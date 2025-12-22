Kolhapur Election : कुठे विकासाचा कौल, कुठे गटबाजीचा फटका; नगरपालिकांच्या निकालांतून स्पष्ट झाले स्थानिक राजकारण

कारभारी ठरलेकोल्हापूर : बराच काळ रखडलेल्या नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकींचा कौल आज स्पष्ट झाला. निकालाने प्रशासकराज संपुष्टात येऊन लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ सुरू होणार असून, कारभारी आता शहरांचा कारभार पाहणार आहेत. काही ठिकाणी स्थानिक आघाड्यांनी सत्तांतर केले, तर काही ठिकाणी स्थानिक गटांनी आपले गड राखले. जिल्ह्यात १० नगरपालिका आणि तीन नगरपंचायतीत आता ‘लोकराज्य’आले असून, नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे आव्हान सत्ताधाऱ्यांसमोर असेल..कागल : वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शाहू आघाडीचे नेते व कट्टर राजकीय विरोधक समरजिसिंह घाटगे यांच्याशी आघाडी करून नगरपालिकेची सत्ता अबाधित राखली. या आघाडीच्या विरोधात शड्डू ठोकून उभे राहिलेल्या शिवसेना शिंदे गटाच्या माजी खासदार प्रा. संजय मंडलिक आणि शिवसेना ठाकरे गटाला भोपळाही फोडता आला नाही. .मात्र, नगराध्यक्षपदासह काही ठिकाणी दिलेल्या झुंजीमुळे राजे-मुश्रीफ गटाचे मताधिक्य घटले. विरोधकांची डिपॉझिट जप्त करू, अशी वल्गना राष्ट्रवादी काँग्रेस व शाहू आघाडीच्या नेत्यांनी केली होती. मात्र, शिवसेना शिंदे गटाच्या युगंधरा घाटगे यांनी मिळवलेली ७ हजार १९९ मते सताधारी गटाची झोप उडविणारी आहेत. दोन प्रबळ गट एकत्र आले असले तरी उमेदवारांची वानवा असलेल्या शिवसेनेकडून लढलेल्या सामान्य उमेदवारांनी चांगली मते घेतली आहेत. कागलच्या राजकारणात १५ वर्षांनंतर एकत्र आलेल्या ‘समरजित–मुश्रीफ’ या युतीने विरोधकांना एकही उमेदवार विजयी करण्यापासून रोखले. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट व शाहू आघाडीने सर्व २३ जागांवर दणदणीत विजय मिळवला..Satara District Municipality Results: सातारा जिल्ह्यात भाजप धुरंधर! दहापैकी सात पालिकांत सत्ता; राष्ट्रवादीला फटका, महाविकासचा धुव्वा...नगराध्यक्षपदी राष्ट्रवादीच्या सविता प्रताप माने यांच्या निवडीने महिला नेतृत्वाची चुणूक दिसली. याआधी विविध चर्चेत आणि राजकीय वर्तुळात क्रॉस वोटिंगची चर्चा रंगत असतानाही निकालांनी सर्व तर्क-वितर्कांना पूर्णविराम दिला. मतदारांनी मुश्रीफ आणि घाटगे यांच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब केले. या निवडणुकीत काँग्रेस, ठाकरे गट तसेच अपक्ष उमेदवार प्रबळ आव्हान उभे करू शकले नाहीत. जनतेने राष्ट्रवादी–शाहू आघाडीवर विश्वास दाखवत स्पष्ट बहुमताचा कौल दिला..प्रचारमोहिमेत विकास, पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, औद्योगिक वाढ, वसाहतीतील सुविधा या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला. त्या संदर्भात आघाडीने दिलेल्या वचनांवर नागरिकांनी विश्वास दाखविल्याचे स्पष्ट झाले. या विजयाचा प्रभाव आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांवर जाणवेल, अशी चर्चा सुरू आहे. सत्ता-समीकरणांनी भविष्यातील राजकारणाला नवी दिशा मिळण्याची चिन्हे आहेत. .Maharashtra Nagar Parishad-Nagar Panchayat Election Result 2025 : राज्यात कुठं कुणाचा नगराध्यक्ष? दिवसभरातील निकालासंदर्भातील घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....दृष्टिक्षेपात निकालराष्ट्रवादी–शाहू आघाडीचा २३ जागांवर एकहाती विजयसविता प्रताप माने यांची नगराध्यक्षपदी निवडशिवसेनेच्या युगंधरा घाटगे यांना लक्षवेधी मतेमुश्रीफ व घाटगे यांच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तबविरोधकांचे प्रयत्न निष्फळ; शिवसेनेचा धुव्वा.विकासाची भूक ‘राष्ट्रवादी’च्या पथ्यावरगडहिंग्लज : चार वर्षांत शहरात केलेला सव्वाशे कोटींचा विकास आणि महत्त्वाच्या प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी दिलेल्या विश्वासार्ह शब्दावर गडहिंग्लजकरांनी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीच्या बाजूने कौल दिला. शहरवासीयांची विकासाची भूकच राष्ट्रवादीच्या पथ्यावर पडल्याचे चित्र आहे. वर्ष २०११ नंतर प्रथमच पालिकेवर राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकला..