Kolhapur Exam Hall : परीक्षा केंद्रांवर ‘सीसीटीव्ही’ची नजर, ‘ड्रोन’चे लक्ष; कॉपीमुक्तीसाठी जिल्हा प्रशासनाची दक्षता; अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी

कोल्हापूर : दहावी, बारावी परीक्षा कॉपीमुक्त करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अधिक दक्ष राहत कार्यवाही केली. परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्हीची नजर ठेवण्यात आली. विद्यार्थी संख्या जास्त असलेल्या आणि संवेदनशील केंद्रावर भिरभिरत्या ड्रोनच्या माध्यमातून लक्ष ठेवण्यात आले. त्याने कॉपी प्रकरणांना आळा बसण्यास मदत झाली..जिल्हा प्रशासनाने 'कॉपीमुक्त अभियान' अतिशय प्रभावीपणे राबवण्याचे ठरवले. जिल्ह्यातील बहुतांश परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले. त्याद्वारे तेथील प्रत्येक हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात आले. .Exam: दहावी बारावी बोर्ड परीक्षांसाठी विद्यालय, महाविद्यालय सज्ज; परीक्षा केंद्रांवर सुरक्षा,सुविधा आणि शिस्तीचा त्रिसूत्रीचा अवलंब.त्यासह विशेष बैठे आणि भरारी पथकेही नियुक्त करण्यात आली. ज्या परीक्षा केंद्रांवर विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त होती, अशा केंद्रांच्या परिसरात ड्रोनद्वारेही नजर ठेवण्यात आली. या सर्व सीसीटीव्ही यंत्रणेचे गटशिक्षण अधिकाऱ्यांनी नियंत्रण केले. .प्रत्यक्ष, सीसीटीव्ही, व्हिडिओ कॅमेरा, ड्रोन, अशा विविध माध्यमांतून आढळून येणाऱ्या प्रकारांवर आणि गैरप्रकारात सहभागी विद्यार्थी, पर्यवेक्षक, कॉपी पुरवणारा यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. कॉपी होणाऱ्या केंद्रांचे परीक्षा केंद्र म्हणून असलेली मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचा सकारात्मक परिणाम झाला. कॉपीच्या प्रकारांना बऱ्यापैकी आळा बसल्याचे दिसून आले..Ichalkaranji SSC Exam : इचलकरंजी सज्ज दहावी परीक्षेसाठी! १६ केंद्रांवर ९,२११ विद्यार्थी आजमावणार नशीब.सामूहिक योगदानाचा चांगला परिणामजिल्ह्यात कॉपीमुक्त अभियान प्रभावीपणे राबविण्याचे नियोजन जिल्हा दक्षता समितीने देखील केले. त्यात जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी शिक्षण, पोलिस आदी विभागांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. .या विभागांनी सामूहिकपणे योगदान दिल्याचा चांगला परिणाम झाला. कॉपीमुक्त अभियानाबरोबरच जिल्हाधिकारी येडगे यांनी दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना पत्राद्वारे शुभेच्छा दिल्या..जिल्ह्यामध्ये कॉपीमुक्त अभियान अत्यंत प्रभावीपणे राबवले गेले आहे. सर्व केंद्रांवर सीसीटीव्ही बसवून पारदर्शक पद्धतीने परीक्षा सुरू आहेत. ताणविरहित वातावरण परीक्षा केंद्रावर असावे, असा आमचा उद्देश आहे. - अमोल येडगे,जिल्हाधिकारी.