Kolhapur DCC Bank Election : कोल्हापुरात राजकीय भूकंप! जिल्हा बँकेच्या 484 संस्था अपात्र ठरण्याची शक्यता; बड्या नेत्यांचे वर्चस्व धोक्यात?

कोल्हापूर : जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप यादीतील सुमारे ४८४ संस्था थकबाकीमुळे मतदानासाठी अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे. यात सर्वाधिक सर्वाधिक ४५९ विकास सोसायट्यांचा समावेश आहे, तर अन्य २५ संस्थाही अपात्र ठरणार (459 development societies defaulting Kolhapur District Bank) आहेत. .दरम्यान, थकबाकीदार विकास सोसायट्यांचे ठराव पूर्वी त्या संस्थेचे संचालक किंवा गावातील नेते, जिल्हा पातळीवर लोकप्रतिनिधी यांच्या नावांवर होत होते. पण, आता थकबाकीदार असलेल्या अशा संस्थांचे ठराव त्या संस्थेच्या सभासदांच्या नावे करावे लागतील. परिणामी, असे ठराव आपल्याच संबंधित व्यक्तीच्या नावे करण्यासाठी नेते सरसावले आहेत..जिल्हा बँकेच्या विद्यमान संचालकांची मुदत पाच जानेवारी २०२७ रोजी संपत आहे. या पार्श्वभूमीवर विभागीय सहनिबंधक महेश कदम यांनी जिल्हा बँकेच्या मतदार यादीचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. त्यानुसार ११ ऑगस्टपासून ठराव प्रक्रियेला सुरुवात झाली. नऊ सप्टेंबर हा ठराव दाखल करण्याचा अखेरचा दिवस आहे. त्यानंतर आलेल्या ठरावांवरून बँकेची प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती मागवल्या जातील..Talere-Gaganbawda Highway Notice : सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर तळेरे-कोल्हापूर महामार्गावरील 56 मालमत्ताधारकांना नोटीस; तुमचे घर किंवा दुकान तर यात नाही ना?.जिल्हा बँकेने बँकेच्या पात्र सभासदांची यादी विभागीय सहनिबंध कार्यालयाकडे दिली आहे. त्यातून थकबाकीदार संस्थांची यादी स्वतंत्र केली. त्यात ४५९ विकास सोसायट्या थकबाकीत असल्याचे पुढे आले. याशिवाय अन्य संस्थांपैकी २५ संस्थांही थकबाकीत आहेत. नव्या सहकार कायद्यानुसार विकास सोसायटी वगळता अन्य संस्था जिल्हा बँकेच्या थकबाकीदार असतील, तर त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे. यात विकास सोसायट्यांचा अपवाद असून, थकबाकीदार विकास सोसायटीचा ठराव आता त्या संस्थेच्या सभासदांच्या नावे करावा लागणार आहे..विकास सोसायटी महत्त्वाचा गटजिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह संचालक असलेले बहुंताशी आमदार हे विकास सोसायटी गटातून बँकेवर निवडून येतात. त्यामुळे हा गट महत्त्वाचा समजला जातो. त्यातून बँकेचे संचालक, त्यांचे कुटुंबीय यांच्याच नावे सर्वाधिक ठराव केले जातात. पण, आता थकबाकीदार विकास सोसायट्यांचे ठराव अशा नेते किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावे करता येणार नाहीत. अशा संस्थांचे ठराव आपल्याला मानणाऱ्या त्या संस्थेच्या सभासदांच्या नावावर करण्यासाठी नेते सरसावले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.