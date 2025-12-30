Kolhapur Election : उमेदवारी न मिळाल्याने सर्वच पक्षांत बंडखोरी उफाळली; कोल्हापूरची निवडणूक अधिकच रंगणार

कोल्हापूर : इच्छुकांची संख्या मोठी आणि प्रत्यक्षात जागा कमी असल्याने अर्ज दाखल करण्याच्या अंतिम टप्प्यात सर्वच पक्षात बंडखोरी उफाळली आहे. पक्षांकडून उमेदवारीच मिळणार नाही, हे लक्षात आल्यानंतर काहींनी अन्य पक्षांत प्रवेश करून लढण्यासाठी शड्डू ठोकला, तर काहींचा निर्णय उद्या (ता. ३०) अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी होणार आहे..दरम्यान, ज्यांनी बंडखोरीचा इशारा दिला किंवा प्रत्यक्ष बंडखोरी करत मूळ पक्षाला रामराम ठोकला त्यांच्याकडून पक्ष नेतृत्वावर फसवणुकीचा आरोप केला जात आहे. सुरुवातीला पक्षनिष्ठ म्हणून माझी उमेदवारी निश्चित होती; पण माझ्यापेक्षा तगडा उमेदवार पक्षाला मिळाल्याने आपली उमेदवारी कापल्याची सार्वत्रिक तक्रार पाहायला मिळाली. .Kolhapur Muncipal : नगरपालिका निकालांनी राजकारणाची दिशा बदलली; महायुतीला बळ, काँग्रेसच्या अधःपतनाचे चित्र स्पष्ट.कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी उद्या (ता. ३०) अर्ज दाखल करण्याचा अखेरचा दिवस आहे; पण काँग्रेस वगळता अन्य पक्षांची यादी लांबत गेली. विशेषतः भाजप, शिवसेना शिंदे गट व राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाची मिळून महायुतीतच जागा वाटपाचा घोळ वाढत गेला. आज या महायुतीच्या उमेदवारांची घोषणा झाली. .पण, त्यात उमेदवारी न मिळालेल्या अनेकांकडून उद्या निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले जाण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसकडून अजून काही जागांवरील उमेदवार निश्चित झालेले नाहीत. भाजपमधील बंडखोरीतून कोण तगडा उमेदवार मिळाला तर अशा जागांवर त्या उमेदवाराला संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे..Akola Election : अकोला नगरपरिषदेवर यंदा कमळ फुलले; राष्ट्रवादी-सेना गटांना मोठा धक्का; मतदारांनी अपेक्षाभंग केला!.काँग्रेसने पहिल्यांदा यादी जाहीर केल्याने त्यांच्याकडे सद्यस्थितीत जास्त बंडखोर दिसत आहेत. यापैकी एका माजी नगरसेवकाने शिवसेना शिंदे पक्षात प्रवेश करून पत्नीची उमेदवारीही निश्चित केली. काहींनी अपक्ष म्हणून अर्ज दाखल करत लढण्यावर ठाम असल्याचा इशारा नेतृत्वाला दिला, तर काहींचा निर्णय उद्या अन्य पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करून होण्याची शक्यता आहे. .शिवसेना शिंदे गट व भाजपमध्येही काही जण बंडखोरीच्या तयारीत आहेत. राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षांकडून डावलले गेल्यानंतर एका माजी पदाधिकाऱ्यांनी आजच काँग्रेसमध्ये प्रवेश करून त्या पक्षाची उमेदवारीही मिळवली. शिवसेना शिंदे गटाच्या एका माजी नगरसेवकांनीही हाच इशारा दिला आहे..महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर अनेकांनी मूळ पक्ष सोडून मोठ्या थाटामाटात सत्ताधारी भाजप, शिवसेना शिंदे व राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षात प्रवेश केला. या पक्षातही त्यांचे थाटामाटात स्वागत झाले. .यात बहुंताश माजी नगरसेवकांचा समावेश आहे; पण आता अशापैकी काहींची अवस्था ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी झाली आहे. ज्या पक्षात प्रवेश केला, त्यांनी उमेदवारी नाकारली. मूळ पक्षात जावे तर तिथेही संधी नाही, त्यामुळे अशा उमेदवारांना एक तर थांबण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. यापैकी काहींनी अपक्ष म्हणून मैदानात उडी मारली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.