कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal : महापालिका रणांगणात शहराध्यक्षांची अग्निपरीक्षा; विजय की नामुष्की?

Dual Challenge of Winning Self and Party Candidates : महापालिका निवडणुकीत शहराध्यक्षांसमोर केवळ स्वतः निवडून येण्याचेच नाही, तर पक्षाचे अधिकाधिक नगरसेवक निवडून आणण्याचे मोठे आव्हान आहे.
Dual Challenge of Winning Self and Party Candidates

Dual Challenge of Winning Self and Party Candidates

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीत सर्वच पक्षांच्या शहराध्यक्षांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. काही पक्षांचे शहराध्यक्ष स्वतः निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. स्वतः निवडून येण्याबरोबरच पक्षाचे अधिकाधिक नगरसेवक निवडून आणण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
mayor
Muncipal corporation
political parties
kolhapur city

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com