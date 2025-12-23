कोल्हापूर

Kolhapur Election : कोल्हापूर जिल्ह्यात काँग्रेसचे १४ नगरसेवक विजयी; पेठवडगाव, शिरोळ नगराध्यक्षपदांवरही दावा

Congress Performance in Kolhapur District : जिल्ह्यात दहा नगरपालिका व तीन नगरपंचायतींमध्ये काँग्रेसचे १४ नगरसेवक पक्षाच्या चिन्हावर विजयी, पेठवडगाव व शिरोळ नगराध्यक्षपदांवर काँग्रेसचा दावा; अधिकृत व स्थानिक आकडेवारीत तफावत
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील दहा नगरपालिका व तीन नगरपंचायतीत मिळून काँग्रेसचे १४ नगरसेवक चिन्हावर विजयी झाले आहेत. प्रदेश काँग्रेस कमिटीनेच राज्यातील ही आकडेवारी आज अधिकृतपणे जाहीर केली.

