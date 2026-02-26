कोल्हापूर

Kolhapur Cyber Fraud : फसवणूक टाळण्यासाठी सावधगिरी हाच उपाय; तनिष्का सदस्यांची सायबर पोलिस ठाण्याला भेट

Cyber Fraud Awareness : स्मार्टफोनच्या वाढत्या वापरासोबत सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाणही वाढत आहे. आर्थिक फसवणूक, लॉटरी आमिष, शेअर मार्केट गुंतवणूक अशा विविध प्रकारांनी नागरिकांची फसवणूक केली जात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : ‘स्मार्ट’फोनच्या या युगात तुम्ही ‘स्मार्ट’ आणि ‘सजग’ असण्याची आवश्यकता आहे. तुमच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन सायबर चोरटे शेकडो किलोमीटर लांबूनच खिशावर डल्ला मारतात, अनोखळ्या व्यक्तीला माहिती देताना विचार केल्यास तुम्ही फसवणुकीपासून वाचू शकता, सावधगिरी हाच आर्थिक व सायबर गुन्ह्यांपासून बचावाचा उपाय असल्याचा सल्ला पोलिस निरीक्षक महेश इंगळे व उपनिरीक्षक अतीष म्हेत्रे यांनी दिला.

