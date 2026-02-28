Kolhapur Dairy : ३० लाख लिटर दूध देणाऱ्या कोल्हापूरमध्येच पशुवैद्यकीय तुटवडा; १० लाख पशुधनावर आरोग्य संकट

कोल्हापूर सकस आणि गुणवत्तापूर्ण दूध उत्पादनाचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. शेतीला जोडधंदा म्हणून पशुपालन आणि त्यातून दुग्ध उत्पादन हा मुख्य व्यवसाय केला जातो. जिल्ह्यात एकूण १० लाखांहून अधिक पशुधन आहे. .एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पशुधन असताना जिल्ह्यात पशुवैद्यकीय दवाखान्यांची आणि अधिकाऱ्यांची मात्र कमतरता जाणवत आहे. पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि डॉक्टरांची संख्याही कमी असल्याने जनावरांना अपेक्षित उपचार वेळेत मिळत नाही, ही धक्कादायक बाब आहे..करवाढ टाळून बांधकाम विकास शुल्कावर भर.कोल्हापूरची ओळख दुग्धसंपन्न जिल्हा अशी आहे. पण, हेच पशुधन जर आरोग्य सुविधांअभावी त्रस्त असेल, तर ही शोकांतिका ठरत आहे. लाखो जनावरांचा प्रश्न हा केवळ शेतकऱ्यांचा नाही; तो जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेचा, सहकारी चळवळीचा आणि ग्रामीण भवितव्याचा आहे. पशुवैद्यकीय सेवा मजबूत करणे ही काळाची गरज आहे. .अन्यथा, दुग्ध उत्पादनात अग्रेसर असलेला जिल्हा भविष्यात अडचणीत सापडू शकतो. पशुधनाला उपचार देण्यासाठी घोषणांची नव्हे, तर कृतीची गरज आहे. पशुधनाच्या आरोग्याला प्राधान्य दिले, तरच कोल्हापूरची दुग्धसंपन्न ही ओळख आणखी ठळक होईल..Premium|Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६; आकडेवारीपेक्षा धोके आणि आव्हाने महत्त्वाची.दूध उत्पादनाच्या आकडेवारीत राज्यात आघाडीवर असलेल्या या जिल्ह्यात पशुधनाची संख्या तब्बल आठ लाखांहून अधिक आहे; मात्र या पशुधनाच्या आरोग्यासाठी आवश्यक असलेली पशुवैद्यकीय यंत्रणा मात्र कागदावरच सक्षम दिसते. .प्रत्यक्षात दवाखान्यांची कमतरता, डॉक्टरांच्या रिक्त जागा, औषधांचा तुटवडा आणि दुर्गम भागातील सेवांचा अभाव या साऱ्यामुळे दुग्ध व्यवसायाचा कणा असलेले शेतकरी आणि पशुपालक हतबल झाले आहेत..पण सेवांची कमतरतामोठ्या संख्येने असलेल्या पशुधनांवर लाखो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. शेतीसोबत दुग्धव्यवसाय हा पूरक नव्हे, तर मुख्य व्यवसाय ठरत आहे. त्यातून जिल्ह्याचे मोठे अर्थकारण होत आहे. .कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक (गोकुळ) दूध संघाला सुमारे २० लाख लिटर तसेच इतर सहकारी दूध संघांना आठ ते दहा लाख लिटर असे दररोज ३० लाख लिटर दूध संकलित होते. जिल्ह्यातील सहकारी चळवळीचा आधारस्तंभ ठरलेला कोल्हापूर जिल्हा राज्यात आदर्श मानला जातो. मात्र, ज्या जनावरांच्या कष्टावर ही अर्थव्यवस्था उभी आहे, त्यांच्यासाठी प्राथमिक आरोग्य सुविधा अपुऱ्या आहेत, ही वस्तुस्थिती पशुपालनाला मारक ठरत आहे..