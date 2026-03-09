Brother Killing Case : दुसऱ्यांदा मुलगी झाल्याच्या नैराश्यातून सख्ख्या भावाचा खून? बाळाला टेरेसवरून फेकण्याचाही प्रयत्न, रक्ताने माखलेले कपडे अन् बूट

कोल्हापूर : मद्यधुंद अवस्थेत घरात वारंवार वाद घालणाऱ्या तरुणाचा लहान भावानेच डोक्यात स्टीलची पाण्याची बाटली घालून खून केला. हर्षद विलास पांढरबळे (वय २३) असे मृताचे नाव (brother kills brother kolhapur news) असून, लहान भाऊ यश पांढरबळे (वय १८) याला राजारामपुरी पोलिसांनी तत्काळ ताब्यात घेतले. हर्षदला दुसरी मुलगी झाल्याने काही दिवसांपासून तो नैराश्येत होता..यातूनच अतिमद्य प्राशन करून कुटुंबीयांना त्रास देत होता. याला वैतागूनच लहान भावाने हे कृत्य केल्याची चर्चा घटनास्थळी सुरू होती. घटनास्थळ व पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, विलास पांढरबळे यांचे शाहू मिल समोरील आण्णा भाऊ साठे शाळेसमोर दोन मजली घर आहे. ते पत्नी व तीन मुलांसोबत येथे राहतात..Rohit Mhaishale Case Sangli : सांगलीत लपला होता रोहित म्हैशाळे हत्याकांडाचा 'मास्टरमाइंड'; कोण आहे 'गोट्या'? त्याचा दलित महासंघाच्या नेत्याच्या खुनाशीही संबंध?.मोठा मुलगा हर्षद याचे लग्न झाले असून, त्याला दोन मुली आहेत. मोठी मुलगी दोन वर्षांची असून, १५ फेब्रुवारीला दुसरी मुलगी झाली. घरात त्याचा लहान भाऊ यशही राहण्यास आहे; तर दोन नंबरचा भाऊ क्रिश हा तामगाव येथे कामानिमित्त राहण्यास आहे..चार दिवसांपासून वाद...हर्षदचा कुटुंबीयांसोबत चार दिवसांपासून वाद सुरू आहे. वेठबिगारी कामे करणारा हर्षद मद्याच्या आहारी गेला होता. त्यातून तो कुटुंबीयांसोबत वाद घालत असे. सलग चार दिवस भावांभावांमध्ये शिवीगाळ, हाणामारीचे प्रकार सुरू असल्याचे शेजाऱ्यांनी सांगितले..चिंचोळ्या जिन्यातून पहिल्या मजल्यावरील खोलीत जावे लागते. याच खोलीत हर्षद आणि यश यांच्यात आज सायंकाळी हाणामारी झाली. यशने स्टीलच्या पाण्याच्या बाटलीने हर्षदच्या डोक्यात घाव घातले. खोलीतील कॉटवर झालेल्या झटापटीनंतर हर्षद खाली कोसळला. याच ठिकाणी तो रक्ताच्या थारोळ्यात पडला होता. अतिरक्तस्त्रावाने त्याचा जागीच मृत्यू झाला..Sangola Bribery Case : एसीबीचा मोठा दणका! सांगोल्यात लेडी ऑफिसरच्या सांगण्यावरून ड्रायव्हरने घेतली 7 हजारांची लाच; सातबारावर नाव चढवण्यासाठी मागितले पैसे.यशचे कपडे रक्ताने माखले...झटापटीत यशच्या अंगावरील कपडे, बूट रक्ताने माखले होते. अशाच अवस्थेत तो खोलीतून बाहेर आला. त्याला रक्ताने माखलेले पाहून रहिवाशांनी याची माहिती पोलिसांना दिली. राजारामपुरी पोलिसांनी अवघ्या काही मिनिटांत घटनास्थळी पोहोचून यशला ताब्यात घेतला. तसेच फॉरेन्सिक पथकालाही घटनास्थळी बोलावून पंचनामा केला. घटनास्थळी रक्ताने माखलेली बाटली, चादर, स्टीलची परात पोलिसांनी जप्त केली. पोलीस उपअधीक्षक प्रिया पाटील, पोलिस निरीक्षक सतीश होडगर, सहाय्यक निरीक्षक भारत साळुंखे यांनी घटनास्थळी भेट दिली..मुलगी झाल्याचा राग...?हर्षला १५ फेब्रुवारीला दुसरी मुलगी झाली. मुलगी झाल्याने तो नाराज झाला होता. याच कारणावरून त्याने पत्नी, आईसोबत वादही घातला होता; तर बाळाला टेरेसवरून फेकण्याच्याही प्रयत्न केल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. तो याच नैराश्येतून अतिमद्यसेवन करून भांडण करत असल्याने कुटुंबीय वैतागले होते. यातूनच यशचा त्याच्याशी वाद विकोपाला जाऊन त्याने मोठ्या भावाला संपविल्याचे बोलले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.