Kolhapur CPR : सीपीआर रुग्णालयातील ५५ लाखांच्या कॅशबुक नोंदीवर संशय; पडताळणीसाठी समिती स्थापन

कोल्हापूर : छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयातील (सीपीआर) ५५ लाख रुपयांची नोंद असलेल्या कॅशबुकची हाताळणी नियमबाह्य पद्धतीने झाल्याचा संशय माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने व्यक्त केला आहे. या प्रकरणाची दखल घेत राजर्षी शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय प्रशासनाने कॅश बुक पडताळणी करणे व त्रुटी दूर करण्यासाठी समिती नियुक्त केली आहे..सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सीपीआर रुग्णालयातील रोखपालाची बदली डिसेंबर २०२५ मध्ये परजिल्ह्यात झाली होती. बदलीनंतर जवळपास दीड महिना रोखपाल पदाचा कार्यभार एका लिपिकाकडे देण्यात आला. मात्र, हा पदभार देण्याची प्रक्रिया नियमबाह्य पद्धतीने झाली असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने केला आहे. याबाबत प्रशासनाकडे विचारणा करताना संबंधित कार्यकर्ता व अधिकाऱ्यात शाब्दिक वादही झाल्याचे समजते. प्रशासनाने याप्रकरणी कॅशबुक पडताळणीसाठी समिती स्थापन केली आहे. या समितीत एका प्राध्यापकासह प्रशासन अधिकारी यांच्यासह चौघांचा समावेश आहे. याबाबत राजर्षी शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. सदानंद भिसे म्हणाले, 'एखाद्या कर्मचाऱ्याची बदली दुसऱ्या जिल्ह्यात झाल्यानंतर त्याने तेथे पदभार स्वीकारणे आणि ज्या ठिकाणी तो कार्यरत होता तेथील कामकाज दुसऱ्याकडे देणे तसेच कागदपत्रांचे हस्तांतरण होणे यात काही वेळा विलंब होऊ शकतो. असा विलंब झाला म्हणून ते शासकीय नियमांचे उल्लंघनच ठरते, असे नाही. हा विलंब कसा झाला, हे संबंधित कार्यकर्त्याला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. या प्रकरणात नियमांचे उल्लंघन झालेले नाही. मात्र, तरीही चौकशी सुरू आहे.'