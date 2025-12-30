कोल्हापूर

Kolhpur Election : अखेर महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला; भाजप ३६, शिवसेना ३०, राष्ट्रवादी १५ जागांवर मैदाना

Mahayuti Seat Sharing Formula : आठवड्याभर चाललेल्या मॅरेथॉन बैठकीनंतर कोल्हापूर महापालिकेसाठी महायुतीचा जागावाटप फॉर्म्युला अखेर निश्चित झाला
Mahayuti Seat Sharing Formula

Mahayuti Seat Sharing Formula

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : आठवड्याभराच्या चर्चेचे गुऱ्हाळानंतर आज महायुतीच्या जागांचा फॉर्म्युला ठरला. यामध्ये भारतीय जनता पक्षासाठी ३६, शिवसेना शिंदे गटासाठी ३०, तर राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांना १५ जागा दिल्याची माहिती महायुतीच्या नेत्यांनी आज पत्रकार परिषदेत जाहीर केली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Shiv Sena
Bjp
NCP
political
election
Muncipal corporation
Political Controversy
Political Accountability

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com