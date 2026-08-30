कोल्हापूर

Kolhapur Vehicle Vandalism: पूर्वीच्या वादातून दौलतनगरात केली सख्ख्या भावांनी पाच वाहनांची तोडफोड

Five Vehicles Damaged in Daulatnagar: कुऱ्हाडीने दोन मोटारींच्या काचा आणि तीन दुचाकींचे नुकसान करण्यात आले असून राजारामपुरी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
Kolhapur Vehicle Vandalism

Kolhapur Vehicle Vandalism

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: पूर्वीच्या वादाचा राग मनात धरून सख्ख्या भावांनी दौलतनगरातील पाच वाहनांची तोडफोड केली. कुऱ्हाडीच्या मदतीने दोन मोटारींच्या काचा व तीन मोटारसायकलींचे नुकसान करण्यात आले.

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