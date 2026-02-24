Kolhapur Crime : गुन्ह्यात घट झाली तरी, दुचाकी, चारचाकींची चोरी अन् जोरात गांजा तस्करी; दोन वर्षांतील चित्र नागरिक हैराण हिलांच्या सुरक्षेवर पोलिसांचा भर

कोल्हापूर : खून, खुनाचा प्रयत्न, मारामारीसारख्या गुन्ह्यात मागील दोन वर्षांत घट होतानाचे चित्र आहे. घरफोड्यांमध्येही २०२५ मध्ये घट झाली असली तरी दुचाकी, चारचाकी चोरीच्या घटनांत वाढ झाली आहे. पोलिस असल्याचा बहाणा, वृद्धांना अडवून लुटण्याचे जबरी चोरीच्या घटनांत मात्र वाढ झाल्याने सर्वसामान्य हैराण झाले आहेत. . .महिलांच्या सुरक्षेवर पोलिसांनी भर दिला असून, निर्भयांची तातडीची मदत मिळत असल्याने महिलावर्गातून समाधान व्यक्त होत आहे गांजाच्या तस्करीने जिल्ह्यातील वातावरण ढवळून निघाले असून, गुन्हेगारीला बळ देणाऱ्या अमली पदार्थांच्या तस्करीवर नियंत्रण मिळवण्याचे आव्हान पोलिस प्रशासनासमोर आहे. .Ratnagiri CCTV Surveillanc : पोलिसांची तिसरी नजर होतेय धूसर; जिल्ह्यातील सीसीटीव्ही कॅमेरे; देखभाल दुरुस्तीचा गंभीर प्रश्न.मुलांमधील व्यसनाधीनता एक सामाजिक समस्यामागील दोन वर्षात जिल्ह्यातील गुन्हेगारीचे आकडे कमी होतानाचे समाधानकारक चित्र आहे. २०२४ च्या तुलनेत २०२५ मध्ये खून, खुनाचा प्रयत्न, दरोडा, मारामारी, अपहरणांच्या गुन्ह्यात घट झाली. महिलांवरील अत्याचार, बालिकांवरील अत्याचाराच्या घटनांत ओळखीतील व्यक्तीकडून असे गुन्हे घडण्याचे प्रमाण अधिक आहे. आपल्या चिमुकलीला योग्य त्या वयात तिच्या शारीरिक बदलांबाबत पालकांनी माहिती दिल्यास अत्याचाराचे प्रकार रोखले जाऊ शकतात. तसेच १५ ते २० वयोगटांतील मुलांमधील वाढती व्यसनाधीनताही सामाजिक समस्या आहे..‘हवाला’वर डल्ला मारण्याचे धाडसहवालाच्या माध्यमातून गुपचूप होणाऱ्या व्यवहारांची पक्की माहिती घेऊन लूटमारीचे प्रकार गेल्या काही महिन्यात वाढले. कोल्हापुरातून मुंबईला निघालेल्या आरामबसचा पाठलाग करून तब्बल ६० किलो चांदी चोरण्यात आली. टोळीमध्ये या बसचा वाहकच सामील असल्याचे तपासात पुढे आले. मात्र, महामार्गावर झालेल्या या लूटमारीचा धक्कादायक अनुभव सर्वच प्रवाशांचा जीव कंठाशी आणणारा ठरला. गांधीनगरमध्ये थांबलेल्या एका टेंपोची काच फोडून लाखोंची रक्कम पळविण्यात आली. या दोन्ही टोळ्या मात्र पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत शोधून काढल्या..Chorla Ghat : नाशिक ते बेळगाव धागेदोरे; चोर्ला घाट लूट प्रकरणाने उडवली राज्यसीमांपलीकडे खळबळ.शाळा, महाविद्यालयांबाहेरच टोळक्यांची दहशतशाळा, महाविद्यालयांबाहेरही गुन्हेगारांचा वावर वाढला आहे. निर्भया पथकाकडून प्रबोधन, समुपदेशनाचे उपक्रम सुरू असले तरी त्यांच्या अनुपस्थितीत टोळक्यांकडून दहशत माजविण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. शहरातील नामांकित महाविद्यालयांच्या परिसरात विशिष्ट नावाने प्रसिद्ध ग्रुपचे वर्चस्व स्थापन करण्याचे प्रयत्न सुरू असतात. यातूनच ईर्ष्या टोकाला जाऊन हाणामारीचे प्रकार घडताना दिसतात. आसपासच्या परिसरातील टोळकी विनाकारण शाळा, महाविद्यालयांच्या आवारात येऊन असे प्रकार करत असतील तर स्थानिक पोलिसांनीही यामध्ये लक्ष घालणे गरजेचे बनले आहे..