मनुष्यबळाअभावी जनावरांनासेवा देण्यात अडचणदूध उत्पादनाची साखळी जनावरांच्या आरोग्यावर आधारित असते. जनावर आजारी पडले की दूध कमी होते, कधी थांबतेही. स्तनदाह (मॅस्टायटिस), लम्पी, एफएमडीसारखे संसर्गजन्य आजार पसरले तर संपूर्ण गावातील पशुधन धोक्यात येते. गेल्या काही वर्षांत लम्पी आजाराने राज्यभर हाहाकार माजवला होता. त्या वेळी तातडीने लसीकरण मोहीम राबवावी लागली. .मात्र, मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे लसीकरणाची गती मंदावली, अशी तक्रार राधानगरी, आजरा, चंदगड, शाहूवाडीसह इतर तालुक्यांतून झाली होती. दुग्धव्यवसायात दररोजची १५ ते २० कोटींची उलाढाल असताना पशुवैद्यकीय व्यवस्थेवर पुरेशी गुंतवणूक न होणे हा विरोधाभास ठरत आहे. सध्या असणारी आरोग्य यंत्रणा कार्यरत आहे..पण, मनुष्यबळाअभावी तत्काळ सेवा देण्यात अडचण येत आहे. कोल्हापूर जिल्हा सहकारी (गोकुळ) दूध संघाकडूनही पशुधनासाठी मोफत उपचार केले जातात. यासाठीही पुरेशा अधिकाऱ्यांची आणि पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची गरज आहे. .दुर्गम भागात बिकट स्थितीगडहिंग्लज, आजरा, चंदगडसारख्या दुर्गम व डोंगराळ तालुक्यांत परिस्थिती अधिकच गंभीर आहे. पावसाळ्यात रस्ते खंडित होतात. डॉक्टर वेळेत पोहोचू शकत नाहीत. अनेकदा जनावरांचा जीव जातो. मोबाईल व्हेटरिनरी युनिट्सची संख्या मर्यादित आहे. काही गाड्या आहेत; पण चालक किंवा तांत्रिक कर्मचारी नसल्याने त्या उभ्याच. अशा स्थितीत ‘२४ तास सेवा’ ही केवळ घोषणाच राहते..रिक्त पदांचा प्रश्न पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असल्याची माहिती मिळते. निवृत्ती, बदली आणि नवीन भरतीतील विलंब या कारणांनी रिक्ततेचे प्रमाण वाढले आहे. शासनाने भरती प्रक्रिया राबवली, तरी नियुक्त्या दुर्गम भागात टिकत नाहीत. आकर्षक वेतन, निवास व्यवस्था, पायाभूत सुविधा या बाबींवर लक्ष दिल्याशिवाय तज्ज्ञ डॉक्टर ग्रामीण भागात राहण्यास तयार होत नाहीत..सहकारी चळवळीची भूमिका काय?दुध संघांनी दूध संकलन, प्रक्रिया आणि विक्रीत मोठी प्रगती साधली; मात्र पशुवैद्यकीय सेवांत त्यांचा सहभाग मर्यादित आहे. काही ठिकाणी संघांकडून कृत्रिम रेतन किंवा सल्ला सेवा दिली जाते; पण व्यापक आरोग्य पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी शासन-सहकार क्षेत्र समन्वय आवश्यक आहे.जर दुग्धसंघांनी तालुकास्तरावर अत्याधुनिक पशुवैद्यकीय केंद्रे उभारली, तर त्याचा थेट फायदा उत्पादनात दिसू शकतो..आर्थिक परिणामांची जाणीव हवी :पशुपालन आणि दुग्धउद्योग हा केवळ व्यवसाय नाही; तो ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. एक-दोन गायीच्या किंवा म्हशीच्या दुधावर घर चालते, यातूनच मुलांचे शिक्षण होते. त्यामुळे दुग्ध उद्योग महत्त्वाचा आहे..मात्र, जनावर आजारी पडले की, घरची अर्थव्यवस्था डळमळीत होते. जिल्ह्यातील दूध उत्पादनात घट झाली, तर त्याचा परिणाम सहकारी संस्थांवर, रोजगारावर आणि स्थानिक बाजारपेठेवर होईल. त्यामुळे पशुवैद्यकीय सेवांकडे खर्च म्हणून नव्हे, तर गुंतवणूक म्हणून पाहण्याची गरज आहे..