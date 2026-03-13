कोल्हापूर

Kolhapur Bank Scam : बंद नागरी बँकांत अडकले कोल्हापुरातील पतसंस्थांचे ८०० कोटी; परतफेडीचा मार्ग अनिश्चित

Deposits Stuck : कोल्हापूर जिल्ह्यातील पतसंस्थांसाठी आर्थिक चिंतेची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गुंतवणुकीच्या उद्देशाने नागरी बँकांत ठेवलेले कोट्यवधी रुपयांचे ठेवी काही बँका बंद पडल्यामुळे अडकून पडल्या आहेत.
निवास चौगले
कोल्हापूर : गुंतवणूक म्हणून पतसंस्थांनी अतिरिक्त निधी मोठ्या नागरी बँकांत गुंतवला; पण काही दिवसांत या नागरी बँकांच बंद पडल्या. परिणामी, अशा बँकांत पतसंस्थांचे कोट्यवधी रुपये अडकले आहेत. ते पैसे परत मिळण्यासाठी ठरविलेल्या अग्रक्रमांतही पतसंस्था शेवटच्या स्थानावर आहेत.