केंद्र व राज्याच्या सत्तेत नसणारा जनता दल पक्ष शहराचा कसा विकास करणार, हा विरोधकांचा नेहमीचा मुद्दा खोडून काढण्यासाठीच नागरिकांच्या मनातील महायुती साकारल्याचे सांगत जनता दलाच्या नेत्या स्वाती कोरी यांनी साथ देण्याची हाक मतदारांना दिली; परंतु महायुतीला मतदारांनी सत्तेपासून लांब ठेवत पाच नगरसेवकांना विरोधी बाकावर बसविले. आता भविष्यात मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, जनसुराज्यचे विनय कोरे, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार शिवाजी पाटील यांच्याकडून शहर विकासासाठी व राजकीयदृष्ट्या आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कोरी यांना कसे पाठबळ मिळते, यावरच त्यांच्या पक्षाची वाटचाल अवलंबून आहे. .दुसऱ्या बाजूने, गडहिंग्लज नगरपरिषदेची सत्ता राष्ट्रवादीकडे नसल्याची सल मनात ठेवून मुश्रीफ यांनी या निवडणुकीत गेल्या दहा वर्षांतील विकासाचा लेखाजोखा मांडला आणि ‘एक हाती सत्ता द्या, गडहिंग्लजचे स्वर्ग बनवू’’, असा शब्द मतदारांना दिला. राष्ट्रवादीच्या पदरात मतांचे दान टाकून त्यांनी केलेल्या विकासाची पोचपावतीच नागरिकांनी राष्ट्रवादीला दिल्याचे निकालातून स्पष्ट झाले. याउलट प्रशासकीय कालावधीत लोक संपर्क व शहराच्या प्रश्नांपासून काहीसे दूर गेल्याचा फटका प्रामुख्याने जनता दलाला बसला. .एकेकाळी जनता दलासोबत भागीदारीत सत्ता उपभोगलेल्या जनसुराज्यला पुन्हा कमबॅक करण्याची संधी हुकली आहे. भाजपालाही एका जागेवरच समाधान मानावे लागले. शिवसेना ठाकरे गटाने स्वतंत्रपणे एका जागेवर दिलेली लढत अपयशी ठरली. दोन जागांद्वारे महायुतीतून रिंगणात उतरलेल्या शिवसेना शिंदे गटालाही मतदारांनी नाकारले. दृष्टिक्षेपात निकालचार चिन्हांच्या गोंधळामुळे महायुतीला फटका‘घड्याळ एके घड्याळ’चा राष्ट्रवादीला लाभमहायुतीतर्फे एकट्या कोरींनी लढविला किल्लाभाजपसह इतर घटक पक्षांतील नेत्यांची ताकद अपुरीप्रचारातील एकजीनसीपणा राष्ट्रवादीच्या पथ्यावर.‘चंदेरीनगरी’त भाजप, शिंदे गट ‘भारी’हुपरी : येथील पालिकेच्या दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निकालाने मतदारांनी जातीय प्रचाराला झिडकारल्याचे स्पष्ट झाले. याठिकाणी सलग दुसऱ्यांदा भाजप पूर्ण बहुमताने सत्तेत आला असून, काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गट, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पूर्णपणे नेस्तनाबूत झाले, तर मनसे आघाडीने दोन जागा जिंकून वावटळीत दिवा लावत गतवेळची कामगिरी कायम राखली. आमदार राहुल आवाडे यांनी एकहाती सूत्रे हाताळत यश मिळवले आहे..निवडणूक जाहीर होताच भाजपने प्रभागनिहाय उमेदवारांची बांधणी केली होती. त्यात आमदार आवाडे यांचा निर्णय अंतिम होता. त्यांच्या योग्य नियोजनानुसारच निवडणुकीत घडल्याचे निकालातून स्पष्ट होत आहे. प्रारंभी तिरंगी लढतीची अटकळ होती; पण राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे येथील अस्तित्व पाहता आमदार आवाडे यांनी त्यांना महायुतीत घेण्याचे टाळत शिवसेना शिंदे गटाला सोबत घेतले. शिंदे गटानेही समजूतदार भूमिका घेतल्यामुळे महायुती भक्कम झाली..नेमकी हीच भूमिका महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना घेता आली नाही. महाविकासमधील काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे व राष्ट्रवादी शरद पवार या पक्षांनी कुवत नसतानाही स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतला. तो नुकसानीचा ठरला. मनसेने सुरुवातीपासूनच भाजपविरोधात मोट बांधण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र, अवास्तव जागांचा आग्रह धरत काँग्रेस, ठाकरे गटाने त्यात खोडा घातला. मनसेचे सर्वेसर्वा दौलतराव पाटील यांच्या पराभवाने मात्र, ‘गड आला पण सिंह गेला’ अशी अवस्था झाली आहे..नगराध्यक्षपदाच्या निमित्ताने जातीयवादाचा प्रचार करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, तो मतदारांना रुचला नाही.