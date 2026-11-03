Dajipur Tiger Video Viral : दाजीपूर अभयारण्यात वाघाचा व्हिडिओ व्हायरल! सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर, सराईत काढणार शिकारी माग? वन विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

कोल्हापूर : दाजीपूर अभयारण्यात पर्यटकांना वाघाचे दर्शन झाले. मात्र, याचा व्हिडिओ काही कालावधीतच सोशल मीडियावरून जगभर प्रसिद्ध झाला. यामुळे तेथील वाघासह अन्य वन्यजीवांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला (Dajipur tiger video viral on social Media) आहे. जंगल सफारीच्या निमित्ताने येथे पर्यटनात वाढ होत असली, तरी वन विभागाने वन्यजीव संरक्षणाला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. नियमांच्या चौकटीत पर्यटन केले गेले, तरच जंगल व वन्यजीव सुरक्षित राहतील, अशी भावना पर्यावरण तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे..दाजीपूर अभयारण्यामध्ये पर्यटकांना अभयारण्यातील एका विशिष्ट ठिकाणी वाघ दिसला. त्याचा व्हिडिओ करण्यात आला. यामध्ये हा वाघ कोठे दिसला? त्याचे नाव काय? अशी माहिती प्रसारित करण्यात आली. विशेष म्हणजे माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला वाघाचे नाव, शासकीय भाषेतील नाव कसे कळले? ही गोपनीय माहिती त्याला कोणी दिली? असे प्रश्न पुढे येत आहेत. वाघांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत गंभीर आहे..या व्हिडिओमुळे कोणता वाघ अभयारण्यात किती वाजता, कोठे दिसला ही सर्व माहिती सर्वांना कळली. सराईत शिकारी या माहितीवरून त्या वाघाचा माग काढू शकतात. या वाघाचे वय, आकार याचीही कल्पना व्हिडिओ पाहिल्यावर येऊ शकते. त्यावरून पुढील २४ तासांत हा वाघ कुठपर्यंत जाऊ शकेल, याचेही ठोकताळे मांडता येतात. अभयारण्यात वन विभागाची गस्त सतत असते. त्यामुळे वाघाची शिकार होईलच, असे नाही..Dajipur Sanctuary News : कोल्हापूर अन् पनवेलच्या पर्यटकांसाठी 'लकी' ठरली सकाळ! दाजीपूरच्या जंगलात 'राणोजी'ची डरकाळी, वाघाच्या अस्तित्वावर शिक्कामोर्तब.मात्र, वन विभागाने पर्यटन सुरू करताना योग्य ती खबरदारी न घेतल्यामुळे अशा पद्धतीचे व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. हे वन्य जीवांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने घातक आहे. काही दिवसांपूर्वी आजरा येथील जंगलात पक्षी निरीक्षणासाठी गेलेल्या काही जणांना वाघ दिसला. त्यांनी त्याचा फोटो व्हायरल केला होता. अशा पद्धतीने वाघाचे फोटो, व्हिडिओ व्हायरल करणे त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक आहे. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पामध्ये वाघांचे स्थलांतर करण्यात आले. त्यानंतर तेथील त्यांच्याबाबतचे व्हिडिओ मोठ्या संख्येने व्हायरल झाले. पर्यटन वाढीसाठी प्रयत्न करताना वन्यजीव सुरक्षा हे वन विभागाचे प्राधान्य असले पाहिजे..अभयारण्यातील पर्यटकांच्या मार्गावर वाघाचे दर्शन झाले. त्यामुळे पर्यटकांनी त्याचा व्हिडिओ केला. वन विभागाची गस्त सातत्याने सुरू असते. तसेच अभयारण्यात कॅमेरेही लावले आहेत. वन्यजीवांच्या सुरक्षेची सर्व खबरदारी वन विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी घेत आहेत.-श्रीकांत पवार, विभागीय वन अधिकारी, वन्यजीव.Adani Green Energy Project : साताऱ्यात अदानी समूहाची तब्बल 14,952 कोटींची गुंतवणूक! मराठवाडी प्रकल्पाला केंद्राची मंजुरी, 2700 मेगावॉट वीजनिर्मितीचा मार्ग मोकळा.पर्यटन करण्यासाठी माणसाला जंगलात मर्यादित प्रवेश असला पाहिजे. तसेच वन्यजीवांची सुरक्षा, त्यांच्या अधिवासांचे संवर्धन ही वन विभागाची मुख्य जबाबदारी आहे. यासाठी जंगलातील पर्यटन हे मर्यादित आणि नियमांच्या चौकटीतच असले पाहिजे. तेथील कोणतेही व्हिडिओ, फोटो प्रसिद्ध करण्यावर बंदी असली पाहिजे.-मधुकर बाचूळकर, ज्येष्ठ वनस्पती तज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.