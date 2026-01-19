कोल्हापूर

Kolhapur Civic Polls : कारभाऱ्यांच्या ताकदीवरच नेत्यांचे गड; कोल्हापूर प्रभागांत राजकीय खेळी रंगली

Political Strongholds : कोल्हापूरमध्ये नेत्यांच्या यशाची चावी स्थानिक कारभाऱ्यांच्या हातात प्रभागनिहाय अंडरकरंटमुळे पक्षीय रणनीती आणि युतींची नव्याने मांडणी, महापालिका लढतींनी शहराचे राजकारण कसे घडवले
Leaders and power brokers strategize during Kolhapur civic ward elections.

Leaders and power brokers strategize during Kolhapur civic ward elections.

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कोल्हापूर : मोठा प्रभाग, त्यातील प्रत्येक भागाचे वेगवेगळे अंडरकरंट, मोठी मतदार संख्या, विरोधकांच्या चाली, अशी विविध आव्हाने असताना नेत्यांकडून ज्यांच्या जीवावर प्रभागातील लढाई लढली गेली, त्यातील अनेक कारभाऱ्यांनी आपापले बुरूज राखून नेत्यांचा गड भक्कम केला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
administration
Ward
Civic Amenities
Political Accountability

Related Stories

No stories found.