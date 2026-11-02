Dajipur Sanctuary News : कोल्हापूर अन् पनवेलच्या पर्यटकांसाठी 'लकी' ठरली सकाळ! दाजीपूरच्या जंगलात 'राणोजी'ची डरकाळी, वाघाच्या अस्तित्वावर शिक्कामोर्तब

राशिवडे बुद्रुक (जि. कोल्हापूर) : यंदाच्या पर्यटन हंगामाला सुरुवात होताच दाजीपूर अभयारण्यात ‘राणोजी’ या वाघाने पर्यटकांना दर्शन देत जंगल सफारीची रंगत वाढवली. आज सकाळी सातच्या सुमारास होळीचा माळ परिसरात पर्यटकांच्या वाहनासमोर हा वाघ अचानक (Dajipur tiger sighting today Kolhapur) आला. काही क्षण थांबून त्याने वाहनातील पर्यटकांकडे न्याहाळले आणि त्यानंतर गर्द झाडीत अदृश्य झाला. पनवेल आणि कोल्हापूर येथून आलेल्या पर्यटकांना वाघाचे दर्शन झाल्याने त्यांच्यामध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले..मुळातच गव्यांसाठी प्रसिद्ध असलेले दाजीपूर अभयारण्य अलीकडच्या काळात समृद्ध जैवविविधतेमुळे विशेष चर्चेत आले आहे. या परिसरात विविध वन्यप्राणी, फुलपाखरे, कीटक आणि पक्ष्यांच्या अनेक प्रजाती आढळतात. जागतिक वारसा स्थळांच्या नोंदीत या परिसराचा समावेश झाल्याने पर्यटकांची संख्या वाढत आहे. त्यातच व्याघ्र प्रकल्पाच्या पट्ट्यात या परिसराचा समावेश असल्याने वाघांच्या अस्तित्वाच्या दृष्टीनेही दाजीपूरचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे..दाजीपूरचे जंगल हे पटेरी वाघांसाठी नैसर्गिक अधिवास राहिले आहे. यापूर्वी काळम्मावाडी पाणलोट क्षेत्राच्या मागील भागात स्थानिक नागरिकांनी अनेकदा वाघाचे कुटुंब पाहिल्याचे सांगितले होते. वन्यप्राणी गणनेच्या वेळीही वाघाच्या अस्तित्वाचे संकेत मिळाले होते. काही ठिकाणी वाघिणीसह बछड्यांच्या पायांचे ठसे आढळल्याचेही समोर आले होते. फोंडा घाट परिसरात काही ट्रकचालकांना वाघाचे बछडे दिसल्याचे अनुभवही सांगण्यात आले होते. मात्र, वाघाच्या प्रत्यक्ष दर्शनामुळे या परिसरातील वाघांच्या अस्तित्वाला पुन्हा एकदा अधोरेखित करणारा पुरावा मिळाला आहे..Tiger Spotted With Cub In Chiplun : कोकणात पुन्हा वाघाची दहशत! शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिसला पट्टेरी वाघ; येगाव बौद्धवाडीत बछड्यांसह फिरतानाचा थरार.आज सकाळी दाजीपूर येथील प्रसाद कोरगावकर हे आपल्या वाहनातून पनवेल आणि कोल्हापूर येथील पर्यटकांना अभयारण्यात घेऊन गेले होते. सकाळी सहा ते सातच्या सुमारास होळीचा माळ परिसरात ‘राणोजी’ वाघाने वाहनासमोर येत दर्शन दिले. काही क्षण पर्यटकांकडे पाहिल्यानंतर तो जंगलात निघून गेला. व्याघ्र प्रकल्पाच्या पट्ट्यात ‘सरदार’, ‘राणोजी’ आणि अन्य दोन वाघांचे अस्तित्व असल्याची माहिती यापूर्वी पुढे आली होती. त्यामुळे पर्यटन हंगामाच्या प्रारंभीच वाघाचे दर्शन झाल्याने वन्यजीवप्रेमी आणि पर्यटकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे..पाणवठे आणि गवती कुरणांचा फायदागेल्या दोन वर्षांत अभयारण्यातील जंगलात नव्याने पाणवठे निर्माण करणे आणि गवती पट्ट्यांचे संवर्धन करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या उपाययोजनांचा फायदा वन्यप्राण्यांच्या अधिवासासाठी होत असल्याचे वाघाच्या दर्शनातून स्पष्ट होत आहे. दाजीपूरचे जंगल जैवविविधतेच्या दृष्टीने किती समृद्ध आहे, याची पुन्हा एकदा प्रचिती आली आहे..Adani Green Energy Project : साताऱ्यात अदानी समूहाची तब्बल 14,952 कोटींची गुंतवणूक! मराठवाडी प्रकल्पाला केंद्राची मंजुरी, 2700 मेगावॉट वीजनिर्मितीचा मार्ग मोकळा."आज वाघाचे दर्शन झाल्याने दाजीपूरचे जंगल जैवविविधतेने समृद्ध असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. गेल्या दोन वर्षांत जंगलात निर्माण केलेले पाणवठे आणि गवती पट्ट्यांचा फायदा दिसून येत आहे. पर्यटकांनी वन्यजीवांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. तसेच जंगल सफारीदरम्यान स्वतःचीही सुरक्षितता जपावी."-राजेंद्र घुणकीकर, परिक्षेत्र वन अधिकारी, दाजीपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.