चिन्ह वाटपावेळी मनसे राष्ट्रवादी आघाडीला दिलेले चिन्ह दबावापोटी बदलल्याचा थेट आरोप आमदार आवाडे यांच्यावर झाला. त्यामुळे आमदार आवाडे यांच्या दृष्टीने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची होती. येथील प्रचार काळात त्यांनी आमदारकीच्या वर्षभराच्या काळात इचलकरंजीमध्ये आणलेल्या कोट्यवधीचा निधी आणल्याचा मुद्दा मांडला. तो त्यांनी येथे सार्थ करून दाखवण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. दृष्टिक्षेपात निकालप्रतिष्ठेच्या लढतीत आमदार राहुल आवाडेंची बाजी मतदारांनी जातीय प्रचाराला नाकारलेभाजपचा इचलकरंजीतील विकासकामांचा मुद्दा महत्त्वपूर्णकाँग्रेस, राष्ट्रवादी अजित पवार, ठाकरे गट अस्तित्वहीनमनसेने राखले अस्तित्व.मंडलिक, पाटील गट; नगरपालिकेवर ‘वट’मुरगूड : मंडलिक आणि पाटील गटाची झालेली युती नगरपालिकेवर विजयी पताका रोवण्यासाठी महत्त्वाची ठरली. मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी माजी नगराध्यक्ष राजेखान जमादार यांना जवळ करत शेतकरी संघाचे माजी अध्यक्ष प्रवीणसिंह पाटील यांना दूर केल्याने जनतेने मंत्री मुश्रीफ यांना निवडणुकीत नाकारल्याचे दिसले. त्यामुळे स्वतःच्या पक्षाचा नगराध्यक्ष करण्याचे मुश्रीफ यांचे स्वप्नही भंगले..मंत्री मुश्रीफ यांनी जमादार आणि गोकुळचे माजी अध्यक्ष रणजितसिंह पाटील यांना घेऊन पालिकेवर राष्ट्रवादीचा एक हाती झेंडा फडकवण्याचे धोरण अवलंबले होते. याच दरम्यान झालेल्या मुश्रीफ आणि समरजिंतसिंह घाटगे यांच्या अनपेक्षित दिलजमाईने त्याला अधिकच बळ मिळाले होते. पण, त्याला जशास तसे उत्तर देण्यासाठी शिवसेना शिंदे गटाचे माजी खासदार संजय मंडलिक व शेतकरी संघाचे माजी अध्यक्ष प्रवीणसिंह पाटील यांनी एकत्रित येत शिवसेना-भाजपची युती केली..एवढेच नव्हे, तर भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या प्रवीणसिंह पाटील यांच्या पत्नी सुहासिनी पाटील यांचा अनपेक्षितपणे शिवसेनेमध्ये प्रवेश करून त्याची शिवसेनेतून नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी जाहीर केली. आणि याच ठिकाणी शिवसेना-भाजप युतीने विजयाची मुहूर्तमेढ रोवली. पक्षीय पातळीवर शिवसेना-भाजप युती असली तरी स्थानिक पातळीवर गटातटाला महत्त्व असल्याने मंडलिक-पाटील अशा गटानेच ही निवडणूक यशाच्या शिखरावर नेल्याचे दिसते. मंडलिक आणि पाटील गटाची सत्ता आली असली तरी काही प्रमाणात मताधिक्य कमी झाल्याचे दिसते. या युतीच्या चार उमेदवारांना पराभवास सामोरे जावे लागले. त्यामध्ये माजी नगराध्यक्ष नामदेव मेंडके यांचा झालेला पराभव मंडलिक गटाच्या जिव्हारी लागणारा आहे, तर अन्य उमेदवारांचा पराभव का झाला, याचे आत्मपरीक्षण नेत्यांनी करण्याची गरज आहे. .भाजपच्या आक्रमकतेला विरोधकांची कडवी झुंजचंदगड : येथील नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत राज्य आणि केंद्रातील सत्ता भाजपसाठी उपयुक्त ठरली. आमदार शिवाजी पाटील यांचा प्रभावही महत्त्वाचा ठरला. शहरातील मुस्लिम समाजाला भाजपकडे वळविण्यात ते यशस्वी ठरले. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गट, उपमुख्यमंत्री अजित पवार गट आणि काँग्रेसने एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या राजर्षी शाहू आघाडीच्या उमेदवारांनी भाजपला कडवी झुंज दिली..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सभा भाजपसाठी फायद्याची ठरली तरी नगरसेवकपदाची दुहेरी संख्या ओलांडता आली नाही. सभागृहात संख्याबळावर एखाद्या विषयाला मंजुरी देण्यासाठी प्रत्येकवेळी त्यांना नगराध्यक्षपदाचाच आधार घ्यावा लागणार आहे. निवडणुकीत सुरुवातीच्या काळात राजर्षी शाहू आघाडीचे वातावरण होते. शहरातील ८ हजार ५०० मतदारांपैकी सुमारे २७०० मुस्लिम मतदान हा त्यांच्यासाठी प्लस पॉईंट होता. भाजपचा विरोध मोडीत काढण्यासाठी हे मतदार उपयुक्त ठरतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, राजर्षी शाहू आघाडी पूर्ण आकाराला येईपर्यंत आमदार पाटील यांनी पत्ते खोलले नव्हते. .नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार कोण, हे अर्ज माघारीपर्यंत स्पष्ट केले नव्हते. शेवटच्या टप्यात शिवसेना शिंदे गटाला बरोबर घेऊन त्यांनी आघाडीची रचना केली. दयानंद काणेकर यांच्या विरोधात सुनील काणेकर यांना नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी देऊन त्यांनी नगरसेवकपदाचे उमेदवार निवडले. राजर्षी शाहू आघाडीच्या चुका लक्षात घेत व्यूहरचना केली. ज्या मुस्लिम मतदारांवर विरोधी आघाडीची भिस्त आहे तिथेच योग्य उमेदवारांची निवड करून या समाजाचा विश्वास मिळविला. निवडणुकीच्या आधी काही काळ मुस्लिम समाजाच्या स्मशानभूमीचा प्रश्न मार्गी लावल्यामुळे चांगला प्रतिसाद मिळाला. गतवेळी दयानंद काणेकर यांच्या पत्नी प्राची यांना नगराध्यक्षपदी विराजमान केले होते. त्यावेळी सुनील काणेकर यांच्या पत्नीला पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. यावेळी मतदारांनी सुनील काणेकर यांना विजयी करून एका अर्थाने सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले. .दृष्टिक्षेपात निकालआमदार शिवाजी पाटील यांचा प्रभाव स्पष्टनगरसेवकपदाची संख्या आत्मपरीक्षण करायला लावणारीराजर्षी शाहू आघाडीची कडवी झुंजप्रभाग ५ वगळता सुनील काणेकर यांची मतांची आघाडीअपक्षांमुळे काही चांगल्या उमेदवारांचा पराभव.वरिष्ठ नेत्यांचा प्रभाव, तरी स्थानिक समीकरणांना भावरुकडी ः हातकणंगले नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत शिवसेना शिंदे गटाने नगराध्यक्षपदासह सहा जागा मिळाल्या. काँग्रेसला पाच, अपक्षांना तीन, भाजपला दोन, तर शिवसेना ठाकरे गटाला एक जागा मिळाली. राज्यस्तरीय नेत्यांच्या प्रचार दौऱ्यांचा प्रभाव दिसला असला अंतिम निकालातून मतदारांनी स्थानिक समीकरणांना अधिक महत्त्व दिल्याचे स्पष्ट झाले. नगराध्यक्ष पदासह १७ नगरसेवक पदांसाठी सर्वच पक्षांनी स्वबळावर निवडणूक लढविल्याने ही निवडणूक सर्वच प्रमुख नेत्यांसाठी प्रतिष्ठेची ठरली होती..या पार्श्वभूमीवर शिवसेना शिंदे गटाचे विद्यमान खासदार धैर्यशील माने यांनी प्रचारात घेतलेली सक्रिय भूमिका निर्णायक ठरली. त्यांच्या पुढाकारातून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोटारसायकल रॅली काढण्यात आली. या रॅलीद्वारे गटाची ताकद दाखवण्याचा तसेच मतदारांमध्ये थेट संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. काँग्रेसचा बालेकिल्ला राखण्यासाठी आमदार सतेज पाटील यांनी माजी आमदार राजू आवळे, राजीव किसन आवळे यांच्या साथीने ताकद एकवटण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा परिणाम म्हणून काँग्रेसला जागांवर यश मिळाले. मात्रस नगराध्यक्ष पदामध्ये अपयशाला सामोरे जावे लागले. भाजपवर शहरवासीयांची नाराजी दिसली. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाला एकही जागा मिळवता आली नाही. .पहिल्यांदाच स्वबळावर निवडणूक लढविणाऱ्या ठाकरे गटाचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार अभिषेक पाटील यांनी सुमारे दोन हजार मतांचा टप्पा गाठत सर्वांचे लक्ष वेधले. त्यांचे बंधू महेश पाटील नगरसेवक म्हणून निवडून आल्याने ठाकरे गटाला नगरपंचायतीत एक जागा मिळाली. याशिवाय तीन प्रभागांत मतदारांनी पक्षांपेक्षा स्थानिक नेतृत्वाला प्राधान्य देत तीन अपक्ष उमेदवारांना निवडून दिले.हातकलंगले शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून, या ठिकाणी मुबलक प्रमाणात पाणीपुरवठा मात्र होत नाही. मोठ्या प्रमाणात पाण्याची टंचाई निर्माण होते. हाच मुद्दा यावेळी अनेक उमेदवारांनी उचलून धरत पाणी प्रश्न सोडवण्यावरती भर दिला होता. आता हा प्रश्न सोडवण्याचे आव्हान सत्ताधाऱ्यांसमोर असेल. .दृष्टिक्षेपात निकालभाजप व राष्ट्रवादी अजित पवार गटाला फटकाठाकरे गटाचा पहिल्याच प्रयत्नात प्रवेशअपक्ष उमेदवारांनाही मतदारांची पसंतीपाच विद्यमान नगरसेवक पराभूत.निवडणूक प्रचारात गाजला पाणी प्रश्न ‘परिवर्तन’ घडविण्यातआजरा : अशोक चराटी यांनी आखलेली रणनीती सत्ताधारी ताराराणी आघाडी पक्षाला विजयापर्यंत घेऊन गेली. विरोधकांतील विस्कळीतपणा हेरून त्यांनी टाकलेले राजकीय डाव यशस्वी ठरले. सत्ताधाऱ्यांना शहरातील विविध प्रश्नावरून अडचणीत आणणारे विरोधक निवडणुकीत एकत्रित येतील असे वाटले होते. पण, त्यांच्यामध्ये ऐनवेळी झालेला बेबनाव सत्ताधाऱ्यांच्या पथ्यावर पडला. ताराराणी आघाडीला काठावरचे बहुमत मिळाले असले तरी सत्तेची कमान कायम राखली आहे. .