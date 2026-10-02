Kolhapur District Bank: कोल्हापूर जिल्हा बँक निवडणुकीचा मार्ग मोकळा; मंगळवारी प्रारूप मतदार यादी, डिसेंबरमध्ये मतदानाची शक्यता

कोल्हापूर: जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी पात्र संस्थांची प्रारूप यादी मंगळवारी (ता. ६) प्रसिद्ध होणार आहे. त्यानंतर या यादीवर तीन नोव्हेंबरपर्यंत हरकती मागवून त्याचदिवशी अंतिम यादी प्रसिद्ध होईल. मतदार यादीचा हा संभाव्य कार्यक्रम पाहता बँकेच्या निवडणुकीसाठी २० किंवा २७ डिसेंबरला मतदान होण्याची शक्यता आहे. .MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.जिल्हा बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत पाच जानेवारी २०२७ ला संपत आहे. तत्पूर्वी नवे संचालक मंडळ अस्तित्वात यावे, यासाठी राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने बँकेच्या मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार ११ ऑगस्ट ते ९ सप्टेंबर या काळात बँकेच्या सभासद संस्थांकडून ठराव मागवले होते. या काळात संस्थेच्या १२ हजार २२३ संस्थांपैकी १० हजार १३२ संस्थांचे ठराव प्राप्त झाले..या ठरावांची छाननी करून त्यातून अपुरी शेअर्स रक्कम, निबंधकांकडे नोंद नसलेल्या, अवसायनात निघालेल्या, थकबाकीदार आदी कारणांनी सुमारे ७०० संस्था अपात्र ठरवल्या. त्यानंतर पात्र संस्थांची यादी जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय सहनिबंधकांनी जिल्हा बँकेकडे सुपूर्द केली आहे. एक-दोन दिवसांत बँकेकडून ही यादी प्राप्त झाल्यानंतर मंगळवारी (ता. ६) बँकेची प्रारूप यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे..प्रारूप यादीवर तीन नोव्हेंबरपर्यंत हरकती मागवल्या जाणार आहेत. त्याच कालावधीत आलेल्या हरकतीवर सुनावणी घेऊन तीन नोव्हेंबरलाच अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होईल. अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर दहा दिवसांत प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होईल. ही सर्व प्रक्रिया पाहता व दिवाळीच्या चार दिवसांच्या सुटीचा विचार करता १३ नोव्हेंबरपासून उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होईल..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी प्राप्त ठरावातून विविध पाच कारणांनी अपात्र ठरणाऱ्या संस्थांची नावे वगळून उर्वरित संस्थांची यादी जिल्हा बँकेकडे दिली आहे. जिल्हा बँकेकडून वर्णाक्षरांनुसार यादीची प्रतीक्षा आहे. एक-दोन दिवसांत ही यादी आल्यानंतर पुढील आठवड्यात बँकेच्या निवडणुकीसाठी प्रारूप यादी प्रसिद्ध केली जाईल.- महेश कदम, विभागीय सहनिबंधक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.