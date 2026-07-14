Asmita Katkar Death Case : मुलगी झाली म्हणून विवाहितेचा छळ, कोल्हापूरच्या अस्मिता काटकर प्रकरणातील धक्कादायक खुलाशाने खळबळ; पतीसह सासू, सासरे, नणंदेला अटक

कोल्हापूर : मुलीच्या बारशापूर्वीच गळफास घेऊन आत्महत्या केलेल्या सायबर चौकातील अस्मिता काटकरच्या मृत्यूप्रकरणी पती, सासू-सासरे आणि नणंद, अशा चौघांना राजारामपुरी पोलिसांनी अटक (Asmita Katkar death case investigation) केली. अस्मिताचे शवविच्छेदन ‘इन कॅमेरा’ करण्यात आले. नंतर पोलिस बंदोबस्तात तिच्यावर कोल्हापुरातच अंत्यसंस्कार करण्यात आले. याची नोंद राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात झाली..अस्मिता काटकर हिची आई संगीता अजित सरदेसाई यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार पोलिसांनी अस्मिताचा पती प्रतीकसिंह वीरेंद्रसिंह काटकर (वय ३०), सासू मनीषा वीरेंद्रसिंह काटकर (५१), सासरा वीरेंद्रसिंह काटकर (५८) आणि नणंद ऋतुजा वीरेंद्रसिंह काटकर (२५, सर्व रा. प्लॉट नंबर ६०२ काटकर पार्क, काटकर मळा, सायबर चौक कोल्हापूर) यांना सोमवारी अटक केली. त्यांना अटक करण्यापूर्वीपासूनच राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात गर्दी झाली. शहर पोलिस उपाधीक्षक प्रिया पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक विकास जाधव यांनी नातेवाइकांची समजूत काढली..उपाधीक्षक पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पती, सासू-सासरे आणि नणंद यांनी वारंवार पैशांची मागणी केली, बारशाचा खर्चही तुम्हीच करा म्हणून शारीरिक मानसिक त्रास दिला. रोख व ऑनलाईन स्वरूपात सुमारे पाच लाख सात हजार ४२१ रुपये देऊनही तसेच मुलगी झाली व पाच तोळे सोने आणले नाही म्हणून सासरच्या लोकांनी छळ केल्याची फिर्याद तिच्या आईने दिली आहे. त्यामुळे हुंडाबळीच्या कलमानुसार गुन्हा दाखल करून चौघांनाही अटक केली. शेंडा पार्क येथे शवविच्छेदनावेळी कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या उपस्थितीत ‘इन कॅमेरा’ सर्व प्रक्रिया केली आहे..Bhavali Waterfall Tourist Attack : नाशिकच्या प्रसिद्ध भावली धबधब्यावर पर्यटकांना घेरलं! कुटुंबाला लोखंडी रॉडने बेदम मारहाण, विनयभंग अन् लूटमार; इगतपुरीत नेमकं काय घडलं?.दरम्यान, लग्नामध्ये तुमच्या मुलीने डान्स केला नाही, केवळ आम्हाला नाचविले म्हणून त्रास देत होते. मी ‘हाफ मर्डर’ केला आहे, तुमच्या मुलगीलाही संपवणार, असेही पती सांगत होता. माहेरून पाच तोळे सोने व पाच लाख रुपये रोख आणण्यासाठी तगादा लावून वेळोवेळी दोन लाख २७ हजार रुपये रोख व ऑनलाईन स्वरूपात दोन लाख ८० हजार ४२१ रुपये, असे एकूण पाच लाख सात हजार चारशे एकवीस रुपये घेतले. तसेच अस्मिता हिला मुलगी झाली या कारणावरून त्रास दिल्याचे फिर्यादी आई संगीता सरदेसाई यांनी त्यांच्या जबाबात म्हटले आहे...शवविच्छेदनाची सर्व प्रक्रिया ‘इन कॅमेरा’अस्मिता मूळची आजऱ्याची असली, तरीही गेली अनेक वर्षे नोकरीनिमित्त हे कुटुंबीय गोवा आणि ठाणे येथे राहते. विमानतळावर तिचे वडील नोकरीस आहेत. मुलीने आत्महत्या केल्याचे मुलाने दाजींना संपर्क केल्यानंतर कळले. त्यानंतर रात्री मोटारीने सरदेसाई कुटुंबीय पहाटे शेंडा पार्क येथे शवविच्छेदनाच्या ठिकाणी पोहोचले. त्यानंतर त्यांनी सासरच्या कुटुंबीयांवर आक्षेप घेतल्याने शवविच्छेदनाची सर्व प्रक्रिया ‘इन कॅमेरा’ करण्यात आल्याची माहिती निरीक्षक विकास जाधव यांनी दिली..Operation Tiger : महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा मोठा राजकीय भूकंप? उदय सामंतांच्या 'या' वक्तव्याने मविआची धाकधूक वाढली, अनेक बडे नेते थेट एकनाथ शिंदेंच्या संपर्कात!.महिन्याच्या मुलीला सांभाळणार कोण?मुलीच्या आईने आत्महत्या केली. वडील, आजी, आजोबा आणि आत्याला पोलिसांनी अटक केली. आता एक महिन्याच्या मुलीला सांभाळणार कोण हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. स्थानिक आणि नातेवाइकांनी दिवसभर त्या मुलीला सांभाळले; पण पुढे काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. यावेळी सायबर चौक परिसरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अस्मिता काटकरच्या अंत्यसंस्कारासाठी आवश्यक सर्व तयारी करण्यासाठी पुढाकार घेतला..दृष्टिक्षेपातआजपर्यंत एकदाही सासरच्या लोकांनी भावाला बहिणीला भेटून दिले नाहीबाळाच्या पाळणा खरेदीसाठी ५० हजारांची मागणी पतीने केलीमुलीच्या आईने गळ्यातील सोन्याचे दागिने गहाण ठेवून पाळण्यासाठी दिले ४० हजारआम्ही सांगेल त्या हॉलमध्ये बारसे झाले पाहिजे असा सासरकडून आग्रहआमच्या मुलीचा जीव घेणाऱ्यांना फाशी द्या : संगीता सरदेसाईंची मागणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.