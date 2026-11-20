कोल्हापूर, : शहरात हवेतील सूक्ष्म धुलिकणांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाला रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय स्वच्छ हवा’ कार्यक्रमांतर्गत यंदा १७ कोटी ७५ लाखांचा निधी महापालिकेला दिला आहे. आतापर्यंत मिळालेल्या ३० कोटींवरील निधीतून सुचविलेली अजूनही कामे निविदा प्रक्रियेत आहेत. एकीकडे निधीचा तुटवडा असल्याचे सांगितले जात असताना आलेल्या निधीतून अजून कामेच सुचवलेली नाहीत..२०१८ मध्ये शहरातील हवेत सूक्ष्म धुलिकणांचे प्रमाण मानकांपेक्षा जास्त होते. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने राबवलेल्या या राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमात शहराचा समावेश केला. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक वर्षी निधी देण्यास सुरुवात केली. या निधीमधून सूक्ष्म धुलिकणांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवण्याची अपेक्षा होती. त्यानुसार हवा शुद्धीकरणासाठीची यंत्रे, ठिकठिकाणी पाण्याचे फवारे मारण्याची यंत्रणा व वाहने, पारंपरिक अंत्यसंस्काराऐवजी विद्युत वा गॅस दाहिनी, उद्यान, झाडांची लागण, रस्ते आदी कामे करण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यातून काही यंत्रणा कूचकामी ठरल्याचे दिसून आले..शहरातील तीन ठिकाणी मिस्ट टाईप फाउंटन उभारले. त्यातून पाण्याची फवारणी करून धुलिकण खाली बसवण्याचा प्रयोग होता. पण, एका ठिकाणचे फाउंटन सोडल्यास अन्य दोन ठिकाणी नियमित सुरूच झाले नाहीत. जिथे सुरू होते, तेही वर्षातच बंद पडले. दाभोळकर चौकात प्रायोगिक तत्त्वावर एअर प्युरिफिकेशन सिस्टीम लावली. त्याचा किती उपयोग होतो, की नाही? हे गांभीर्याने कधी पाहिले नाही. त्यामुळे अन्य वर्दळीच्या चौकात पुढे ती बसवलीच नाहीत. दुसरीकडे रस्ते, विद्युत दाहिनी, टिपरसारख्या कामात झालेला खर्च योग्य झाल्यासारखे वाटत आहे..प्रयोगाची पुढे चालच नाहीटेंबलाई नाका उड्डाणपुलाखाली उभारलेल्या उद्यानाची देखभाल व्यवस्थित करता आलेली नाही. त्यामुळे त्याच्यावर झालेला लाखोंचा खर्च वाया गेल्यात जमा आहे. बिंदू चौकात प्रायोगिक तत्त्वावर साकारलेले व्हर्टिकल गार्डन एकच झाले. एअर प्युरिफिकेशन सिस्टीम, मिस्ट टाईप फाउंटन हे प्रयोग पुढे इतर ठिकाणी झालेच नाहीत..वेगळी कामेबिंदू चौक व्हर्टिकल गार्डनदाभोळकर कॉर्नर एअर प्युरिफिकेशन सिस्टीमतीन ठिकाणी मिस्ट टाईफ फाउंटन, सर्व बंदकचरा प्रकल्पाजवळ झाडांचा बफर क्षेत्रगार्डन टेंबलाई नाका वाईट अवस्थागॅस व विद्युत दाहिनी कार्यरतसीएनजी टिपरउपलब्ध निधी असा२०२४ पर्यंत ३० कोटींवर२०२५ मध्ये ३. ३८ कोटी(कामे चार रस्ते, दोन उद्यान)२०२६ मध्ये १७ कोटी ७५ लाख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.