अमली पदार्थांतून गुन्ह्यांना प्रोत्साहनखून, चोरी, मारामारी या गुन्ह्यांसह संघटित गुन्हेगारीला अमली पदार्थांचे बळ मिळत आहे. १८ ते २२ वयोगटांतील मुलांचा यामध्ये भरणा आहे. अमली पदार्थांच्या खरेदीसाठी पैसे मिळावेत यासाठीच अनेकांची पावले चोरी सारख्या प्रकारांकडे वळली आहेत. जिल्ह्यात सक्रिय टोळ्यांमधील गुन्हेगारही अशा नशेच्या आहारी गेल्याने त्यांच्या हातून घडणाऱ्या गुन्ह्यांमध्येही वाढ होताना दिसते. पोलिसांनीही अशा गुन्हेगारांचे रेकॉर्ड व नशेमुळे वाढणाऱ्या गुन्ह्यांचा अभ्यास सुरू केला आहे..गांजा तस्करी रोखण्याचे आव्हानचजिल्ह्यात गांजाचा धूर जोमात सुरू आहे. कर्नाटक, ओरिसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थानातून होणारी गांजा तस्करी रोखण्यासाठी पोलिसांची धावपळ होत आहे. दररोज जिल्ह्यात लाखोंची उलाढाल अमली पदार्थांमधून होत असल्याने गांजा सोबत चरस, अफू, एमडी ड्रग्जला मागणी वाढली आहे. मागील दोन महिन्यांतच जवळपास शंभर किलो गांजा पकडण्यात आल्याने यामागील बाजारपेठेची व्याप्ती सहज समजून येईल..वाहन चोरीचे कर्नाटक कनेक्शनदुचाकींची चोरी करून त्याची अवघ्या दहा हजारांत विक्री करणारी टोळी जिल्ह्यात कार्यरत आहे. शहरातील वर्दळीच्या ठिकाणाहून अवघ्या काही मिनिटात वाहन चोरून ते सीमाभागात नेले जाते. नंबरप्लेट बदलून त्यांची कर्नाटक राज्यात विक्री केली जाते. काही दिवसांपूर्वीच संग्राम गायकवाड (रा. कागल) याला पोलिसांनी पकडून त्याच्याकडून ३३ दुचाकी जप्त केल्या होत्या. त्याच्यावर यापूर्वीही नऊ गुन्हे दाखल होते. त्याच्याकडून दुचाकी विकत घेणाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश पोलिस अधीक्षक गुप्ता यांनी पोलिसांना दिले होते..बाल गुन्हेगारांना रोखामागील दोन वर्षात सहाशे बाल गुन्हेगारांवर कारवाई झाली आहे. अगदी खून, मारामारी, घरफोडीमध्येही त्यांचा सहभाग गंभीर बाब आहे. वाढती नशाखोरी, सोशल मीडियाचा अतिवापर, गरिबी, गुन्हेगारी टोळ्यांमधील उठबस अशातून अल्पवयीन मुलांना बळ मिळाल्याचे दिसते. अगदी १५ ते १७ वयोगटांतील मुलांकडून विनयभंगांचे प्रकार उघडकीस येत असल्याने पालकांचीही जबाबदारी तितकीच वाढली आहे. सोशल मीडियावर गुंडांचे रिल्स बघून त्यांच्या टोळीत सहभागी होणाऱ्या मुलांच्या हातूनही मोठमोठे गुन्हे घडताना दिसत आहेत..अनोळखी ॲप्सद्वारे लूटकमी श्रमात पैसा मिळविण्याच्या फंदात अनेकजण मोबाईलवर येणाऱ्या अनोळखी ॲप्सवर स्वतःची माहिती पाठवत आहेत. एखादी अनोळखी एपीके फाईल उघडताच खात्यातील रक्कम सायबर गुन्हेगारांच्या हातात जात आहे. मागील वर्षभरात अशा लूटमारीने सामान्यांना भांबावून सोडले आहे. आपल्या मोबाईलवर वाहतूक शाखेच्या दंडाची पावती आल्याच्या मॅसेजमधूनही ही लूटमार होत आहे. या लुटीपासून रोखण्यासाठी प्रबोधनाची आवश्यकता भासणार आहे..