Kolhapur City : कोल्हापूरसाठी हायब्रीड मेट्रोचा विचार; २०४७ व्हिजनसह शहराच्या कायापालटाचा निर्धार

Hybrid Metro & 2047 Vision : कोल्हापूर शहराच्या वाहतूक समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी हायब्रीड मेट्रो मॉडेलचा गंभीरपणे विचार सुरू,२०३०, २०३५ आणि २०४७ अशा टप्प्यांत शहराचा सर्वांगीण विकास साधण्याचा महायुतीचा निर्धार
Higher and Technical Education Minister Chandrakant Patil speaking about Kolhapur’s development vision.

कोल्हापूर : केंद्र आणि राज्यातील भाजपचे सरकार महिलांचा सन्मान करणारे आहे. केंद्र, राज्य आणि महापालिकेत भाजप महायुतीची सत्ता आल्यास महिलांना आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक पातळीवर अधिक सक्षम बनविण्याच्या विविध योजना राबविल्या जातील.

