार करत नाही. छोट्या समस्यांमधून मोठ्या समस्या निर्माण होत असल्याचे शहरात फिरताना जाणवते. त्यासाठी प्रशासनाने तसेच लोकप्रतिनिधींनी एकत्रित काम केले, तर शहरातील विकासकामांचे प्रश्न लवकर सुटतील.- दत्ताजीराव वाझे, शिवाजी पेठ. 