आश्वासनांची हवी अंमलबजावणीप्रत्येक वर्षी अर्थसंकल्पात पशुसंवर्धनासाठी तरतूद वाढवली जाते, असे सांगितले जाते. पण, त्या निधीचा परिणाम तळागाळात दिसणे महत्त्वाचे. फक्त कागदोपत्री योजना जाहीर करून चालणार नाही. जिल्ह्यात पशुवैद्यकीय महाविद्यालय किंवा प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याची मागणीही होत आहे. यामुळे स्थानिक स्तरावर तज्ज्ञ मनुष्यबळ तयार होऊ शकते..शेतकऱ्यांचा वाढता खर्च :सरकारी दवाखान्यांत सेवा मिळाली तर खर्च कमी; पण डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने खासगी डॉक्टरांना बोलवावे लागते. मोफत पशुवैद्यकीय सेवा घेण्याच्या ठिकाणी हजारो रुपये देऊन खासगी ठिकाणी उपचार करावे लागत आहेत. .औषधोपचार, तपासण्या, शस्त्रक्रियेवर शेतकऱ्यांच्या खिशाला झळ बसते. दुधाचे दर स्थिर किंवा मर्यादित वाढीचे; पण पशुवैद्यकीय खर्च वाढता. त्यामुळे अनेक लहान उत्पादकांनी पशुधन कमी करण्याचा पर्याय निवडल्याचे चित्र आहे. दीर्घकालीन दृष्टीने हे जिल्ह्याच्या दुग्धउद्योगासाठी घातक ठरू शकते..दवाखाने कागदावर, प्रत्यक्षात कुलूपबंद जिल्ह्यातील अनेक प्राथमिक पशुवैद्यकीय दवाखाने अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नाहीत. काही ठिकाणी डॉक्टरांची पदे रिक्त; तर काही ठिकाणी एकाच अधिकाऱ्यावर दोन-दोन, तीन-तीन दवाखान्यांचा कार्यभार..परिणामी, आपत्कालीन प्रसंगी वेळेत उपचार मिळत नाहीत. गर्भार गायीची तपासणी, लसीकरण, कृत्रिम रेतन, संसर्गजन्य आजारांवर तातडीची उपाययोजना या साऱ्या सेवांसाठी डॉक्टर हवे; पण डॉक्टरच उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना खासगी पशुवैद्यकांकडे धाव घ्यावी लागते. त्यासाठी खर्च जास्त; हमी कमी, अशी परिस्थिती आहे..आरोग्य विमा गरजेचाजशा पीक विमा योजना आहेत, तशाच प्रभावी पशुविमा योजनांची गरज अधोरेखित होत आहे. अनेकदा जनावर मृत झाल्यास भरपाई मिळण्यास विलंब होतो. विमा प्रक्रियेत कागदपत्रांचा अडथळा येतो. डिजिटल नोंदणी, तत्काळ पंचनामा आणि ऑनलाईन दावा प्रक्रिया राबविली, तर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो..औषधांचा तुटवडा, उपकरणांची कमतरताग्रामीण भागात अनेक दवाखान्यांत मूलभूत औषधे उपलब्ध नसतात. लसी, प्रतिजैविके, सलाईन या गोष्टींसाठी शेतकऱ्यांना बाहेरून खरेदी करावी लागते. काही ठिकाणी प्रयोगशाळा सुविधा नाहीत. रक्त, दूध किंवा अन्य नमुन्यांची तपासणी करण्यासाठी जिल्हा मुख्यालय गाठावे लागते. ही विलंबाची साखळी जनावरांच्या जीवावर बेतते..पशुवैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी असे पशुवैद्यकीय दवाखाने - १७४ जिल्हा पशुसंवर्धन उपाआयुक्त - १ सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन - १९ पशुधन विकास अधिकारी (गट अ) - ६४ पशुधन विकास अधिकारी (गट ब) - ३ सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी - २ पशुधन पर्यवेशक्षक - ७७ एकूण अधिकारी आणि कर्मचारी - १६६ मंजूर पदे अधिकारी कर्मचारी - ३५२ भरलेली पदे - १८६ रिक्त पदे – १६६.