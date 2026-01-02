Kolhpaur BLO : मतदान चिठ्ठी थेट मतदारांच्या हाती; कोल्हापुरात ५९५ बीएलओंची नियुक्ती

कोल्हापूर : मतदानासाठी प्रशासनाकडून तयारी सुरू केली असून, मतदान केंद्राची अचूक माहिती देणारी मतदान चिठ्ठी मतदारांना दिली जाणार आहे. चार ते पाच दिवस अगोदर ही चिठ्ठी देण्यासाठी ५९५ बीएलओंच्या नियुक्ती केल्या जाणार आहेत..अर्ज माघारीची प्रक्रिया सुरू होऊन उमेदवारांची अंतिम यादी निश्चित होणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने मतदानासाठीची ५९५ केंद्रे निश्चित करून तेथील तयारी सुरू केली आहे. प्रत्येक केंद्रासाठी एक बीएलओ नेमण्यात येणार असून, त्याच्याकडून चिठ्ठ्या वितरीत केल्या जाणार आहेत. तसेच मतदान यंत्रांचीही तपासणी पूर्ण झाली आहे..Kolhapur Election : कोल्हापूर महापालिकेची मतमोजणी चार ठिकाणी? प्रशासनाच्या नव्या नियोजनाने राजकीय हालचाली वाढल्या.जवळपास ५० यंत्रे किरकोळ प्रमाणात नादुरुस्त आढळून आली आहेत. पण, ५९५ केंद्रांसाठी एक हजार कंट्रोल युनिट व दोन हजार मतदान यंत्र उपलब्ध आहेत. ज्यावेळी उमेदवार निश्चित होतील, त्यानंतर प्रत्येक निवडणूक कार्यालयासाठीची यंत्रे पाठवण्यात येणार आहेत. तेथील स्ट्रॉंग रूममध्ये ती ठेवण्यात येऊन त्याच्या मतपत्रिकांची तयारी केली जाईल..मतदानासाठी तसेच मतमोजणीसाठी सहा जानेवारी रोजी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. सायबरमधील सभागृह, व्ही. टी. पाटील सभागृह, राजाराम कॉलेज सभागृह व पेटाळा येथील सभागृहात हे प्रशिक्षण होईल. मतमोजणी चार ठिकाणी होणार आहे. .Kolhapur Election : महापालिका निवडणुकीसाठी कडेकोट बंदोबस्त! कोल्हापुरात एक हजारांहून अधिक पोलिस तैनात, चार ठिकाणी मतमोजणी.रमणमळा येथील धान्य गोदामात महासैनिक प्रशिक्षण केंद्र, शहाजी कॉलेज कार्यालय, हॉकी स्टेडियम कार्यालयाच्या प्रभागांची मतमोजणी होईल. व्ही. टी. पाटील सभागृहात व्ही. टी. पाटील कार्यालयाची व राजोपाध्येनगर कार्यालयाच्या प्रभागांची मतमोजणी होईल, तर गांधी मैदान व दुधाळी पॅव्हेलियन कार्यालयातील प्रभागांची त्या-त्या कार्यालयात मोजणी होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.