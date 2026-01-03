Kolhapur Election : दिग्गज उमेदवारांच्या एन्ट्रीमुळे कोल्हापुरातील हा प्रभाग बनला ‘हाय व्होल्टेज’ रणांगण

कोल्हापूर : नवीन रचनेत झालेल्या उपनगरातील या प्रभागाचा विस्तार फार मोठा आहे. त्याची व्याप्ती पाहता प्रश्नांच्या सोडवणुकीचे आव्हान उमेदवारांसमोर असणार आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी येथून माजी नगरसेवकांसह तुल्यबळ उमेदवार रिंगणात आहेत. भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष, जनसुराज्य पक्ष आदी पक्षांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. -प्रवीण देसाई.या विस्तीर्ण प्रभागात पूर्वीच्या चार प्रभागांचा समावेश झाला आहे. यामध्ये रामानंदनगर-जरगनगर, रायगड कॉलनी-जरगनगर, कळंबा मध्यवर्ती कारागृह, कळंबा फिल्टर हाउस, तपोवन आदी परिसराचा समावेश आहे. या प्रभागातील काही भाग इतर शेजारच्या प्रभागात समाविष्ट झाले आहेत. गतवेळी या ठिकाणी काँग्रेस पक्षाचे दोन, भाजपचे दोन, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (पूर्वीचा) एक नगरसेवक होते..Kolhapur Traffic : संरक्षक कठडे कोसळले, गिरोली घाटात अपघाताला खुले आमंत्रण; प्रवाशांचा जीव धोक्यात.यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. विविध पक्षांसह अपक्ष उमेदवारांची संख्याही लक्षणीय आहे. काँग्रेसकडून चार, भाजपकडून तीन, जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे तीन, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाकडून एक, आम आदमी पक्ष व रिपब्लिकन सेना, वंचित बहुजन आघाडीकडून प्रत्येकी एक उमेदवार रिंगणात आहेत..विविध पक्षांकडून उमेदवारी न मिळाल्याने काही उमेदवार व समर्थकांमध्ये नाराजीही पाहायला मिळत आहे. ही नाराजी कोणाच्या पथ्यावर पडणार व कोणाला फटका बसणार, हे निकालानंतरच स्पष्ट होणार आहे. .Kolhapur CCTV : आचारसंहिता सुरू असतानाच कोल्हापुरातील ६२ सीसीटीव्ही बंद; ‘सेफसिटी’च ठरली अनसेफ!.प्रत्येकजण आपण यापूर्वी केलेल्या कामाचा व इथून पुढे काय काम करणार ? याचा लेखाजोखा घेऊन मतदारांसमोर जात आहे. एकंदरीत प्रभागातील उमेदवार पाहता येथील लढती या चुरशीच्या व लक्षवेधी होणार यात शंका नाही. उमेदवारांकडून घरोघरी जाऊन मतदारांच्या भेटीगाठी घेण्यावर भर दिला जात असल्याचे चित्र आहे..उपनगरातील या विस्तीर्ण प्रभागातील प्रश्नही आव्हानात्मक आहेत. अनेक ठिकाणी ड्रेनेज लाईन करण्यात आल्या असल्या तरी त्या कार्यान्वित झालेल्या नाहीत. खुल्या जागा ताब्यात घेऊन त्यावरील अतिक्रमणे काढण्याची गरज आहे. .अनेक ठिकाणी उद्यानांची दुरवस्था झालेली आहे. सार्वजनिक हॉलची डागडुजी करण्याची गरज आहे. अनेक वर्षांपासून प्रॉपर्टी कार्डचा प्रश्न प्रलंबित आहे. के. एम. टी. बसेसच्या फेऱ्या प्रवशांच्या तुलनेत कमी असून, ती वाढविण्याची आवश्यकता आहे. .पावसाळ्यात रामानंदनगरच्या ओढ्यातील पाणी आसपासच्या मानवी वस्तीत जाऊन पूरस्थिती निर्माण होते. यासह कचरा उठाव, खराब रस्ते असे प्रश्न मार्गी लावण्याची जबाबदारी निवडून येणाऱ्या उमेदवारांवर राहणार आहे..विकासाचे मुद्दे निर्माण चौक ते रामानंदनगर वाहतूक समस्या दूर करण्यासाठी उड्डाणपूल करावामहापालिकेचे रुग्णालय सुरू करावे निर्माण चौक मैदानावर भव्य नाट्यगृह उभारावे रामानंदनगर ते जरगनगर रस्त्याचे विस्तारीकरणप्रॉपर्टी कार्डचा प्रश्न मार्गी लावावा उद्यानांचे सुशोभीकरण, ऑक्सिजन पार्क.प्रभागाची व्याप्तीम्हाडा कॉलनी, ताराराणी कॉलनी, कळंबा फिल्टर हाउस, बालाजी पार्क, मैलखड्डा झोपडपट्टी, नाळे कॉलनी, जुनी मोरे कॉलनी, वसंत विश्वास पार्क, हनुमाननगर, आय. टी. आय. परिसर, जरगनगर, एन. टी. सरनाईकनगर, राजीव गांधी नगर, दादू चौगुलेनगर, कळंबा जेल, स्टेट बँक कॉलनी, तपोवन परिसर, जामसांडेकर नगर..दृष्टिक्षेपात लोकसंख्याएकूण लोकसंख्या = २७९८३, अनुसूचित जाती लोकसंख्या = ४०१९, अनुसूचित जमाती लोकसंख्या = १२८ , पुरुष मतदार = १२६६८ , महिला मतदार = १२६६८ , एकूण मतदार = २५३३७ , इतर = १.आरक्षण असे-अ-अनुसूचित जातीब-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) -क-सर्वसाधारण (महिला)-ड-सर्वसाधारण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.