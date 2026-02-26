Kolhapur Cyber Fraud : फसवणूक टाळण्यासाठी सावधगिरी हाच उपाय; तनिष्का सदस्यांची सायबर पोलिस ठाण्याला भेट

कोल्हापूर : ‘स्मार्ट’फोनच्या या युगात तुम्ही ‘स्मार्ट’ आणि ‘सजग’ असण्याची आवश्यकता आहे. तुमच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन सायबर चोरटे शेकडो किलोमीटर लांबूनच खिशावर डल्ला मारतात, अनोखळ्या व्यक्तीला माहिती देताना विचार केल्यास तुम्ही फसवणुकीपासून वाचू शकता, सावधगिरी हाच आर्थिक व सायबर गुन्ह्यांपासून बचावाचा उपाय असल्याचा सल्ला पोलिस निरीक्षक महेश इंगळे व उपनिरीक्षक अतीष म्हेत्रे यांनी दिला..तनिष्का व्यासपीठाच्या सदस्यांनी आज पोलिस मुख्यालयातील सायबर पोलिस ठाण्याला भेट देऊन कामकाजाची माहिती घेतली. यानंतर झालेल्या चर्चासत्रात सायबर गुन्हे, आर्थिक गुन्ह्यांचे प्रकार, फसवणूक होऊ नये, यासाठी घ्यावयाची खबरदारी याबाबत तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले. तनिष्का सदस्यांच्या शंकांचेही निरसन केले. तनिष्काचे जिल्हा समन्वयक सुशांत पाटोळे स्वागत केले..Startup loan fraud case : प्रिंटिंग व्यवसाय स्टार्टअपला ५ कोटी कर्ज; ७० लाख फी घेतली, ६ परप्रांतीयांनी तरूणाला गंडवलं अन्.आर्थिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक इंगळे म्हणाले, गुन्हेगारांनी पारंपरिक गुन्ह्यांकडून आपले लक्ष आता सायबर गुन्ह्यांकडे वळविले आहे. शेअर मार्केट, जादा परतावा देण्याचे आमिष दाखवून नोकरदार, व्यापाऱ्यांना फसवणुकीला बळी पाडले जाते..उपनिरीक्षक म्हेत्रे म्हणाले, सायबर गुन्हेगारांकडून केवळ मोठ्या रकमांवरच डल्ला मारला जातो, असे नाही तर खात्यात थोडी फार रक्कम असलेल्यांनाही लक्ष्य केले जाते. विशेषतः लॉटरी लागल्याचे आमिष, लकी ड्रॉचे आमिष दाखवून छोटी रक्कम भरून घेतली जाते. .Kolhapur Cyber Scam : दिवसाला ३०% परताव्याचे आमिष; शेअर मार्केट नावाखाली कोट्यवधींचा खेळ उघड.पण, देशभरात एकाच दिवशी अशा फसवणुकांतून कोट्यवधी रुपये या सायबर गुन्हेगारांच्या हाती लागतात. पोलिस अंमलदार अमर आडसूळ यांनी पीपीटीद्वारे सायबर गुन्ह्यांच्या प्रकारांची माहिती दिली. मोबाईलमध्ये ‘टू स्टेप व्हेरीफिकेशन’, ‘व्हॉटस्ॲप सुरक्षितता’, ‘प्रायव्हसी सेटिंग’ याची प्रात्यक्षिके करून घेत सदस्यांना फसवणुकीपासून बचावाचे उपाय सांगितले..खरेदीला गेल्यानंतर तेथे येणाऱ्या लोकांना कुपन भरून देताना आपणच आपली सर्व माहिती दुसऱ्याच्या हाती सोपवितो, हे निदर्शनास आणून दिले. अंमलदार सागर माळवी यांनी विवाह संस्था, क्रेडिट कार्ड ऑफर्स, ऑनलाईन गेम्स यातून होणाऱ्या फसवणुकींची माहिती दिली. .तसेच स्वतःचे खाते वापरण्यासाठी कोणालाही देऊ नका, असे सांगितले. विभाग समन्वयक सचिन चौगले यांनी आभार मानले. सोशल मीडियावरून जाहिरातीद्वारे खोटी आश्वासने देऊन लोकांना पैसे गुंतविण्यास भाग पाडले जाते. आपल्या बॅंकेचे पीन नंबर, ओटीपी देणे टाळता येणे शक्य आहे.- महेश इंगळे, पोलिस निरीक्षक .मोठी रक्कम खात्यातून काढण्यासाठी काही अवधी लागत असल्याने तक्रारदाराने वेळीच पोलिसांशी व बॅंकेशी संपर्क केला, तर ही रक्कम गोठवून फसवणूक टाळणे शक्य होईल. मोफत गॅस, पॉलिसीचे पैसे, महावितरणचे बिल, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या ‘डॉट एपीके’ फाईल उघडणे टाळून, असे नंबर तातडीने ब्लॉक करणे उचित ठरेल.- अतीष म्हेत्रे, उपनिरीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.