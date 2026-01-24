Kolhapur City : वाहतूक कोंडीसाठी रिक्षाच जबाबदार? महापालिकेच्या निर्णयावर संघटनांचा सवाल

कोल्हापूर : शहरात मागणी केलेल्या ४५ रिक्षा थांब्यांपैकी केवळ तीनच थांब्यांना मंजुरी दिल्याने रिक्षा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. वाहतुकीस अडथळा होतो म्हणून थांब्यांना मंजुरी नाकारण्याचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित केला. महापालिकेने थांब्यांसाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली..प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, महापालिका व रिक्षा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची नुकतीच बैठक झाली. यावेळी आरटीओ व महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या संयुक्त पाहणीच्या अहवालावर चर्चा झाली. मंजूर थांब्यांवर केवळ १९ रिक्षा थांबविण्यास परवानगी देण्यात आल्याने पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. .Kolhapur Autorickshaw Stop : जुन्या रिक्षा थांब्यांना हलविण्याचा प्रयत्न? चालकांचा संताप उसळला; ‘३०-४० वर्षांचा इतिहास एका दिवसात पुसणार?’ .शहराची हद्दवाढ झालेली नाही की, रस्त्याची रुंदी वाढलेली नाही. वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, रिक्षाच्या मुक्त परवाना धोरणामुळे रिक्षांचा आकडाही वाढला आहे. वाढत्या रहदारीला केवळ रिक्षाच कारणीभूत आहे, असे अधिकाऱ्यांना दाखवून द्यायचे आहे का, अशी विचारणा रिक्षा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली..Mumbai News: रिक्षाचालक मुंबईच्या गतीचे हृदय! मंत्री पीयूष गोयल यांचे प्रतिपादन.सुमारे वीस वर्षे ज्या थांब्यांचे सर्वेक्षण झाले आहे, तेथे पूर्वीपासून रिक्षा थांबे कार्यरत आहेत. जर रिक्षा थांब्यांना वाहतुकीस अडथळा होतो, म्हणून मंजुरी दिली गेली नाही तर भविष्यात रिक्षा चालकांवर विनाथांबा कारवाई झाल्यास आंदोलन केले जाईल, असा इशारा देण्यात आला. .सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सचिन सावदेकर यांनी महापालिकेचे शहर अभियंता, वाहतूक शाखेचे पोलिस निरीक्षक यांच्यासमवेत येत्या काही दिवसांत रिक्षा संघटनांची बैठक घेतली जाईल, असे आश्वासन दिले. चंद्रकांत भोसले, राजेंद्र जाधव, सुभाष शेटे, शंकरलाल पंडित, ईश्वर चनी, अविनाश दिंडे, अरुण घोरपडे उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.