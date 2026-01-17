कोल्हापूर

Kolhapur Election : स्वबळावर लढले, लोकशाही जपली; बलाढ्य पक्षांपुढेही अपक्ष, स्थानिक कार्यकर्त्यांचा ठाम प्रयत्न

Independent Candidates : बलाढ्य पक्षांपुढेही अपक्षांनी स्वबळावर लढत लोकशाही जपली, पैसा आणि रसद नसतानाही प्रचाराचा प्रामाणिक प्रयत्नालनंतर पराभवातही लोकशाहीचा ठाम संदेश मतदारांपर्यंत पोहोचला
Independent candidates campaigning with limited resources during Kolhapur municipal elections.

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीत बलाढ्य पक्ष, वजनदार उमेदवार तसेच त्यांची रसद मोठी त्यापुढे आपला टिकाव लागणार नाही, याची खात्री असूनही अनेक पक्ष, संघटनांचे स्थानिक कार्यकर्ते व अपक्षांनी स्वबळावर निवडणुका लढवल्या.

