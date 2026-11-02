कोल्हापूर

Dajipur Sanctuary News : कोल्हापूर अन् पनवेलच्या पर्यटकांसाठी 'लकी' ठरली सकाळ! दाजीपूरच्या जंगलात 'राणोजी'ची डरकाळी, वाघाच्या अस्तित्वावर शिक्कामोर्तब

Ranoji Tiger Spotted at Dajipur Wildlife Sanctuary : दाजीपूर अभयारण्यात पर्यटन हंगामाच्या सुरुवातीलाच ‘राणोजी’ वाघाचे पर्यटकांना दर्शन झाले. होळीचा माळ परिसरात वाघ दिसल्याने पर्यटकांमध्ये उत्साह असून जंगलाच्या जैवविविधतेची पुन्हा प्रचिती आली.
Ranoji tiger sighting in Dajipur Wildlife Sanctuary

Ranoji tiger sighting in Dajipur Wildlife Sanctuary

esakal

राजू पाटील
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राशिवडे बुद्रुक (जि. कोल्हापूर) : यंदाच्या पर्यटन हंगामाला सुरुवात होताच दाजीपूर अभयारण्यात ‘राणोजी’ या वाघाने पर्यटकांना दर्शन देत जंगल सफारीची रंगत वाढवली. आज सकाळी सातच्या सुमारास होळीचा माळ परिसरात पर्यटकांच्या वाहनासमोर हा वाघ अचानक (Dajipur tiger sighting today Kolhapur) आला. काही क्षण थांबून त्याने वाहनातील पर्यटकांकडे न्याहाळले आणि त्यानंतर गर्द झाडीत अदृश्य झाला. पनवेल आणि कोल्हापूर येथून आलेल्या पर्यटकांना वाघाचे दर्शन झाल्याने त्यांच्यामध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले.

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