घरफोडी उघडकीस येण्याचे प्रमाण ३० टक्केचउन्हाळी व हिवाळी सुट्यांमध्ये बंद घरांमध्ये चोऱ्यांचे प्रमाण वाढते. जिल्ह्यात मागील तीन वर्षांत ११०८ घरफोडीचे गुन्हे दाखल आहेत. यापैकी केवळ ३० टक्केच गुन्हे उघडकीस आणण्यात यश आले आहे. सोन्याचे दर गगनाला भिडले असताना मुलांच्या लग्नांच्या चिंतेतून पालकांनी काही गुंतवणूक सोन्यात केली आहे. पण, कष्टाच्या कमाईतून खरेदी केलेल्या दागिन्यांवर चोरट्यांकडून डल्ला मारला जातो आहे. तसेच भरदिवसाही होणाऱ्या घरफोड्यांनी नागरिकांची चिंता वाढवली आहे. अशा गुन्ह्यांची उकल करून चोरीचे सोने परत मिळावे या आशेवर अनेकांचे पोलिस ठाण्यात फेरे सुरूच आहेत..गांजा ओढणाऱ्यांवरील कारवाया वाढवण्याची गरजउद्याने, मोकळी मैदाने, नदीकाठ, तलावांच्या परिसरात गांजा सेवन करणाऱ्यांचा ठिय्या दिसून येतो. अशा तरुणांवर केवळ कारवाई करण्याऐवजी त्यांनी गांजा कोणाकडून घेतला याच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे. यापूर्वी पोलिस निरीक्षक श्रीराम कन्हेरकर यांनी लक्षतीर्थ येथे गांजा ओढताना सापडलेल्या संशयिताच्या चौकशीतून कर्नाटकपर्यंतची गांजा तस्करीची साखळीच उघडकीस आणली होती. अशाच पद्धतीने प्रत्येक कारवाईत मूळ रॅकेटपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न झाल्यास गांजा विकणाऱ्यांना रोखणे शक्य होणार आहे..रेसिंग क्लबच्या नावाखाली दुचाकींची चोरीजिल्ह्यात घोडागाडी शर्यत, श्वान शर्यतींचे फॅड वाढले आहे. यामध्ये सायलेन्सर काढून वाहने पळवली जातात. यामागे कुत्रे पळविण्याच्या शर्यती गावोगावी सुरू आहेत. अशाच एका रेसिंग क्लबच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात तरुणांची फळी बनविली जात आहे. मात्र, या तरूणांंकडे असणारी वाहने नेमकी कोठून येतात? याकडेही वेळीच लक्ष देणे आवश्यक आहे. करवीर पोलिसांनी या टोळीतील एकाला दुचाकी चोरीच्या गुन्ह्यात पकडून २५ हून अधिक चोरीची वाहने जप्त केली होती. मोकळ्या माळांवर दिवसभर अशा स्पर्धा घेणाऱ्यांकडे पोलिसांची नजर मात्र का पोहोचत नाही हे अद्याप समजू शकलेले नाही..जिल्ह्यात बनावट दारूचा सुळसुळाटमहापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या कालावधीत जिल्ह्यात बनावट दारूचा अक्षरशः सुळसुळाट सुरू होता. पेठवडगाव, हुपरी, पन्हाळा तालुक्यात केमिकल मिसळून भेसळयुक्त दारू बनवण्यात आली. भंगारातील बाटल्या गोळा करून ही त्यात भेसळीची दारू भरून खुलेआम विक्री सुरू होती. पोलिसांनी अशा दारू विक्रेत्यांवर कारवाई केली. मात्र, नामांकित कंपन्यांच्या बाटल्यात दारू भरली जात असल्याने नेमकी खरी दारू कोणती व खोटी ओळखणे मुश्कील बनले आहे..