धोरणात्मक उपाय काय?रिक्त पदे तातडीने भरणे : जिल्हास्तरावर विशेष भरती मोहीम राबवावीमोबाईल क्लिनिक (फिरते दवाखाने) वाढवणे : प्रत्येक तालुक्यात किमान दोन सुसज्ज गाड्या असाव्यातऔषध साठा सुनिश्चित करणे : केंद्रिकृत खरेदी व वेळेवर पुरवठा झाला पाहिजेसहकारी क्षेत्राचा सहभाग : दूध संघांनी पशुवैद्यकीय पायाभूत सुविधा उभारली पाहिजेडिजिटल हेल्पलाईन : २४ तास सल्ला व आपत्कालीन प्रतिसाद दिला पाहिजेतज्ज्ञ प्रशिक्षण : पशुपालकांना प्राथमिक उपचारांचे प्रशिक्षण असले पाहिजे.दृष्टिक्षेपात - जिल्ह्यातील पशुधन गायी ( विदेशी व संकरित ) - ४ लाख ६८ हजार ६३७ यात - देशी गायी- २४ हजार १८३ वर्ग म्हशी - ५ लाख ६८ हजार ८८४ एकूण १० लाख ३७ हजार ५२१ शेळ्या - १ लाख ३० हजार मेंढ्या - ९६ हजार १७६ डुकरे - १०१० एकूण २ लाख २६ हजार २२९ हून अधिक रोजचे एकूण दूध संकलन - ३० लाख लिटरदररोजची १५ ते २० कोटींची उलाढाल.जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पशुधन आहे. या पशुधनाच्या आरोग्याची सर्व जबाबदारी पशुसंवर्धन विभाग घेत आहे. ज्या-ज्या ठिकाणी साथीचे रोग आले. त्याठिकाणी पशुसंवर्धन विभागाने चांगले काम केले आहे. लंपीसारख्या आजारादरम्यान चांगली खबरदारी आणि काळजी घेतल्यामुळे काही अपवाद वगळता पशुधन टिकून राहिले आहे.- डॉ. प्रमोद बाबर, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त.लंपीसारख्या साथीच्या रोगामुळे अनेक जनावरे दगावली. कर्ज काढून खरेदी केलेली जनावरे डोळ्यादेखत दगावली. अशी परिस्थिती पुन्हा होऊ नये, पशुधन सुरक्षित राहावे याचे पशुवैद्यकीय अधिकारी असतील किंवा दूध संघ असतील यांनी काळजी घेतली पाहिजे.- विजय पाटील, दूध उत्पादक शेतकरी.जनावरांना अचानक होणाऱ्या आजारावर तत्काळ उपचार मिळत नाहीत. ज्या ठिकाणी मोफत सेवा आहे किंवा पशुसंवर्धन विभागाकडून तत्काळ प्रतिसाद मिळत नाही, अशा वेळेला शासनाने आणि लोकप्रतिनिधींनी जनावरांना तत्काळ उपचार मिळतील, असे नियोजन केले पाहिजे.- तानाजी पाटील, दूध उत्पादक शेतकरी.जिल्ह्यात दुग्ध व्यवसाय करून आपला उर्दरनिर्वाह करत आहेत. हा व्यवसाय सुदृढ आणि निरोगी जनावरांवर अवलंबून आहे. मात्र, जनावरांना वेळेत उपचार मिळण्यासाठी मोठमोठ्या गावांत पशुवैद्यकीय दवाखाने उभारले पाहिजेत.- सचिन ढेरे, दूध उत्पादक शेतकरी.दूध दराला योग्य भाव नाही. चाऱ्याचे दर वाढले आहेत. यातच एखादे जनावर आजारी पडले तर त्याला तत्काळ उपचार करता येत नाहीत. खासगी ठिकाणी उपचार घेणे परवडत नाही, अशा वेळेला शासनाकडून जास्ती-जास्त पशुवैद्यकीय दवाखाने उभारले पाहिजे. या दवाखान्यातून जास्तीत जास्त वैद्यकीय अधिकारी नियुक्त केले पाहिजे.- शहाजी कदम, दूध उत्पादक. 