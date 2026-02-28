कोल्हापूर

Kolhapur Cleanliness : झाडू हातात घेत महापौरांपासून नागरिकांपर्यंत सर्वजण रस्त्यावर; कोल्हापूर महास्वच्छता मोहिमेत तब्बल ३० टन कचरा जमा!

Drive Collects : स्वच्छ आणि सुंदर शहराच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत कोल्हापूर शहरात आज महास्वच्छता अभियान राबवण्यात आले. कोल्हापूर महापालिका च्या पुढाकारातून झालेल्या या उपक्रमात तब्बल ३० टनांहून अधिक कचरा जमा करण्यात
Officials and citizens participate

Officials and citizens participate

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : कोल्हापूरकरांसाठी आजची सकाळ नेहमीपेक्षा वेगळी ठरली. प्रमुख पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह सर्व कर्मचारी, सत्ताधारी-विरोधक असे सर्व नगरसेवक, नागरिक, स्वयंसेवी संघटनांचे कार्यकर्ते हातात झाडू घेऊन मुख्य रस्त्यांवर उतरले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
mayor
Muncipal corporation
Campaign
KMC
drive
Garbage Bins
Not Cleanliness
kolhapur city
Kolhapur Corporation

Related Stories

No stories found.