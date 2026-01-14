Kolhapur City : कोल्हापूरसाठी हायब्रीड मेट्रोचा विचार; २०४७ व्हिजनसह शहराच्या कायापालटाचा निर्धार

कोल्हापूर : केंद्र आणि राज्यातील भाजपचे सरकार महिलांचा सन्मान करणारे आहे. केंद्र, राज्य आणि महापालिकेत भाजप महायुतीची सत्ता आल्यास महिलांना आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक पातळीवर अधिक सक्षम बनविण्याच्या विविध योजना राबविल्या जातील. .त्यातून महिलांचे सक्षमीकरण निश्चितच होईल. तसेच कोल्हापूर शहरासाठी हायब्रीड मेट्रोचे मॉडेल आणण्याचा विचार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. महापालिकेच्या हद्दीतील केवळ रस्त्यांचा विकास म्हणजे विकास नव्हे. शहरातील प्रत्येक व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासाचे धोरण महायुती म्हणून आम्ही पाहतो आहोत. त्यासाठी कृती आराखडाही तयार असल्याचा दावा त्यांनी केला. .Ichalkaranji Election : इचलकरंजीचा पाणीप्रश्न कायमचा मिटणार; मुख्यमंत्री फडणवीसांची ग्वाही, चंद्रकांत पाटीलांचा दावा.प्रश्न : शहर विकासासाठी भाजपची भूमिका, व्हिजन काय?उत्तर : आतापर्यंत महापालिकेत काँग्रेसची सत्ता होती. आमच्याकडे कधीही एकहाती सत्ता आलेली नाही. गतनिवडणुकीत अगदी थोडक्यात सत्ता हुकली. सत्तेवर असणाऱ्या काँग्रेसचे सगळे विकासाचे प्रश्न सदैव प्रलंबितच ठेवले. .केंद्रात आणि राज्यात आमचे सरकार आल्यानंतर कोल्हापूर शहर आणि जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले अंबाबाई मंदिर परिसर विकास आराखडा, विमानतळ विकास, सहा जिल्ह्यांसाठी उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच असे अनेक प्रश्न भाजपने सोडवून प्रत्यक्षात कृती करून दाखविली. महायुतीची सत्ता आल्यानंतर शहरातील रस्ते काँक्रिटचे करणे, पंचगंगेचे प्रदूषण रोखणे, अंगणवाडीसह सर्व शाळांचा विकास, अशा विविध योजना राबवू. उड्डाणपुलांचे काम मोठ्या प्रमाणात होईल..Kolhapur Election : हद्दवाढीशिवाय शहराचा विकास नाही; कोल्हापूरसाठी आर-पारची लढाई लढणार – हसन मुश्रीफ.प्रश्न : रोजगार निर्मितीसाठीचे मॉडेल काय आहे? उत्तर : अंबाबाई मंदिरासाठी १४०० कोटी रुपयांचा विकास आराखडा मार्गी लावल्यानंतर देवीच्या दर्शनासाठी व अन्य स्थळे पाहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतील. त्यांना पायाभूत सुविधा पुरवून अनेकांना उत्पन्नांचे नवीन मार्ग तयार होतील. पंचगंगा नदीघाटाचे सुशोभीकरण करून, पर्यटकांना तिथे सुविधा देऊन संधी निर्माण होतील. .महिला बचतगटांच्या वस्तूला बाजारपेठ देऊ. महिलांना बिनव्याजी एक लाख रुपये कर्ज देऊन लखपती दीदी बनवू. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ अधिकाधिक महिलांना देण्याचे नियोजन करू. स्वयंपाकाचा गॅस भरण्यासाठीचे मोठे युनिट महामार्गाजवळ उभे राहत आहे. त्यातून ५०० रोजगाराच्या संधी मिळतील. .प्रश्न : महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीसाठी कोणत्या गोष्टी करणार?उत्तर : सध्याच्या करांमध्ये वाढ करून अधिक कर जनतेवर लादू शकत नाही. लोकसहभागातूच उत्पन्न वाढीचे मार्ग शोधावे लागतील. मागील काही काळात शहरात लोकसहभागातून अनेक विकासाचे प्रकल्प मार्गी लागले. त्यातून बचत झाली. बचत हाही उत्पन्नाचाच मार्ग आहे. सीएसआर फंडातून विविध प्रकल्प निर्माण करून पूर्ण करू शकतो..प्रश्न : पारदर्शक कारभारसाठी काय करणारउत्तर : मागच्या सत्तेत असलेल्यांनी केवळ टक्केवारीवर भर दिला. त्यांच्याकडे व्हिजन नव्हते. टक्केवारीची मोहीम संपविण्यासाठी महापालिकेचा कारभार आनलाईन करण्यावर भर असेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या व्हिजननुसार कारभार पारदर्शकच होईल..‘थेट पाईनलाईन’चे काय करायचे, हे ठरवावे लागेल.‘थेट पाईनलाईन’चे एकदा काय करायचे, हे ठरवावे लागेल. गळकी योजना कशी चालवायची याबाबत ठोस धोरण आखून परफेक्ट नियोजन केले जाईल. विरोधक केवळ पोकळ आश्वासन देत आहेत. आम्ही वचननामा देत आहोत, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले..‘२०४७’चे व्हिजनभारत २०४७ ला महासत्ता होईल, असे व्हिजन समोर ठेवून केंद्र आणि राज्य सरकार काम करत आहे. त्याप्रमाणेच कोल्हापूर शहराचाही विकास करताना २०४७ चे व्हिजन समोर असणार आहे. विकासाच्या या प्रक्रियेत २०३०, २०३५ आणि २०४७, असे तीन टप्पे असणार आहेत. यात कोल्हापूर महापालिकेच्या माध्यमातून शहराचा कायापालट करण्याचे धोरण असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.