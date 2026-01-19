Kolhapur Civic Polls : कारभाऱ्यांच्या ताकदीवरच नेत्यांचे गड; कोल्हापूर प्रभागांत राजकीय खेळी रंगली

कोल्हापूर : मोठा प्रभाग, त्यातील प्रत्येक भागाचे वेगवेगळे अंडरकरंट, मोठी मतदार संख्या, विरोधकांच्या चाली, अशी विविध आव्हाने असताना नेत्यांकडून ज्यांच्या जीवावर प्रभागातील लढाई लढली गेली, त्यातील अनेक कारभाऱ्यांनी आपापले बुरूज राखून नेत्यांचा गड भक्कम केला. .त्यांच्यामुळे त्या-त्या प्रभागांतील समीकरणे तयार झाली आहेत; पण काही जण त्या अपेक्षांची पूर्तता करू शकले नाहीत. त्यातून काही ठिकाणी झटकाही खावा लागला. महापालिकेच्या चार सदस्यांच्या प्रभाग रचनेत निवडणूक लढविताना नेत्यांनी विचारपूर्वक पावले टाकली..Thane Politics: शिवसेनेच्या गडाला भाजपचा सुरुंग! ठाण्यातील अंबरनाथ, बदलापूर नगर परिषदांवर विजय .उमेदवारांची चाचपणी करण्यापासून त्यातील पुढे जाणाऱ्या उमेदवाराला उमेदवारी देण्यापर्यंतचे धोरण अवलंबले. अनेक प्रभागांत काहींनी गेल्या तीन-चार निवडणुकांपासून काम केले होते. त्यातून त्यांचे गट तयार झाले असल्याने त्यांना डावलून उमेदवारी द्यायची तर आपणच पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखा प्रकार होणार होता, तर काही कारभाऱ्यांनी ठरलेल्या प्रभागात आपल्या मतानुसार उमेदवारी द्यावी यासाठी आग्रह धरला. .त्यानुसार अनेकांचे उमेदवार ठरल्याने त्यांना निवडून आणण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर पडली. आमदार सतेज पाटील यांनी प्रामुख्याने कसबा बावड्यात तसेच इतर काही प्रभागांत वैयक्तिक लक्ष दिले. .Pune Election Result 2026: पुणे-पिंपरी चिंचवड! बालेकिल्ल्यातच अजित पवारांना जबरदस्त धक्का; शरद पवार गटाचं काय झालं?.माजी आमदार मालोजीराजे यांनीही काही भागांत प्रयत्न केले. आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार अमल महाडिक, माजी आमदार जयश्री जाधव यांनीही आपापल्या मतदारसंघात तसेच काही प्रभागांत जोर लावला. .महायुतीतून प्रा. जयंत पाटील, महेश जाधव, संग्राम निकम, शारंगधर देशमुख, सत्यजित कदम यांनी वेगवेगळ्या प्रभागांत फिल्डिंग लावली, तर काँग्रेसकडून राहुल माने, राजेश लाटकर, इंद्रजित बोंद्रे, सचिन चव्हाण, अमर समर्थ, विनायक फाळके यांच्यासारख्या कारभाऱ्यांनी प्रयत्न केले. .यामुळे अनेक प्रभागांत त्या-त्या कारभाऱ्यांच्या प्रयत्नांना यश आले. त्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतींचा अवलंब करून यशाच्या शिखरापर्यंत पक्षांना, नेत्यांना पोहोचविले. शहरातील विविध ठिकाणांचे बुरूज कारभाऱ्यांनी केलेल्या प्रयत्नांतून राखल्याने नेत्यांनी मोठ्या संख्याबळापर्यंत मजल मारली. तसेच पक्षांच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनी विविध भागांतील यांना अपेक्षित यश नाही.काही कारभाऱ्यांना अपेक्षित यश मिळू शकले नाही. शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख रविकिरण इंगवले यांच्या प्रभागात महायुतीचे तीन उमेदवार विजयी झाले. चौथा उमेदवार जनसुराज्यशक्ती पक्षाचा निवडून आला, तर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांच्या प्रभागात तीन काँग्रेसचे, तर एक भाजपचा उमेदवार निवडून आला. राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष आदिल फरास यांच्या प्रभागात त्यांची सोडून शिवसेनेची एक जागा विजयी झाली..या पक्ष पदाधिकाऱ्यांच्या प्रभागात घडले काय?शिवसेना शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख सुजित चव्हाण : शिवसेना-एक, भाजप-दोन, जनसुराज्य-एक.राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष आर. के. पोवार : शिवसेना-एक, काँग्रेस-दोन, राष्ट्रवादी अजित पवार-एक..काँग्रसचे शहराध्यक्ष सचिन चव्हाण : काँग्रेस-एक, शिवसेना-एक, भाजप-दोन.भाजपचे महानगर जिल्हाध्यक्ष विजय जाधव : काँग्रेस-दोन, शिवसेना ठाकरे गट-एक, भाजप-एक. शिवसेना ठाकरे गटाचे उपनेते संजय पवार : काँग्रेस-तीन, भाजप-एकसांभाळली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.