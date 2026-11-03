कोल्हापूर

Dajipur Tiger Video Viral : दाजीपूर अभयारण्यात वाघाचा व्हिडिओ व्हायरल! सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर, सराईत काढणार शिकारी माग? वन विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

Dajipur Wildlife Sanctuary tiger sighting video : कोल्हापूरच्या दाजीपूर अभयारण्यातील वाघाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. वाघाचे ठिकाण आणि ओळख उघड झाल्याने वन्यजीव सुरक्षा, शिकारीचा धोका आणि पर्यटनाच्या नियमांबाबत चिंता वाढली आहे.
Dajipur wildlife sanctuary news Kolhapur

Dajipur wildlife sanctuary news Kolhapur

esakal

ओंकार धर्माधिकारी
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कोल्हापूर : दाजीपूर अभयारण्यात पर्यटकांना वाघाचे दर्शन झाले. मात्र, याचा व्हिडिओ काही कालावधीतच सोशल मीडियावरून जगभर प्रसिद्ध झाला. यामुळे तेथील वाघासह अन्य वन्यजीवांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला (Dajipur tiger video viral on social Media) आहे. जंगल सफारीच्या निमित्ताने येथे पर्यटनात वाढ होत असली, तरी वन विभागाने वन्यजीव संरक्षणाला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. नियमांच्या चौकटीत पर्यटन केले गेले, तरच जंगल व वन्यजीव सुरक्षित राहतील, अशी भावना पर्यावरण तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.

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