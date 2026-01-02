Kolhapur Election : डमी उमेदवारांचे ४८ अर्ज माघार; आज अखेरचा दिवस, कोल्हापूरमध्ये गर्दी-तणावाची शक्यता

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीसाठी माघारीची प्रक्रिया सुरू झाली असली, तरी पहिल्या दिवशी बहुतांश डमी म्हणून भरलेले अर्ज माघार घेण्यात आले. सात निवडणूक कार्यालयांतून डमी ४८ अर्ज माघार घेण्यात आले..शुक्रवारी (ता.२) माघारीचा शेवटचा दिवस असून, दुपारी तीन वाजेपर्यंत माघारीसाठी मोठी गर्दी तसेच तणावाचेही वातावरण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पोलिस बंदोबस्तही तैनात ठेवला आहे..Kolhapur election : हलगी-घुमक्याच्या गजरात उमेदवारी अर्ज दाखल; कोल्हापूरच्या निवडणूक कार्यालयांत उत्सवाचे वातावरण. छाननीत ८२० अर्जांपैकी २२ अर्ज अवैध ठरले. ७९८ शिल्लक अर्जांपैकी अनेक अर्ज उमेदवारांचे डमी होते. अनेकांची उमेदवारी शेवटच्या क्षणापर्यंत जाहीर होत नव्हती. त्यामुळे पत्नी, मुलगा, मुलगी, आई, वडील यांचे अर्ज भरून ठेवले होते. .उमेदवारी निश्चित झाल्यानंतर असे अर्ज माघार घेतले जाणार आहेत, हे स्पष्ट आहे. त्याप्रमाणे आज ४८ अर्ज माघार घेतले गेले, त्यात डमीच अर्ज होते. व्ही. टी. पाटील सभागृह कार्यालयात १३ अर्ज माघार घेतले गेले. इतर सहाही कार्यालयांमधून दहापेक्षा कमीच अर्ज माघार घेतले गेले आहेत..Kolhapur Election : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीत उत्साह शिगेला! दोन दिवसांत तब्बल १०४६ अर्जांची विक्री, प्रत्यक्ष दाखल फक्त तीन.शुक्रवारी (ता.२) माघारीचा शेवटचा दिवस असल्याने मोठ्या प्रमाणावर माघारी होण्याची चिन्हे आहेत. ३७८ अपक्षांचे अर्ज आहेत. त्यात डमी अर्ज तसेच नाराज बंडखोरांच्या अर्जांचा समावेश आहे. त्यांचे अर्ज माघार घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. .त्यामुळे दुपारी तीन वाजेपर्यंत प्रत्येक निवडणूक कार्यालयात रिंगणात राहणाऱ्या उमेदवारांची अशा अर्जांच्या माघारीसाठी मोठी धावपळ उडणार आहे. त्यातून तणाव निर्माण होण्याचीही शक्यता आहे. .त्यासाठी निवडणूक कार्यालयांच्या आवारात कडेकोट पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे. अर्ज माघारीची मुदत संपल्यानंतर मतदानासाठीची प्रक्रिया प्रशासनाकडून राबवली जाणार आहे. जनसुराज्य पक्षाकडून २९ उमेदवारांना एबी फॉर्म दिले आहेत..पण, प्रशासनाच्या यादीत त्यातील अनेक उमेदवार अपक्ष म्हणून दाखवत आहेत. त्यासाठी पक्षाच्यावतीने त्या-त्या कार्यालयांत जाऊन या चुकीची दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे. काँग्रेसच्या बंडखोर उमेदवारांची काढली समजूत ८१ जागांसाठी काँग्रेसकडे ३२९ इच्छुकांनी मुलाखत दिली होती. .त्यापैकी ७५ जागांसाठी एबी फॉर्म दिले आहेत. उमेदवारी मिळाली नसल्याने जे नाराज झाले होते, त्यांच्याशी चर्चा करून समजूत काढली आहे. त्यामुळे बंडखोरांपैकी ३० जणांनी माघार घेतली आहे, तर उर्वरित उद्या माघार घेऊन काँग्रेस आणि शिवसेना उमेदवारांच्या प्रचारासाठी पुढाकार घेतील’, असा दावा आमदार सतेज पाटील यांनी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.