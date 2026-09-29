Kolhapur Congress Protest:ज्ञानेशकुमारांना बडतर्फ करा: काँग्रेसची मागणी; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने

कोल्हापूर : देशातील निवडणुकांत गैरमेळ करणारे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांना बडतर्फ करून अटक करा. गद्दार ज्ञानेशकुमार राजीनामा द्या. मत वाचवा, लोकशाही वाचवा. संविधान वाचवा, देश वाचवा, अशा जोरदार घोषणा देत काँग्रेस पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर दणाणून सोडले. निवडणूक प्रणाली व आयुक्तांविरोधात खासदार शाहू महाराज, आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करून निषेध नोंदवला. जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांना याबाबतचे निवेदन दिले. .निवेदनात म्हटले आहे, देशातील १३ कोटी मतदार चुकीच्या पद्धतीने वगळले आहेत. निवडणुका स्वतंत्र व निष्पक्षपणे पार पाडणे हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे. स्वायत्त निवडणूक आयोग मागील काही वर्षांपासून सत्ताधारी पक्षाच्या हातातील बाहुले बनल्याचे दिसत आहे. निवडणूक आयोग भाजपसाठी निवडणुकीत मॅचफिक्सिंग करत आहेत. आतापर्यंत संशय होता, आता आयोगातील अभूतपूर्व मतभेद उघड झाल्याने निवडणूक आयोगात सावळागोंधळ आहे, त्यांचा कारभार पारदर्शक नाही हे उघड झाले आहे..ज्ञानेशकुमार हे एकतर्फी निर्णय घेत असल्याचे निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी सांगितले आहे. १० महिन्यांत दोन निवडणूक आयुक्तांनी किमान १४ वेळा ज्ञानेशकुमार यांच्या निर्णयावर अधिकृतपणे आक्षेप नोंदवले आहेत. ‘विशेष सखोल पुनरावृत्ती’ (एसआयआर) प्रक्रियेबाबत, नवीन मतदारांची अनधिकृतपणे केलेली नोंदणी, नावे वगळणे आणि निवडणूक आयोगाच्या आयटी प्रणालीचे केलेले केंद्रीकरण यांचा यात समावेश होता. मुख्य निवडणूक आयुक्त यांनी हे निर्णय दोन्ही सहकाऱ्यांना अंधारात ठेवून घेतले. हे निर्णय हुकूमशाही पद्धतीचे आहेत. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगातील घोटाळ्याची पोलखोल पुराव्यासह केली होती.’.आमदार जयंत आसगावकर, काँग्रेस शहराध्यक्ष प्रवीण केसरकर, माजी आमदार ऋतुराज पाटील, माजी आमदार राजू आवळे, जिल्हा परिषद सदस्य एकनाथ पाटील, नगरसेवक इंद्रजित बोंद्रे, महापालिका विरोधी पक्ष नेते राजू लाटकर, शशांक बावचकर, वैशाली महाडिक, भारती पोवार, विनायक घोरपडे, संजय पोवार-वाईकर उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.