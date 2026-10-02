कोल्हापूर

Kolhapur District Bank: कोल्हापूर जिल्हा बँक निवडणुकीचा मार्ग मोकळा; मंगळवारी प्रारूप मतदार यादी, डिसेंबरमध्ये मतदानाची शक्यता

Kolhapur District Bank Election Process Gains Pace: कोल्हापूर जिल्हा बँक निवडणुकीसाठी प्रारूप मतदार यादी मंगळवारी प्रसिद्ध; डिसेंबरमध्ये मतदानाची शक्यता
Kolhapur District Bank Election 2026 Draft Voter List To Be Published Soon Polling Likely In December

Kolhapur District Bank Election 2026 Draft Voter List To Be Published Soon Polling Likely In December

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर: जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी पात्र संस्थांची प्रारूप यादी मंगळवारी (ता. ६) प्रसिद्ध होणार आहे. त्यानंतर या यादीवर तीन नोव्हेंबरपर्यंत हरकती मागवून त्याचदिवशी अंतिम यादी प्रसिद्ध होईल. मतदार यादीचा हा संभाव्य कार्यक्रम पाहता बँकेच्या निवडणुकीसाठी २० किंवा २७ डिसेंबरला मतदान होण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
election
District Bank
Maharashtra voter list
Marathi News Esakal
www.esakal.com