काही अपवाद वगळता शहराची सत्तासूत्रे चराटी गटाकडे कायम राहिली आहेत. सत्ताधाऱ्यांना सत्तेपासून रोखण्यासाठी चराटी विरोधक एकवटणार होते. त्या दृष्टीने कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट, शिवसेना ठाकरे, जुना भाजप, अन्याय निवारण समिती व काही मुस्लिम गटांकडून हालचाली सुरू होत्या. नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार, जागा वाटप व कॉंग्रेसचा चिन्हाचा आग्रह यामुळे युती मोडली. नंतर स्वतंत्र आघाड्या मैदानात उतरल्या. नेमका याचा फायदा चराटी यांनी उठविला. ताराराणी आघाडीने रॅली, सभांच्याद्वारे रान उठवले. सक्षम पॅनेल व एकसंधपणा दाखवून जनतेतील नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. सत्ताधाऱ्यांना पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार शिवाजी पाटील, माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांचे पाठबळ महत्त्वाचे ठरले. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या नरो वा कुंजरोवा भूमिकेमुळे विजय सुकर झाला. .विरोधकांना सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात जनतेत असलेली नाराजीचे मतात रूपांतर करता आले नाही. त्यांच्या प्रचारात विस्कळीतपणा दिसला. अपक्ष उमेदवार मंजूर मुजावर यांचाही फटका परिवर्तन आघाडी म्हणजे एकार्थाने कॉंग्रेसला बसला. त्यांने घेतलेली मते कॉंग्रेसला विचार करायला लावणारी ठरली. कॉंग्रेसचा नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार तिसऱ्या क्रमांकावर गेला. आमदार सतेज पाटील यांनी परिवर्तन आघाडीसाठी प्रयत्न केले; पण त्याचा फायदा झाला नाही. परिवर्तन आघाडीमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसला. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात एकास एक लढत देता न आल्यामुळे विरोधकांना सत्ता मिळवता आली नसली तरी ९ जागा जिंकून सत्ताधाऱ्यांना बहुमतापासून दूर ठेवले. .दृष्टिक्षेपात निकालपरिवर्तन आघाडीमध्ये समन्वयाचा अभावनाराजीचे रुपांतर मतात करण्यात विरोधक फेलमुजावरच्या उमेदवारीचा ‘परिवर्तन’ला फटकाविरोधकांचे बळ वाढले; पण सत्ता हुकली.सोईचे राजकारण ‘परिवर्तन’च्या अंगलट जनतेचे ‘जनसुराज्य’ला बळ, भाजपला झळमलकापूर : येथील नगरपालिकेचा या वेळचा निकाल जनसुराज्य पक्षाला येथे भक्कमपणा देणारा तर शिवसेना ठाकरे गटाचा येथील अस्तित्व मान्य करणारा ठरला आहे. मात्र, गेल्या वीस वर्षांत सत्तेतील निम्मी भागीदारी सांभाळणाऱ्या भाजप व राष्ट्रवादीला (अजित पवार गट) आत्मपरीक्षण करायला लावणारा आहे. भाजपला केवळ एक तर राष्ट्रवादीला एकही जागा जिंकता आली नाही. आमदार विनय कोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली येथील स्थानिक प्रमुख सर्जेराव पाटील पेरीडकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी उमेदवारी देण्यापासून प्रचार गतिमान ठेवण्यापर्यंत व्यूहरचना केली. उठावदार विकासकामे प्रचारात ठेवली..त्यांची जाहिरात फायद्याची ठरली. युतीत सहभागी असणाऱ्या भाजपमध्ये मात्र पहिल्यापासून सुसूत्रता राहिली नाही. स्थानिक नेतृत्व आणि कार्यकर्ते यांच्यात समन्वयही दिसला नाही. वरिष्ठ पातळीवरील नेत्यांनीही त्यात म्हणावे तसे लक्ष घातले नाही. परिणामी जागा वाटपापासून भाजपमध्ये घोळच राहिला. त्यामुळे ऐनवेळी दिलेल्या उमेदवारी पराभवाला कारणीभूत ठरल्या. गतवेळी नगराध्यांसह सहा जागा मिळवणाऱ्या भाजपला यावेळी एका जागेवर समाधान मानावे लागले आहे. माजी आमदार सत्यजित पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना ठाकरे गट व रणवीर गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी अजित पवार गटाची येथे आघाडी आहे. .निवडणुकीच्या प्रारंभी या दोन्ही नेत्यांनी येथे सभा घेऊन रान उठवले. कार्यकर्त्यांना लढण्यासाठी बळ दिले. मात्र, प्रत्यक्ष निवडणुकीत आघाडीत एकसूत्रता दिसली नाही. ठाकरे गटाचे स्थानिक नेतृत्व माजी नगरसेवक विनायक कुंभार यांनी सक्षमपणे केले. मात्र, राष्ट्रवादी गटात स्थानिक नेतृत्वाचा अभाव दिसला. ठाकरे गट सात जागा जिंकू शकला. मात्र, राष्ट्रवादीला एकही जागा जिंकता आली नाही. आघाडीत सहभागी असणाऱ्या शेकाप व स्वाभिमानीचा प्रचार स्वतंत्र राहिला. आघाडीला पूरक राहिला नाही. स्वाभिमानीला येथे खाते उघडता आले नाही. एकंदरीत यावेळचा निकाल हा भाजप व राष्ट्रवादीला आत्मपरीक्षण करायला लावणारा ठरला आहे. .