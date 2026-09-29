कोल्हापूर

Kolhapur Congress Protest:ज्ञानेशकुमारांना बडतर्फ करा: काँग्रेसची मागणी; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने

Kolhapur Congress Protest, Gyanesh Kumar, Election Commission : कोल्हापुरात काँग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात निदर्शने केली
Kolhapur Congress Protest,

Kolhapur Congress Protest,

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर : देशातील निवडणुकांत गैरमेळ करणारे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांना बडतर्फ करून अटक करा. गद्दार ज्ञानेशकुमार राजीनामा द्या. मत वाचवा, लोकशाही वाचवा. संविधान वाचवा, देश वाचवा, अशा जोरदार घोषणा देत काँग्रेस पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर दणाणून सोडले. निवडणूक प्रणाली व आयुक्तांविरोधात खासदार शाहू महाराज, आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करून निषेध नोंदवला. जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांना याबाबतचे निवेदन दिले.

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