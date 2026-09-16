Kolhapur Citizen Complaint : अंमलदारांकडून तक्रारदाराचीच उलट तपासणी डायल ११२ ची तत्परता; पोलिस ठाण्याकडून हरताळ; वरिष्ठांकडून कारवाई होणार का?

कोल्हापूर : तातडीच्या मदतीसाठी ‘डायल ११२’ ही पोलिसांची हेल्पलाईन आहे. पोलिस अधीक्षक कार्यालयातील कक्षामधूनही तत्परतेने ही मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न होतो; परंतु, घटनास्थळी पोहोचणाऱ्या संबंधित पोलिस ठाण्याच्या अंमलदारांकडून तक्रारदाराचीच उलट तपासणी केली जात आहे. ‘तुम्ही कॉल केला होता का? काय तक्रार आहे इथे येऊन सांगा’, असे बोलून ज्याच्याविरोधात तक्रार केली आहे तिथेच बोलावण्याचे प्रकार घडताना दिसत आहेत. साउंड सिस्टीमबाबत तक्रार केलेल्या एका नागरिकाची मंडळासमोर बोलावून अशीच पंचाईत करण्यात आली. पाचगाव रोडवर सोमवारी सायंकाळी एका मंडळाने मोठ्या आवाजात साउंड सिस्टीम लावली होती..याची माहिती एका प्रतिष्ठित नागरिकाने डायल ११२ वर दिली. घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनी संबंधित मंडळाजवळ जाऊन शहनिशा करण्याऐवजी फोन करणाऱ्या नागरिकालाच बोलावून जाब विचारला. त्यांना अत्यंत अपमानास्पद वागणूक देत साउंड सिस्टीमविरोधात त्यांनीच तक्रार केल्याची माहिती मंडळाला दिल्याने वितुष्ठ निर्माण झाले. अपघात, मारामारी, महिलांशी असभ्य वर्तन, कौटुंबिक वादावेळी काही सजग नागरिक पुढील अनर्थ टळावा यासाठी पोलिसांशी संपर्क करतात; परंतु, संबंधित पोलिस ठाण्यातून त्याठिकाणी आलेल्या पोलिसांकडून संपर्क करणाऱ्यांनाच धारेवर धरले जाते, असा अनुभव अनेकांना आहे. अशा बेजाबदार पोलिसांवर काय कारवाई होणार? असा प्रश्न आहे..Maratha Reservation Talks : मराठा आरक्षणाच्या चर्चेची वाट बिकट ; राज्य सरकार ‘थांबा आणि पाहा’च्या भूमिकेत."११२ क्रमांक हा सामान्य नागरिकांसाठी पोलिसांवरील विश्वासाचा घटनात्मक आधार आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करणे किंवा त्याचा गैरफायदा घेणे म्हणजेच घटनेच्या मूलभूत संकल्पनेलाच आव्हान देणे आहे. यातील घटनात्मक मूल्य टिकविणे हे कॉन्स्टेबलपासून सर्वोच्च अधिकाऱ्यापर्यंत प्रत्येकाचे संवैधानिक कर्तव्य आहे."- रोहन चौधरी, तक्रारदार.नागरिकांकडून अपेक्षा कशी करणार?खून, चोरी, दरोडा, जबरी चोरी यांसारख्या गुन्ह्यांत संशयित गुन्हेगारांबद्दल काही माहिती असल्यास पोलिसांशी संपर्क साधा, असे आवाहन केले जाते. माहिती देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेऊ असेही वरिष्ठ पोलिस अधिकारी सांगतात; पण, याउलट पोलिस कर्मचारी, अशी माहिती देणाऱ्यांना सहकार्य करीत नसतील, तर नागरिकांकडून पोलिसांनी अपेक्षा न केलेली बरी, अशा संपप्त भावना उमटत आहेत..‘आम्ही इथे पोहोचलो आहे तुम्ही जागेवर या’चार दिवासांपूर्वी गल्लीत चाललेल्या भांडणाबद्दल फोन करून पोलिसांना माहिती दिली. घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनी भांडण करणाऱ्यांना हटकण्याऐवजी मला फोन करून ‘आम्ही इथे पोहोचलो आहे तुम्ही जागेवर या’ असे सुनावले; परंतु, ज्यांनी भांडण केले त्यांच्याकडे विचारणा करण्याऐवजी मलाच तिथे बोलावून घेतले, अशी प्रतिक्रिया एकाने व्यक्त केली..UPI MDR Charges : २ हजारांवरील UPI व्यवहारांवर ०.४% शुल्क; १५ ऑक्टोबरपासून नवा नियम लागू.संवेदनशील घटनेवेळी ‘कॉलर’ला थांबविणे चुकीचेघटना घडल्याबाबत कळविणारे शेकडो कॉल्स येतात. आम्ही तातडीने मदत मिळावी यासाठी प्रयत्नशील राहतो. तो कॉल संपविण्यासाठी काही वेळा घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांना तेथील फोटो पाठवा, असे सांगतो. हे फोटो आम्हाला सिस्टीममध्ये अपलोड करून तो कॉल पूर्ण झाला, असे कळवावे लागते. मात्र, संवेदनशील घटनेवेळी कॉलरला त्याची माहिती द्यायची नसेल, तर त्यांचा फोटो, नाव घेण्याचे बंधन नाही. पाचगाव रोडवर घडलेल्या घटनेवेळी कॉलरला थांबविणे चुकीचे होते. संबंधित पोलिसांना वरिष्ठांकडूनच समज दिली आहे, असे डायल ११२ चे प्रभारी पोलिस निरीक्षक शरद वायदंडे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.