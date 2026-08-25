Kolhapur Direct Pipeline: थेट पाईपलाईनसाठी स्वतंत्र सबस्टेशनचा प्रस्ताव द्या राजेश क्षीरसागर यांची महावितरणला सूचना

कोल्हापूर: शहराला अखंडित पाणीपुरवठा करण्यासाठी थेट पाईपलाईनसाठी दूधगंगा धरणाजवळ महावितरणने स्वतंत्र सबस्टेशन उभे करावे. त्यासाठी धरणक्षेत्रातील जागेची पाहणी करून त्याची निश्चिती करावी आणि त्याचा प्रस्ताव तातडीने राज्य सरकारला द्यावा, अशी सूचना आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी केली. आज त्यांनी थेट पाईपलाईनसंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली. .आमदार क्षीरसागर म्हणाले, ‘वीजपुरवठा खंडित झाला, विद्युत वाहिनी तुटली म्हणून अनेकवेळा शहराचा पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. शहराला अखंडित पाणीपुरवठा करण्यासाठी दूधगंगा धरणावरील थेट पाईपलाईन प्रकल्पाजवळ यासाठीचे स्वतंत्र सबस्टेशन होणे आवश्यक आहे. यासाठी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने धरणक्षेत्रातील जागा निश्चित करून तातडीने त्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठवावा. त्यानंतर लगेचच सबस्टेशन उभारणीला सुरुवात करावी. हे सबस्टेशन झाले की, थेट पाईपलाईनच्या वीजपुरवठ्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटेल.’.Mumbai Accident: शाळेतून परतताना काळाचा घाला, विविध घटनेत २ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; दोन घरांत दुःखाचा डोंगर .महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड म्हणाले, ‘सबस्टेशनसाठी जागा वन विभागाची न पाहता जलसंपदा विभागाची पाहावी.’ जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड म्हणाले, ‘तातडीने जागेची पाहाणी करून दोन दिवसांत त्याचा अहवाल द्या.’.अतिरिक्त आयुक्त (मनपा) शिल्पा दरेकर, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अनिकेत सावंत, महापारेषणचे अधीक्षक अभियंता अभिजित धमाले, महावितरणचे (शहर) कार्यकारी अभियंता अभिजित सिकणीस, महापारेषणच्या कार्यकारी अभियंता स्मिता कुलकर्णी, मनपाचे उपअभियंता जयेश जाधव उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.