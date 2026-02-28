Officials announce the launch

Kolhapur Airpot : कोल्हापूर-दिल्ली विमानसेवा एक एप्रिलपासून; वाढत्या प्रवासी संख्येमुळे विमानतळ विस्ताराला गती

Kolhapur- Delhi flight connectivity : कोल्हापूरकरांसाठी मोठी आनंदवार्ता! येत्या १ एप्रिलपासून कोल्हापूर ते दिल्ली थेट विमानसेवा सुरू होणार आहे. स्टार एअरकडून ही सेवा सुरू केली जाणार आहे. याची घोषणा विमानतळ प्राधिकरण सल्लागार समितीच्या बैठकीत करण्यात आली.
कोल्हापूर : कोल्हापूर ते दिल्ली विमानसेवा येत्या एक एप्रिलपासून सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती स्टार एअरलाईन्सच्या अधिकाऱ्यांनी आज येथे झालेल्या विमानतळ प्राधिकरण सल्लागार समितीच्या बैठकीत दिली.

