Kolhapur Cleanliness : झाडू हातात घेत महापौरांपासून नागरिकांपर्यंत सर्वजण रस्त्यावर; कोल्हापूर महास्वच्छता मोहिमेत तब्बल ३० टन कचरा जमा!

कोल्हापूर : कोल्हापूरकरांसाठी आजची सकाळ नेहमीपेक्षा वेगळी ठरली. प्रमुख पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह सर्व कर्मचारी, सत्ताधारी-विरोधक असे सर्व नगरसेवक, नागरिक, स्वयंसेवी संघटनांचे कार्यकर्ते हातात झाडू घेऊन मुख्य रस्त्यांवर उतरले. .चार विभागीय कार्यालयांतर्गत झालेल्या महास्वच्छता अभियानातून तब्बल ३० टनांहून अधिक कचरा जमा केला. महापौर रूपाराणी निकम यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या या मोहिमेतून 'गाव करील ते राव काय करील' या म्हणीचा प्रत्यंतर आज नागरिकांना आला..Kolhapur Dairy : ३० लाख लिटर दूध देणाऱ्या कोल्हापूरमध्येच पशुवैद्यकीय तुटवडा; १० लाख पशुधनावर आरोग्य संकट .'माझं शहर माझी जबाबदारी' या अभियानांतर्गत महापालिकेतर्फे आज शहरातील प्रमुख मार्गांवर महास्वच्छता मोहीम राबविली. तावडे हॉटेल येथील शहराच्या प्रवेशद्वाराजवळ महापौर रूपाराणी निकम व आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी यांच्या हस्ते मोहिमेचा प्रारंभ झाला. .दोघींनीही हातात झाडू घेऊन परिसर स्वच्छ करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे इतरांचाही सफाईला जोर लागला. चार विभागीय कार्यालयांतर्गत नियोजन केलेल्या प्रमुख रस्ते, तेथील दुभाजक आणि फूटपाथांची सफाई करण्यात सुरुवात झाली. .Kolhapur Municipal Corporation : कोल्हापूर महापालिका क्षेत्रात लाखो लिटर पाण्याची चोरी, पहिल्याच सभेत नगरसेवकांनी प्रशासनाला धरलं धारेवर.प्लास्टिकचा कचरा नव्हे, तर तेथील साचलेली खरमाती, तणकट, अडथळा निर्माण करणारी झाडेझुडपे हटविली. महापालिकेचे कर्मचारी, टिपर, जेसीबी, डंपर हे सोबत होतेच. त्यांच्यासोबतीला कोल्हापूर जिल्हा ऑप्टिकल वेल्फेअर असोसिएशन, हर्षवर्धन सामाजिक कल्याण संस्था, वृक्ष वल्ली संस्था, सावली केअर सेंटर, सावली सोशल सर्कल, रोटरी क्लबचे पदाधिकारी, विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी, तसेच तालीम मंडळे, निसर्गप्रेमी संघटनांनी सहभाग नोंदविला..महापौर निकम यांनी प्रारंभ केल्यानंतर स्वतः कर्मचाऱ्यांसोबत विविध ठिकाणी साठलेला कचरा उचलून टिपर, डंपरमध्ये टाकला. ठिकठिकाणी पडलेला कचरा, तसेच काही ठिकाणी अतिक्रमण करून लावलेले फलक काढले..छत्रपती महाराणी ताराराणी यांच्या पुतळ्याचीही पाण्याद्वारे स्वच्छता केली. यावेळी विरोधी पक्षनेते राजेश लाटकर, सभागृहनेते मुरलीधर जाधव व अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ उपस्थित होते..