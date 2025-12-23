Kolhapur Election : कोल्हापूर जिल्ह्यात काँग्रेसचे १४ नगरसेवक विजयी; पेठवडगाव, शिरोळ नगराध्यक्षपदांवरही दावा

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील दहा नगरपालिका व तीन नगरपंचायतीत मिळून काँग्रेसचे १४ नगरसेवक चिन्हावर विजयी झाले आहेत. प्रदेश काँग्रेस कमिटीनेच राज्यातील ही आकडेवारी आज अधिकृतपणे जाहीर केली. .त्यात नागपूर विभागात सर्वाधिक ३४०, तर अमरावती विभागात २३६ नगरसेवक पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. दरम्यान, पक्षाने दिलेल्या या माहितीत जिल्ह्यातील दोन नगराध्यक्ष पदावरही विजय मिळवल्याचे म्हटले आहे. .Kolhapur Muncipal : नगरपालिका निकालांनी राजकारणाची दिशा बदलली; महायुतीला बळ, काँग्रेसच्या अधःपतनाचे चित्र स्पष्ट.त्यावरून पेठवडगाव व शिरोळ नगराध्यक्षपदांवरही काँग्रेसने दावा केल्याचे समजते. राज्यातील २८८ नगरपालिकांचा निकाल काल जाहीर झाला. त्यानंतर आज प्रदेश काँग्रेस कमिटीने विभागनिहाय पक्षाला मिळालेल्या जागांचा लेखाजोखा मांडला आहे. .त्यात राज्यात काँग्रेसने ४१ नगराध्यक्ष व ८५१ नगरसेवक पक्षाचे निवडून आल्याची माहिती दिली आहे. याशिवाय स्वतंत्र लढलेल्या; पण विजयी झालेल्या १५४ नगरसेवकांवरही पक्षाने दावा केला आहे. त्यामुळे नगरसेवकांची संख्या १००६ वर पोहोचते..Satej Patil : आमदार सतेज पाटील यांची 'वाट' बिकट; नगरपालिकांच्या निकालाने बदलले समीकरण, काय असणार पुढची रणनीती?.राज्यातील अन्य विभागांच्या तुलनेत पश्चिम महाराष्ट्रात काँग्रेसला फारसे यश मिळाले नसल्याचे दिसते. पश्चिम महाराष्ट्रात समाविष्ट पुणे, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यांत पक्षाला नगराध्यक्षपदाच्या एकाही जागेवर विजय मिळालेला नाही. .पुणे, साताऱ्यात प्रत्येकी चार, सोलापुरात दोन, तर सांगलीत २३ नगरसेवक पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आले आहेत. सांगलीत एक नगराध्यक्षपदाची जागाही काँग्रेसने जिंकली आहे. पण, काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यात मात्र पक्षाला अपेक्षित यश मिळालेले नाही..पक्षाने दिलेल्या अधिकृत माहितीत आणि स्थानिक पातळीवर दिल्या गेलेल्या माहितीत तफावत असल्याचे दिसून येते. आजरा नगरपालिकेत सहा, कुरूंदवाड नगरपालिकेत आठ व हातकणंगले नगरपालिकेत पाच नगरसेवक पक्षाच्या चिन्हावर विजयी झाले आहेत. .हातकणंगेलत एक विजयी नगरसेवक काँग्रेसने पुरस्कृत केला होता. एका पुरस्कृतसह काँग्रेसचे हे संख्याबळ १९ वर जाते. स्थानिक पातळीवर काँग्रेसचे ३४ नगरसेवक असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.