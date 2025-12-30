कोल्हापूर

Kolhapur Election : उमेदवारी न मिळाल्याने सर्वच पक्षांत बंडखोरी उफाळली; कोल्हापूरची निवडणूक अधिकच रंगणार

Rebel Candidates Shake : उमेदवारी न मिळाल्याने इच्छुकांनी पक्षबदल, अपक्ष लढत आणि बंडखोरीचा मार्ग स्वीकारत नेतृत्वासमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे,महायुतीतील जागावाटपाचा घोळ आणि काँग्रेसमधील अपूर्ण यादीमुळे अखेरच्या दिवशी बंडखोरीचा स्फोट होण्याची शक्यता आहे
कोल्हापूर : इच्छुकांची संख्या मोठी आणि प्रत्यक्षात जागा कमी असल्याने अर्ज दाखल करण्याच्या अंतिम टप्प्यात सर्वच पक्षात बंडखोरी उफाळली आहे. पक्षांकडून उमेदवारीच मिळणार नाही, हे लक्षात आल्यानंतर काहींनी अन्य पक्षांत प्रवेश करून लढण्यासाठी शड्डू ठोकला, तर काहींचा निर्णय उद्या (ता. ३०) अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी होणार आहे.