उपमहापौर अक्षय जरग व काँग्रेसचे गट नेते इंद्रजित बोंद्रे यांनी रंकाळा चौपाटी परिसरात स्वच्छता मोहीम राबवली. उपमहापौर जरग यांनी दुचाकीवरून रंकाळा परिसरात धूर फवारणी केली. यावेळी शिल्पा दरेकर, उपायुक्त परितोष कंकाळ उपस्थित होते..येथे राबवली स्वच्छता मोहीमशेंडा पार्क ते इंदिरा सागर हॉल, आर. के. नगर नाका ते शेंडा पार्क चौक, रंकाळा टॉवर ते तलवार चौक, तलवार चौक ते शालिनी पॅलेस, तलवार चौक ते चिवा चौक (जुना वाशी नाका), रंकाळा टॉवर ते फुलेवाडी फायर स्टेशन, दसरा चौक ते उमा टॉकीज ते रेणुका मंदिर चौक ते हॉकी स्टेडियम, छत्रपती शाहू मिल चौक ते केएसबीपी चौक ते टेंबलाई नाका, छत्रपती ताराराणी चौक ते दाभोळकर कॉर्नर चौक ते दसरा चौक, टेंबलाई नाका ते कावळा नाका ते धैर्यप्रसाद चौक, सीपीआर चौक ते कलेक्टर ऑफिस चौक ते धैर्यप्रसाद हॉल, तसेच तावडे हॉटेल ते छत्रपती ताराराणी चौक..हे होते सहभागीनगरसेविका प्रतिज्ञा उत्तुरे, नगरसेवक वैभव माने, स्वरूप कदम, प्रतापसिंह जाधव, विशाल चव्हाण, अमर समर्थ, विनायक फाळके, दिलशाद मुल्ला, उमेश पोवार, रोहित कवाळे, नियाज खान, आश्किन आजरेकर, बबन मोकाशी, प्रवीण सोनवणे, विनायक कारंडे, विजेयंद्र माने, मानसी लोळगे, पल्लवी देसाई, अर्चना कोराणे, पूर्वा राणे, माधुरी नकाते, स्वालिया बागवान, दीपाली घाटगे, स्वाती कांबळे, उपायुक्त किरणकुमार धनवाडे, सहायक आयुक्त जयंत जावडेकर, उज्ज्वला शिंदे, स्वाती दुधाणे, कृष्णा पाटील, शहर अभियंता रमेश मस्कर, उपशहर अभियंता निवास पोवार, महादेव फुलारी, सुरेश पाटील, मुख्य आरोग्य निरीक्षक जयवंत पोवार, करनिर्धारक व संग्राहक सुधाकर चल्लावाड, इस्टेट अधिकारी विलास साळोखे, पर्यावरण अधिकारी समीर व्याघ्रांबरे, शहर समन्वयक हेमंत काशीद, मेघराज चडचणकर, सर्व आरोग्य निरीक्षक, मुकादम व कर्मचारी उपस्थित होते..स्वच्छतेला हातभार'सकाळ', महापालिका व कोल्हापूर अर्थ वॉरियर्सने रविवारी घेतलेल्या 'जलतीर्थ कोल्हापूर' या मोहिमेत जलस्रोतांच्या स्वच्छतेनंतर महापालिकेने राबवलेल्या 'माझं शहर माजी जबाबदारी' भाग एक या मोहिमेतून रस्ते, परिसरात स्वच्छता झाली. यानंतर पुढील टप्प्यात प्रभागांतर्गत ही मोहीम राबवली जाणार आहे..महास्वच्छता मोहिमेमुळे शहर स्वच्छ व सुशोभित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सर्वांच्या मदतीने हा प्रयत्न केला आहे. नागरिकांनी नियमितपणे स्वच्छता राखण्याची गरज आहे. ही मोहीम सातत्याने राबवणार आहोत.- रूपाराणी निकम, महापौर .नवीन ऊर्जा घेऊन हा उपक्रम राबवला आहे. टीम म्हणून आम्ही स्वच्छता ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही सुरुवात असून सतत स्वच्छता राखण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक भागाला एक नोडल अधिकारी नेमू, नागरिकांनीही जबाबदारी ओळखली पाहिजे.

- के. मंजुलक्ष्मी, आयुक्त.