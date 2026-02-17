Kolhapur City :हद्दवाढीशिवाय विकास नाही! मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे स्पष्ट संकेत; केंद्राच्या योजनांसाठी कोल्हापूरला विस्तार आवश्यक

कोल्हापूर : हद्दवाढ झाल्याशिवाय शहराची लोकसंख्या वाढणार नाही. त्याशिवाय केंद्राच्या विविध योजनांचा लाभ मिळणार नाही. तसेच शहरातील प्रलंबित असलेले पंचगंगा प्रदूषण, वाहतुकीचे प्रश्न त्या योजनांमधूनच सुटू शकतील, असे सांगत उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भविष्यातील हद्दवाढीचे संकेत दिले..महापौर रूपाराणी निकम व उपमहापौर अक्षय जरग यांचे उत्साही वातावरणात आज महापालिकेच्या मुख्य इमारतीतील कार्यालयात प्रवेश झाले. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. त्यानिमित्ताने रांगोळ्या, फुलांच्या पायघड्या, तुतारींचा निनाद, भाजप, महायुतीच्या घोषणा असे वातावरण होते..Kolhapur Muncipal : सत्ता मिळाली, पण विकासाचे स्वप्न पूर्ण होणार का? महायुतीसमोर खरी कसोटी सुरू!.मंत्री पाटील यांनी फित कापल्यानंतर महापौर निकम यांनी खुर्चीला नमस्कार करत पदभार स्वीकारला, तर उपमहापौर जरग यांचे त्यांच्या आई माजी नगरसेविका माधवी जरग यांनी औक्षण केले. त्यानंतर आमदार कोरे यांनी फित कापली..मंत्री पाटील म्हणाले, ‘पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प अर्थमंत्री न मांडता मुख्यमंत्री मांडणार आहेत. येथील विविध प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीचे आराखडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तयार आहेत. त्यातच हद्दवाढीचाही समावेश आहे. .Chandrakant Patil : राज्यातील विरोधकांची ताकद संपली; उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील.हद्दवाढीतील प्रस्तावित गावे अनियंत्रित पद्धतीने विकसित झाली आहेत. त्यांना नियंत्रणाखाली आणताना त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल. शहरासाठी उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग अशा उपाययोजनांना त्यामुळेच गती मिळेल.’.मंत्री पाटील म्हणाले, ‘भाजपची सत्ता येण्यासाठी ४०-५० वर्षांत अनेकांनी आयुष्य घालवले. त्यांच्यामुळे हे यश मिळाले आहे. आता सत्ता आल्याने कौतुक म्हणून महापालिकेत आलो. भाजपचा महापौर होत आहे, त्यासाठी सहयोगी पक्षांचे आभार. महापालिकेत, प्रशासनात ढवळाढवळ करण्याचा हेतू नाही. ज्यांना निवडून दिले आहे ते समर्थ आहेत..पण, विकासकामात अडथळे निर्माण करायचे आणि त्यातून स्वतःच्या लाभाचे काम नगरसेवकांनी करू नये. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार कोल्हापूरच्या विकासाला खूप निधी देतील. केंद्राने महाराष्ट्रासाठी ९८ लाख कोटींचा निधी दिला आहे. .सांडपाणी निर्गत प्रकल्प, शुद्ध पाणी प्रकल्प, उड्डाणपूल, अशा कामांबरोबरच चांगले शहर करायचे आहे. विकासकामांमध्ये नगरसेवकांनी सहकार्य केले पाहिजे. आरएसएसला संपवण्याचा प्रयत्न अनेकांनी केला. .हा प्रयत्न ज्यावेळी झाला त्यावेळी ती खूप वाढली.’ खासदार धनंजय महाडिक, विरोधी पक्षनेते राजेश लाटकर, गटनेता शारगंधर देशमुख, मुरलीधर जाधव, इंद्रजित बोंद्रे, नगरसेवक ऋतुराज क्षीरसागर, माजी नगरसेवक सत्यजित कदम, सुनील कदम, विक्रम जरग, कृष्णराज महाडिक, पृथ्वीराज महाडिक, भाजपचे प्रदेश सचिव महेश जाधव, राहुल चिकोडे, जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष समित कदम, संग्रामसिंह निकम, अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ, शिल्पा दरेकर, उपायुक्त परितोष कंकाळ, किरणकुमार धनवाडे आदी उपस्थित होते. ‘छत्रपती शिवरायांचा.अवमान हिंदू सहन करणार नाहीत’पुण्यातील घटनेबाबत मंत्री पाटील म्हणाले, ‘छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान कुणीही हिंदू सहन करणार नाहीत. दगडफेक व्हायला नको होती. त्यात कार्यकर्ते होते की, समाजकंटक होते. त्याची चौकशी होऊन शिक्षा व्हावी. काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांनी केलेले वक्तव्य चुकीचे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांमुळे आपण आहोत, त्यांचा अनादर कशासाठी? टिपू सुलतान हा आमचा आदर्श असू शकत नाही.’.पारदर्शक कामकाज असेल. चुकीचे, बेकायदेशीर असेल तिथे माफी नाही. शहराची शिस्त पाहिली जाणार आहे. त्यासाठी कठोर निर्णय घ्यायला लागले तरी चालतील. यापूर्वी सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याबरोबरच नवीन प्रकल्पांची सुरुवात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सफाईचा प्रश्न मोठा आहे. त्याबाबतही निर्णय घेतले जातील.- रूपाराणी निकम, महापौर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.