Kolhapur Municipal : १० कोटींच्या थकबाकीसाठी धडक कारवाई; जलसंपदा विभागाचे २४ विभाग सील

कोल्हापूर : महापालिकेने आज साडेदहा कोटींचा घरफाळा व पाणीपट्टी थकबाकी वसुलीसाठी जलसंपदा विभागाच्या सिंचन भवन कार्यालयातील २४ विभाग सील करत १५ पाणी कनेक्शन तोडली. अचानक झालेल्या या कारवाईने खळबळ उडाली. .महापालिकेचे शंभरहून अधिकारी व कर्मचारी या कारवाईत सहभागी झाल्याने छापा टाकल्यासारखी स्थिती होती. ही कारवाई दिवसभर सुरू होती. जलसंपदा विभागाने महापालिकेवर केलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा दरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली जलअभियंता हर्षजित घाटगे, कर निर्धारक सुधाकर चल्लावाड, कर अधीक्षक दत्तप्रसाद माजगावकर, मदन ठाणेकर, अशोक यादव, अर्चना प्रभावळे, पाणीपट्टी वसुली विभागप्रमुख प्रशांत पंडत यांच्यासह पाणीपट्टी विभागाचे शाखा अभियंता, मीटर रीडर, फीटर, घरफाळा विभागाचे कर्मचारी मिळून शंभरहून अधिक जण दुपारी सव्वाबाराच्या सुमारास ताराबाई पार्क येथील सिंचन भवनात दाखल झाले. .त्यांनी जलसंपदा विभागाने महापालिकेचा सात कोटी २४ लाख रुपयांचा घरफाळा व तीन कोटी ३३ लाख रुपयांची पाणीपट्टी थकीत ठेवल्याबद्दल कारवाई सुरू केली. तेथील पाटबंधारे विभाग (दक्षिण), पाटबंधारे विभाग (उत्तर), पाटबंधारे विभाग (मध्यम प्रकल्प क्रमांक-२), दूधगंगा डावा कालवा क्रमांक-१, यांत्रिकी विभाग, वारणा भवन, पाटबंधारे विश्रामगृह अशा जवळपास २४ विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बाहेर येण्यास सांगून एका पाठोपाठ एक असे विभाग सील करण्यात येत होते. .यामुळे प्रत्येक विभागाबाहेर जलसंपदा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची गर्दी पाहायला मिळाली. या धडक कारवाईने एकच खळबळ उडाली. एखादा छापा पडावा, असे वातावरण या ठिकाणी निर्माण झाले होते. सायंकाळपर्यंत महापालिकेकडून ही कारवाई सुरू होती..दरम्यान, ही कारवाई सूडबुद्धीने केली नसून, ती जलसंपदा विभागाकडून महापालिकेचे घरफाळा व पाणीपट्टीचे १० कोटी ५७ लाख थकविल्याबद्दल केल्याचे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा दरेकर यांनी सांगितले..कोट...महापालिकेकडून घरफाळा व पाणीपट्टी थकीत असल्याबद्दल केलेली कारवाई ही सूडबुद्धीने केली आहे. वास्तविक महापालिकेकडूनच जलसंपदा विभागाच्या पाणीपट्टीचे सुमारे १६५ कोटी रुपयांचे थकीत आहेत. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने महापालिकेचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई केली. ही कारवाई योग्यच आहे; परंतु यानंतर महापालिकेची कारवाई चुकीची आहे. महापालिकेने जलसंपदा विभागाचे क्षेत्रफळ जादा दाखवून घरफाळा निश्चित केला असून, तो आम्हाला मान्य नाही. त्याबाबत चर्चा होऊन योग्य घरफाळा आकारल्यास तो भरण्यास जलसंपदा विभाग तयार आहे.- स्मिता माने, कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग.महापालिकेकडून एकच अंतिम नोटीस!कारवाईपूर्वी अचानक महापालिकेकडून एकच अंतिम नोटीस बजावण्यात आली. त्यामध्ये ३१ मार्चपर्यंत थकबाकी भरावी, असे म्हटले आहे. याउलट जलसंपदाने तीन वेळा महापालिकेला नोटीस बजावली होती, या विभागाने सांगितले..कशासाठी कारवाईसाडेदहा कोटी थकीत१५ पाणी कनेक्शन तोडलीसिंचन भवन येथे छापासदृश्य स्थिती.