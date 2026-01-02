कोल्हापूर

Kolhpaur BLO : मतदान चिठ्ठी थेट मतदारांच्या हाती; कोल्हापुरात ५९५ बीएलओंची नियुक्ती

Voter Slip Distribution : चार ते पाच दिवस आधी मतदारांपर्यंत मतदान चिठ्ठी पोहोचवण्याचे नियोजन,५९५ मतदान केंद्रांसाठी यंत्रे, कंट्रोल युनिट आणि स्ट्रॉंग रूम सज्ज
Election officials reviewing voter slip distribution and polling preparations

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : मतदानासाठी प्रशासनाकडून तयारी सुरू केली असून, मतदान केंद्राची अचूक माहिती देणारी मतदान चिठ्ठी मतदारांना दिली जाणार आहे. चार ते पाच दिवस अगोदर ही चिठ्ठी देण्यासाठी ५९५ बीएलओंच्या नियुक्ती केल्या जाणार आहेत.

