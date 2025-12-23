Kolhapur Muncipal : महापालिका रणांगणात शहराध्यक्षांची अग्निपरीक्षा; विजय की नामुष्की?

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीत सर्वच पक्षांच्या शहराध्यक्षांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. काही पक्षांचे शहराध्यक्ष स्वतः निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. स्वतः निवडून येण्याबरोबरच पक्षाचे अधिकाधिक नगरसेवक निवडून आणण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे..भाजपचे जिल्हाध्यक्ष विजय जाधव पक्षाच्या कोअर टीममध्ये आहेत. उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे, तिकीट निश्चित करणे, प्रचाराचे नियोजन ही जबाबारी त्यांच्यावर आहे. राजारामपुरीमधील प्रभाग क्रमांक १५ मधून ते किंवा त्यांच्या पत्नी निवडणूक लढवतील, अशी चर्चा आहे. .Maharashtra Nagar Parishad-Nagar Panchayat Election Result 2025 : राज्यात कुठं कुणाचा नगराध्यक्ष? दिवसभरातील निकालासंदर्भातील घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....मात्र, अद्याप यावर शिक्कामोर्तब झालेले नाही. काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन चव्हाण हे महापालिकेतील प्रमुख कारभारी आहेत. ते प्रभाग क्रमांक ११ मधून स्वतः निवडणूक लढवणार आहेत. त्यांच्या जागी त्यांच्या पत्नी माजी नगरसेविका जयश्री चव्हाण रिंगणात असतील, अशीही चर्चा प्रभागात आहे. .शिवसेना शिंदे गटाचे शहराध्यक्ष सुजित चव्हाण यांचे चिरंजीव प्रसाद हे शिवाजी पेठेतील प्रभाग क्रमांक १० मधून इच्छुक आहेत. शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) शहरप्रमुख सुनील मोदी हे कोल्हापूरच्या राजकारणातील एक प्रभावी व्यक्तिमत्त्व आहे. .Nagar Palika Election Result: मंचर नगराध्यक्षपदाची लढतीत शिवसेनाच्या राजश्री दत्ता गांजाळे विजयी.महाविकास आघाडीची निवडणूक रणनीती ठरवण्यात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. ते प्रभाग ५ किंवा ४ या पैकी एका मतदारसंघातून निवडणूक लढवतील, असे कार्यकर्ते सांगत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) शहराध्यक्ष आर. के. पोवार जरी निवडणूक लढवणार नसले तरी त्यांचे पुतणे माजी नगरसेवक रमेश पोवार प्रभाग १२ मधून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतील, अशी चर्चा आहे. .मात्र, ते सध्या शिवसेनेत (शिंदे गट) आहेत. या प्रभागातून त्यांना तिकीट मिळेल का याबद्दल सांशकता आहे. रमेश पोवार स्वगृही परततील, अशीही चर्चा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) शहराध्यक्ष आदिल फरास हे महापालिकेतील प्रमुख कारभारी आहेत. .त्यांच्या घरात नेहमीच नगरसेवकपद राहिले आहे. या निवडणुकीतही ते प्रभाग क्रमांक १२ मधून निवडणूक लढवण्याची तयारी करत आहेत..वंचित बहुजन आघाडीचे शहराध्यक्ष अरुण सोनवणे यांनी पक्षाची मोट बांधली आहे. सोनवणे प्रभाग क्रमांक १३ मधून निवडणूक लढवणार असल्याची चर्चा आहे. आम आदमी पक्षाचे शहराध्यक्ष उत्तम पाटील हे प्रभाग क्रमांक ४ मधून निवडणूक लढवणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.