Kolhapur Election : दिग्गज उमेदवारांच्या एन्ट्रीमुळे कोल्हापुरातील हा प्रभाग बनला ‘हाय व्होल्टेज’ रणांगण

Veteran Candidates Intensify : ड्रेनेज, रस्ते, उद्याने, प्रॉपर्टी कार्ड, सार्वजनिक वाहतूक अशा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्नांवर मतदारांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.
Candidates campaigning door-to-door in a Kolhapur suburban civic ward.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : नवीन रचनेत झालेल्या उपनगरातील या प्रभागाचा विस्तार फार मोठा आहे. त्याची व्याप्ती पाहता प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीचे आव्हान उमेदवारांसमोर असणार आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी येथून माजी नगरसेवकांसह तुल्यबळ उमेदवार रिंगणात आहेत. भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष, जनसुराज्य पक्ष आदी पक्षांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.

-प्रवीण देसाई