दृष्टिक्षेपात निकालविकासकामांमुळे जनसुराज्याला पसंतीभाजप, राष्ट्रवादीत स्थानिक नेतृत्वाचा अभावशेकाप व स्वाभिमानीचा स्वतंत्र प्रचारजागा वाटपापासूनच भाजपमध्ये घोळऐनवेळी दिलेल्या उमेदवारीही पराभवाचे कारण पन्हाळागडावर पुन्हा एकदा जनसु‘राज्य’.अपक्षांचा प्रभाव ः पक्षीय चौकटीपेक्षा स्थानिक समीकरणे निर्णायकपन्हाळा ः पन्हाळा गिरीस्थान नगरपरिषदेच्या निकालाने आमदार डॉ. विनय कोरे यांच्या नेतृत्वाखालील जनसुराज्य शक्ती पक्षाने पन्हाळ्यावर पकड कायम ठेवली असली, तरी या विजयात काही महत्त्वाचे राजकीय संकेत दडलेले आहेत. नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जनसुराज्यच्या जयश्री पोवार यांनी १०७२ मतांनी विजय मिळवत पक्षाची सत्ता अबाधित राखली तरी एकूण चित्र पाहता तो केवळ ‘सत्तास्थैर्य’ नव्हे, तर भविष्यातील राजकारणासाठी ‘इशारा’ देणारा ठरतो. निवडणुकीपूर्वी आमदार डॉ. कोरे यांनी सर्व राजकीय विरोधकांना सोबत घेऊन निवडणूक बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न केला होता. हा प्रयत्न त्यांच्या समन्वयात्मक राजकारणाचा भाग होता. मात्र, त्याला संपूर्ण यश न मिळणे आणि केवळ सहा नगरसेवक बिनविरोध निवडून येणे, यावरून स्थानिक पातळीवर असंतोषाचे सूक्ष्म प्रवाह असल्याचे दिसते..ही निवडणूक पक्ष विरुद्ध पक्ष न राहता जनसुराज्य विरुद्ध अपक्ष अशी झाली. हे चित्र स्थानिक राजकारणात पक्षीय चौकटीपेक्षा व्यक्ती, प्रभागीय समीकरणे आणि स्थानिक प्रश्न अधिक प्रभावी ठरत असल्याचे सूचित करते. चुरशीच्या प्रचारात अपक्ष उमेदवारांनी स्थानिक प्रश्नांवर भर देत प्रभाव निर्माण केला आणि त्याचा परिणाम निकालात दिसला. जनसुराज्य व मित्र पक्षांचे नगराध्यक्षासह दहा नगरसेवक निवडून आले, तर अपक्ष चार उमेदवार विजयी झाले. बिनविरोध नगरसेवक धरून पाहता जनसुराज्यकडे सोळा सदस्यांचे स्पष्ट बहुमत आहे. त्यामुळे सत्ता टिकवण्यात अडचण नाही. मात्र, चार अपक्षांचे यश आणि काही प्रभागांत झालेला निसटता पराभव, हे जनसुराज्यसाठी आत्मपरीक्षणाची घंटा ठरते. जनतेने जनसुराज्यच्या नेतृत्वावर विश्वास कायम ठेवला आहे. मात्र, त्याचवेळी स्थानिक पातळीवर दुर्लक्षित प्रश्न, स्थानिक पुढाऱ्यांवरील अंतर्गत नाराजी आणि अपक्षांना मिळणारा वाढता प्रतिसाद याकडे दुर्लक्ष केल्यास आव्हाने उभी राहू शकतात. पन्हाळ्याचा गड जनसुराज्यला मजबूत ठेवायचा असेल तर केवळ सत्ता नव्हे, तर संवाद, समन्वय आणि स्थानिक विश्वास यांनाही तितकेच महत्त्व द्यावे लागणार आहे. .दृष्टिक्षेपात निकालजनसुराज्यच्या नेतृत्वावर विश्वास कायमजनसुराज्य विरुद्ध अपक्ष अशी लढतअंतर्गत नाराजीमुळे अपक्षांना जनतेचा प्रतिसादविरोधकांनासोबत घेऊनही अपेक्षित यश नाही.स्थानिक पातळीवर असंतोषाचा सूक्ष्म प्रवाह विरोधकांकडून चुरस, तरी यड्रावकरच सरसजयसिंगपूर : विकासकामांच्या मुद्द्यावर निवडणुकीला सामोरे गेलेल्या आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू विकास आघाडीला मतदारांनी विजयाचा कौल दिला. नगराध्यक्षपदी संजय पाटील-यड्रावकर यांच्यासह २० उमेदवारांना बहुमत देऊन नागरिकांनी शहर विकासाच्या अपेक्षा बाळगल्या आहेत, तर तालुक्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसह ३५ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीवर पालिकेचा निकाल प्रभावी ठरण्याची शक्यता आहे..नगराध्यक्षपदाचे नवखे उमेदवार सुदर्शन कदम यांनी अवघ्या पंधरा दिवसांत निवडणुकीत चांगलीच चुरस निर्माण केली. मात्र, मतदानात ती चुरस दिसली नाही. भविष्यात जनमताचा कानोसा घेऊन शहराच्या विकासाबरोबरच नगरसेवकांना नागरिकांमध्ये समन्वय राखण्याची गरज निकालाने अधोरेखित केली. सुरुवातीच्या काळात पालिकेची निवडणूक एकतर्फी होईल, अशी अपेक्षा होती. ती निकालाने खरी ठरली. महायुती दुभंगल्याने निवडणुकीत दोन गट निर्माण झाले. राजकीय वारसा असणाऱ्या संजय पाटील-यड्रावकर यांना शह देण्यासाठी भाजप, काँग्रेस, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह इतर घटकांनी कदम यांच्या माध्यमातून स्वच्छ चेहरा देण्याचा प्रयत्न केला. सुरुवातीला एकतर्फी वाटणाऱ्या या निवडणुकीत अखेरच्या टप्प्यापर्यंत चांगलीच चुरस निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. शिरोळ तालुका विकास आघाडी व जनसंघर्ष विकास आघाडीच्या नेत्यांनी एकसंध राहून निवडणुकीची तयारी केली..