Kolhapur Election : डमी उमेदवारांचे ४८ अर्ज माघार; आज अखेरचा दिवस, कोल्हापूरमध्ये गर्दी-तणावाची शक्यता

Dummy Nominations Withdrawn : पहिल्या दिवशी केवळ डमी अर्जांची माघार; आज खरी राजकीय धावपळ होण्याची शक्यता,अपक्ष व नाराज बंडखोरांच्या अर्जांवर लक्ष; दुपारी तीनपर्यंत तणाव वाढण्याची चिन्हे
Candidates and party workers gather at election offices

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीसाठी माघारीची प्रक्रिया सुरू झाली असली, तरी पहिल्या दिवशी बहुतांश डमी म्हणून भरलेले अर्ज माघार घेण्यात आले. सात निवडणूक कार्यालयांतून डमी ४८ अर्ज माघार घेण्यात आले.

