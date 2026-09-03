KDCC Bank Election : 'गोकुळ'मध्ये शक्तीप्रदर्शन, पण जिल्हा बँकेकडे पाठ? गगनबावड्यातून अवघा एकच ठराव दाखल; सात दिवसांत दाखल करावे लागणार 10 हजार ठराव

कोल्हापूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या निवडणुकीसाठी ठरावाची प्रक्रिया संथ आहे. केवळ सात दिवसांत दहा हजारांहून अधिक ठराव जमा करावे लागणार (Kolhapur District Central Cooperative Bank election) आहेत. अद्याप ९० टक्के ठराव दाखल झाले नाहीत. केवळ १५८८ ठराव जमा झाले आहेत, नऊ सप्टेंबर ठराव दाखल करण्याची शेवटची मुदत आहे..जिल्हा बॅंकेच्या (केडीसीसी) पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी संस्थांकडून ठराव घेण्याचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात आणि कोल्हापूर शहरातून रोज ठराव दाखल करण्याचे काम सुरू आहे. हे सर्व ठराव दाखल झाल्यानंतर त्यावर हरकती, सुनावणी होणार आहे. ठराव दाखल करण्यासाठी नऊ सप्टेंबरपर्यंत मुदत आहे, तरीही केवळ दीड हजार ठराव दाखल झाले आहेत. गोकुळ निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांनी शक्ती प्रदर्शनाने ठराव दाखल केले होते. मात्र, जिल्हा बॅंकेच्या ठरावाकडे नेत्यांनी फारसे लक्ष दिले नसल्याचे दिसते..Fake FDA Officer : 50 हून अधिक हॉटेल व्यावसायिकांना लुटणाऱ्या तोतया FDA अधिकाऱ्याला अटक; कोल्हापुरात पोलिसांची मोठी कारवाई, साथीदार पसार.सध्या गगनबावडा तालुक्यातून केवळ एकच ठराव दाखल झाला आहे. सर्वाधिक ठराव शिरोळ तालुक्यातून दाखल झाले आहेत. त्या खालोखाल हातकणंगले, कागलचा क्रमांक लागतो. सध्या जिल्हा बॅंकेत सर्वपक्षीय सत्ता असल्याची स्थिती आहे. येथे विरोधक नाहीत. गोकुळच्या निवडणुकीनंतर जिल्ह्यातील राजकारणाला कलाटणी मिळू शकते. ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीनंंतर जिल्हा बॅंकेची निडवणूक होणार आहे. साधारण पाच जानेवारीपर्यंत ही निवडणूक घ्यावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.