भाजपचे नेते, गुरुदत्त शुगर्सचे अध्यक्ष माधवराव घाटगे, उद्यानपंडित गणपतराव पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी एकसंध होत निवडणुकीत नवा अध्याय सुरू केला. यातून सक्षम पर्याय निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. लोकांमध्ये मिसळून कर्तव्यनिष्ठ भावनेने नगरसेवकांना काम करावे लागणार आहे. राजर्षी शाहू विकास आघाडीला मतदारांचा कौल मिळाल्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसह तालुक्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीवर पालिकेच्या निवडणुकीचा प्रभाव राहण्याची शक्यता आहे. .दृष्टिक्षेपात निकालयड्रावकर गटासाठी महत्त्वपूर्ण निकालराज्यातील सतेचा विकासकामांसाठी लाभअनेक नव्या चेहऱ्यांना संधीप्रतिष्ठेच्या निवडणुकीत बाजी.लोकप्रतिनिधी-नागरिकांमध्ये समन्वयाची संधी यशस्वी रणनीती, यादवांकडे सत्ता एकहातीशिरोळ ः शिरोळ नगरपरिषदेच्या दुसऱ्या पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये पृथ्वीराजसिंह यादव यांनी गेली सात वर्षे सत्ताधारी गटातील नाराज कार्यकर्ते व नेते यांना आपल्या गटात घेऊन निवडणूक जिंकण्यासाठी राबवलेली राजकीय रणनीती यशस्वी ठरली. जनतेने निवडणुकीत शिवशाहू यादव आघाडीला नगराध्यक्ष व १५ नगरसेवकांची साथ देऊन सत्ता बदलाची परंपरा कायम राखली. यादव यांच्या हाती एकहाती सत्ता दिल्यामुळे शिरोळच्या प्रलंबित विकासाला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे..पाटील व यादव या दोन गटात नेहमीच काटाजोड लढत राहिली आहे. ग्रामपंचायत असताना प्रत्येक पाच वर्षांनंतर यादव व पाटील यांना आलटून- पालटून जनतेने सत्ता दिली होती. नगरपरिषदेच्या पहिल्या निवडणुकीत जनतेने अमरसिंह पाटील यांच्याकडे सत्ता दिली. या निवडणुकीमध्ये यादव यांच्याकडे सत्ता दिली. निवडणूकसाठी यादव यांनी दत्त साखर कारखान्याचे अध्यक्ष गणपतराव पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्याशी सहा वर्ष संपर्क वाढविला होता. तसेच अमरसिंह पाटील गटातील काही दिग्गज कार्यकर्त्यांना आपल्या गटात घेऊन त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्यसाठी सर्वार्थाने जोडण्या लावल्या..नगरपरिषदेची स्थापना होताना तत्कालीन पंचायत समिती सदस्य योगिता कांबळे यांनी पदाचा राजीनामा दिल्याने नगराध्यक्ष पदाकरिता त्यांची उमेदवारी घोषित करून यादव यांनी पहिली खेळी यशस्वी केली. आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर व आमदार अशोक माने यांची आघाडी होणार हे जवळपास निश्चित असताना अचानक आमदार माने यांनी स्वतंत्र आघाडी केली. यामुळे आमदार यड्रावकर यांची गोची झाली. यड्रावकर व प्रथम लोकनियुक्त नगराध्यक्ष अमरसिंह पाटील यांनी आयत्यावेळी पॅनेलमध्ये नवखे उमेदवार घेऊन पाच वर्षांत केलेल्या विकासकामांच्या जोरावर मते मागितली. तथापि, निवडणुकीपूर्वी यादव यांनी विकासकामे आणि गैरकारभारावर रान उठवत ते मतदारांच्या मनामध्ये बिंबवण्यात यशस्वी झाले, हे स्पष्ट झाले. .दृष्टिक्षेपात निकालपाटील यांच्या बालेकिल्ल्यात विशेष लक्षसात नगरसेवक पाटील यांच्या बालेकिल्ल्यातूनआमदार मानेंकडून ऐनवेळी स्वतंत्र आघाडीआमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांची गोची.यादव यांच्या जोडण्यांना यश मिळाल्याचे स्पष्ट रामचंद्र डांगे यांच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तबकुरुंदवाड ः नगरपालिका निवडणुकीत नगराध्यक्ष पदासह १३ जागा जिंकत राजर्षी शाहू आघाडीने नगरपालिकेवर झेंडा फडकवला. आमदार राजेंद्र पाटील- यड्रावकर यांचे नेतृत्व, आघाडीने एकसंघ दिलेली लढत व ज्येष्ठ नेते रामचंद्र डांगे यांनी लावलेल्या जोडण्या या सर्वांचा परिपाक म्हणून या यशाकडे पाहावे लागेल. शहरवासीयांनी कुरुंदवाडचे नेतृत्व डांगे यांच्याकडे सोपवल्याचेही स्पष्ट झाले. काँग्रेसकडे सक्षम नेतृत्व नसल्याने पराभवाला सामोरे जावे लागले तरी आठ जागा मिळवत अस्तित्व राखले. .