Kolhapur Election : वेगवेगळ्या सूचनांनी उमेदवारी अर्जांचा खेळखंडोबा; उमेदवारांची धावपळ सुरू

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरताना वेगवेगळ्या निवडणूक कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांकडून वेगवेगळ्या सूचना दिल्या जात असल्याने उमेदवारांमध्ये गोंधळ उडत आहे. त्यातून होणाऱ्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी उमेदवार, कार्यकर्ते, कायदे सल्लागारांची धावपळ होत आहे..उमेदवारी अर्जामध्ये शौचालयाच्या वापर, इतर विवरणपत्र, तसेच गुन्हेविषयक माहिती शपथपत्राद्वारे द्यायची आहे. नोटरी करायची की नाही, याबाबत काही ठिकाणच्या कार्यालयांतील कर्मचारी वेगवेगळी माहिती देत आहेत. .Kolhapur Election : उमेदवारी न मिळाल्याने सर्वच पक्षांत बंडखोरी उफाळली; कोल्हापूरची निवडणूक अधिकच रंगणार.तसेच मुलांविषयीच्या माहितीमध्ये तिसऱ्या मुलाच्या उत्पन्नाविषयक कॉलम ठेवला आहे. त्यात तिसरे मूलच नसेल तर त्या कॉलममध्ये लागू नाही, असे म्हणावे लागेल. पण, काही ठिकाणी 'निरंक' असे म्हणायला सांगत आहेत. .कायदे सल्लागारांच्या मतानुसार निरंक म्हणजे त्याबाबत काही तरी आहे असे वाटते. लागू नाही, असे म्हटल्यास तो कॉलम लागू होत नाही. मुळात अर्जाच्या पानांची संख्या भरपूर आहे. त्यात कर्मचाऱ्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या माहितीमुळे चुका होत असून, त्या दुरुस्त करण्यासाठी उमेदवार, कायदे सल्लागार यांची धावपळ होत आहे..Kolhapur Election : पाच वर्षे प्रशासक राजवट; बैठका झाल्या पण कोल्हापूरचे प्रश्न जैसे थेच.काही कायदे सल्लागार विविध प्रभागांतील उमेदवारांचे अर्ज भरण्यासाठी मदत करत आहेत. निवडणुकीचे प्रशिक्षण एकाच ठिकाणी सर्वांचे झाले असेल तर प्रत्येक कार्यालयाकडून उमेदवारांना वेगवेगळ्या कशा सूचना दिल्या जातात, असा सवाल काही कायदे सल्लागारांकडून उपस्थित होत आहे. .जे काही नियम लागू करायचे किंवा माहिती भरायला सांगायची ती एकसारखीच असायला हवी. पण, वेगवेगळे सांगितले जात असल्याने कायदे सल्लागारांचा गोंधळ होत असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. जे काही असेल ते एकसारखे सांगा, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. .विकास योजनेची माहिती लिहा ...उमेदवारी अर्जामध्ये संबंधित उमेदवाराने मतदारसंघ विकास योजना यामध्ये किमान शंभर शब्दांत तरी माहिती भरायची आहे. या पद्धतीची माहिती प्रथमच भरून घेण्यात येत आहे. त्यामुळे इच्छुकांमध्ये वेगळीच अस्वस्थता पसरली आहे.