जून २०२५ मध्ये पदभार घेतल्यापासूनच महिला सुरक्षेला प्राधान्य दिले. रात्रगस्त वाढवण्याचे प्रत्येक पोलिस ठाण्याला निर्देश देण्यात आले होते. मध्यंतरीच्या काळात रात्री अकरा वाजताच सर्व आस्थापने बंद होत असल्याने गुन्हेगारांकडून होणारी नागरिकांची पिळवणूक, जबरी चोरी, ओपन बार याला चांगली वचक बसली होती. त्याचबरोबर योग्य तपासामुळे गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाणही वाढले आहे. याचा चांगला परिणाम गुन्हे कमी होण्यावर दिसून आला. जिल्ह्याच्या सर्वच पोलिस ठाणे हद्दीत अशीच कामगिरी कायम ठेवण्याचे आदेश पोलिस अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.- योगेशकुमार गुप्ता, पोलिस अधीक्षक.जिल्ह्यात कोठेही घडणाऱ्या गुन्ह्याची तातडीने उकल करण्यासाठी स्थानिक पोलिस ठाण्याच्या डी. बी. पथक व स्थानिक गुन्हे शाखेकडून पाठपुरावा केला जातो. रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे, गर्दीच्या ठिकाणी घडणाऱ्या चोऱ्यांवर नियंत्रणासाठी अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी वारंवार तेथे भेट देऊन पाहणी करणे असे अनेक प्रयोग गेल्या काही दिवसात करण्यात आले. याचा एक चांगला परिणाम म्हणून गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यात घट होताना दिसून आली आहे.- डॉ. धीरज कुमार, अपर पोलिस अधीक्षक न्ह्या.शहर परिसरातील रेकॉर्डच्या गुन्हेगारांना कार्यालयात बोलावून वेळोवेळी समज देण्यात आली आहे. नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीपूर्वी त्यांना दम देण्यात आला होता. वारंवार एखादा गुन्हा घडल्यास हद्दपारीसह मोका प्रस्ताव बनवून कारवाई केली जात आहे. आतापर्यंत शहरातील दोन टोळ्यांवर मोका तसेच मोठ्या प्रमाणातील हद्दपार, प्रतिबंधात्मक कारवायांमुळे गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणण्यात यश येताना दिसत आहे.-प्रिया पाटील, शहर पोलिस उपाधीक्षक .घरफोडी, गांजा तस्करी, खुनाचे क्लिष्ट गुन्हे अवघ्या काही तासात उकल करण्याची कामगिरी स्थानिक गुन्हे शाखेने केली आहे. पोलिस अधीक्षकांच्या सूचनेनुसार आम्ही गुन्हेगारांवर जरब बसवण्यात यशस्वी होत आहोत. कायदा व सुव्यवस्था कायम राहावे यासाठी सर्वच पातळ्यांवर प्रयत्न केले जात आहेत. जिल्ह्यातील रेकॉर्डवरचे गुन्हेगार गंभीर गुन्हे करणार नाहीत यासाठी त्यांनाही योग्य ती समज देण्यात आली आहे.- सुशांत चव्हाण, पोलिस निरीक्षक, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा.छोट्या-मोठ्या चोरांसह खुनापर्यंतच्या गुन्ह्यात बाल गुन्हेगारांचा सहभाग ही एक गंभीर बाब आहे. बेरोजगारांची फौज आपल्या पाठीमागे फिरावी, अशी अपेक्षा असणारे राजकीय नेते गुन्हेगारांना मदत करून एक पिढी बरबाद करत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला पालकांचेही म्हणावे तितके लक्ष मुलांवर दिसून येत नाही. अमली पदार्थांचे सेवन, मुलींना फूस लावून पळवून नेणे अशा गुन्ह्यामध्ये आता १४ ते १५ वयोगटांतील मुले आढळून येऊ लागले आहेत. ही एक सामाजिक समस्या म्हणावी लागेल. पोलिस गुन्ह्यांचा तपास करताना त्यामध्ये कोणीही राजकीय हस्तक्षेप करू नये.- गीता हासुरकर, सामाजिक कार्यकर्त्या 