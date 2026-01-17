Kolhapur Election : स्वबळावर लढले, लोकशाही जपली; बलाढ्य पक्षांपुढेही अपक्ष, स्थानिक कार्यकर्त्यांचा ठाम प्रयत्न

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीत बलाढ्य पक्ष, वजनदार उमेदवार तसेच त्यांची रसद मोठी त्यापुढे आपला टिकाव लागणार नाही, याची खात्री असूनही अनेक पक्ष, संघटनांचे स्थानिक कार्यकर्ते व अपक्षांनी स्वबळावर निवडणुका लढवल्या. .निवडणुकीत मते जरुर कमी मिळाली, मात्र आम्ही दिग्गजांशी लढू शकतो. आग्रही भूमिका मांडू शकतो, असा विश्वासच या जिद्दी उमेदवारांनी देत लोकशाही बळकट ठेवण्याचा प्रयत्न जणू यशस्वी केला आहे. .Kolhapur Election : राष्ट्रवादी काँग्रेस बॅकफूटवर; अपेक्षित यशाची ‘वेळ’ नाही साधली; असमन्वयाचा फटका.शहरातील विविध प्रभागांतील ५४ हून अधिक कष्टकऱ्यांच्या वसाहती आहेत. बड्या पक्षांनी जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय नावाने असलेल्या पक्ष सत्तेत किंवा विरोधात फारसे नाव नाही. अशा पक्षांना सोबत घेण्यास महायुती व महाविकास आघाडीने कानाडोळा केला. .महायुती व महाविकास आघाडीतील काही उमेदवारांना रसद पुरवत निवडणुकीत विजयापर्यंत पोहोचवण्यासाठी बलाढ्य पक्ष नेत्यांनी टोकाचे प्रयत्न केले. यातून भाजप व काँग्रेसने ७४ जागा पदारात पाडून घेतल्या..Thane Politics: राजकारणात उलटफेर! काँग्रेस महाविकास आघाडीतून लढण्यास तयार पण...; ठेवली एकच अट.भाजप, शिवसेना व तसेच काँग्रेसच्या तुल्यबळांना उमेदवारी दिली. प्रत्येकाला स्वतः सोबत पक्षांकडून खर्चाची तयारीचा अंदाज व मेळ घेत उमेदवारी दिली गेली. विविध चळवळी आंदोलनाचा थोडेफार अनुभव आहे, अशा चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी निवडणूक लढवण्याचे निश्चित केले. .त्यांनी बड्या पक्षाकडे उमेदवारी मागितली तेव्हा नेत्यांकडून ‘तुम्ही किती खर्च करणार’ असा प्रश्न ऐकून अनेकजण माघारी फिरले. बाहेर येताच स्वतः निवडणूक लढवण्याचा निर्णय पक्का केला. काहींनी अपक्ष किंवा शेतकरी कामगार पक्ष, बहुजन समाज पार्टी, ओबीसी बहुजन आघाडी, बहुजन रिपब्लिकन पक्ष अशा पक्ष संघटनांची नावे घेत निवडणूक लढवली. एकट्याने किंवा घरातल्या व्यक्तींना सोबत घेऊन प्रचार केला..मतदानादिवशी मतदान केंद्राबाहेर टेबल खुर्ची टाकून मतदारांना हात जोडून मतदान करण्याची विनंती करीत उभे राहिले. काहींसोबत कुटुंब होते तरी काहींसोबत मोजके कार्यकर्ते होते. या साऱ्या प्रयत्नातून पन्नास ते हजारभर मते जरूर मिळवली..यातील ४६ पेक्षा अधिक जणांचे अनामत जप्त झाले. काही जण प्रतिस्पर्धी उमेदवाराकडून लाभ उकळण्यासाठी निवडणूक लढवली असा ठपका लावत आहेत. काहीही असले तरी निवडणूक लढवणे म्हणजे मतदारांना लोकशाही बळकट करण्याचा एक ठोस पाऊल आहे, हा संदेश मात्र पक्का झाला आहे..रिंगणातील उमेदवार शेकाप .................... २हिंदू महासभा .............. ४ बीएसपी ................... ३एमआयएम ................ १अपक्ष ७६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.