ऐनवेळी रिंगणात उतरलेल्या भाजपपुढे अस्तित्वाचे आव्हान आहे. राजर्षी शाहू आघाडीच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार मनीषा डांगे तब्बल दोन हजार मतांनी विजय मिळवत सासरे रामचंद्र डांगे यांच्या झालेल्या पराभवाचा डागही पुसला. गतवेळी जयराम पाटील यांनी नगराध्यक्षपदाची निवडणूक केवळ १४८ मतांनी जिंकली व सहा नगरसेवकाच्या जागा जिंकल्या. भाजप व राष्ट्रवादीला अनुक्रमे सहा व पाच जागा मिळाल्या. काँग्रेस व राष्ट्रवादीची आघाडी झाली व त्यांनी सत्ता मिळवली. यंदा डांगे यांनी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपाशी फारकत घेत आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांचे नेतृत्व स्वीकारले व पॅनेल उभे केले. .आघाडीत तगडे व मातब्बर कार्यकर्ते असल्याने उमेदवारी वाटपाची कसोटी होती. मात्र, डांगे यांनी उमेदवारी वाटपातही फारसे लक्ष न घालता आघाडीच्या विजयासाठी जोडण्या लावल्या. सर्वाधिक मराठा मतदान, काँग्रेसचा हात मुस्लिम समाजाची साथ यामुळे काँग्रेसला फायदा होईल अशी गणिते मांडली. मात्र, दोन हजारांचे मताधिक्य पाहता ती फोल ठरल्याचे स्पष्ट झाले. काँग्रेस आधीपासून बचावात्मक स्थितीत होता. शहरातील पक्ष संघटन खिळखिळे झाले होते. माजी नगराध्यक्ष जयराम पाटील आजारी असल्यामुळे बाहेर पडू शकले नाहीत. त्यांचे वारसदार विजय पाटील यांनी निवडक साथीदारासह निकराने खिंड लढविली. खरी मात्र जोडण्या लावणारी फळी सोबत नव्हती. ऐनवेळी डॉ. संजय पाटील यांनी भाजपची जबाबदारी घेत १६ ते १७ उमेदवार उभे केले. मात्र, पदरी भोपळा पडला..दृष्टिक्षेपात निकालराजर्षी शाहू आघाडी एकसंघ लढल्याने यशरामचंद्र डांगे शहराचे नवे नेतृत्व म्हणून उदयासडांगे व कारभारी २४ तास उपलब्ध असल्याचाही परिणामविकासाचे प्रश्न सोडविण्याच्या आश्वासनाला साथ.काँग्रेस व भाजप पुढे अस्तित्वाचा प्रश्न यादव आघाडी, आव्हान भेदून मारली मुसंडीपेठवडगाव : गेली अनेक दिवस निवडणूकपूर्व केलेल्या तयारीच्या जोरावर यादव आघाडीने जनसुराज्य व ताराराणी या दोन्ही पक्षांचे नामहरण करत बाहेरील ताकतींना थोपवण्याचे काम निवडणुकीत केले. जिल्ह्यातील अनेक दिग्गज नेते समोर असूनही विद्या पोळ यांनी एकाकी टक्कर देत विजय खेचून आणला. स्वर्गीय विजयसिंह यादव यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत पोळ यांनी गावाचा विकास ही एकाकी भूमिका घेऊन काम केले. हे करताना त्यांच्याच हाताखाली तयार झालेल्या काही राजकीय मंडळींनी विरोधात जाऊन त्यांना राजकारणात आव्हान दिले. हे आव्हान स्वीकारून त्याला शह देण्यासाठी पोळ यांनी गेली साडेआठ वर्षे सातत्याने सामाजिक कार्यात व्यस्त राहून स्वतःची वेगळी प्रतिमा निर्माण करण्यात त्यांना यश मिळवले. याची प्रचिती निवडणूक निकालात दिसली..त्यांच्या विरोधातील युवक क्रांती आघाडी आमदार विनय कोरे, आमदार अशोक माने, आमदार अमल महाडिक, खासदार धनंजय महाडिक यांची साथ घेऊन जनसुराज्य व ताराराणी पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक रिंगणात उतरली. गेल्या अनेक वर्षापासून दोन गटातच ही निवडणूक लढवली जात होती. यापूर्वी हा प्रयोग फसला होता. तरीही पुन्हा एकदा हा प्रयोग विरोधी युवक क्रांती आघाडीने केला. तो त्यांच्या अंगलट आला. याउलट पोळ यांनी यादव आघाडीची चांगली वज्रमूठ बांधली. नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण सर्वसाधारण पडल्यानंतर यादव आघाडीमध्ये चैतन्याचे वातावरण झाले. नगराध्यक्ष पदासाठी पोळ यांचे नाव निश्चित झाले. या उलट युवक क्रांती आघाडीला नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार निवडण्यात बराच काळ गेला. प्रविता सालपे यांचा आश्वासक चेहरा निर्माण करण्यामध्ये युवक क्रांती आघाडी कमी पडली. प्रचार यंत्रणेमध्ये अनेक त्रुटी दिसून आल्या. प्रत्येकजण स्वतःचा प्रचार करण्यात मग्न झाल्यामुळे नगराध्यक्षांच्या प्रचारात मागे पडले. याचा फायदा घेऊन यादव आघाडीने चांगलीच मुसंडी मारली. यामध्ये त्यांना यश मिळाले. .दृष्टिक्षेपात निकालयादव आघाडीने बाहेरील ताकदींना रोखलेदिग्गज नेते समोर असूनही मिळवला विजय‘युवक क्रांती’चे उमेदवार स्वतःच्याच प्रचारातनगराध्यक्षपद उमेदवाराच्या प्रचारात पडले मागेनगराध्यक्षपदाचा उमेदवार निवडण्यातही विलंब.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.