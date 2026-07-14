कोल्हापूर

Asmita Katkar Death Case : मुलगी झाली म्हणून विवाहितेचा छळ, कोल्हापूरच्या अस्मिता काटकर प्रकरणातील धक्कादायक खुलाशाने खळबळ; पतीसह सासू, सासरे, नणंदेला अटक

Kolhapur dowry death case latest update : कोल्हापुरातील अस्मिता काटकर मृत्यूप्रकरणी हुंड्याच्या छळाचा आरोप करत पती, सासू, सासरे आणि नणंद यांना राजारामपुरी पोलिसांनी अटक केली असून प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.
Asmita Katkar Death Case Rajarampuri Police

Asmita Katkar Death Case Rajarampuri Police

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : मुलीच्या बारशापूर्वीच गळफास घेऊन आत्महत्या केलेल्या सायबर चौकातील अस्मिता काटकरच्या मृत्यूप्रकरणी पती, सासू-सासरे आणि नणंद, अशा चौघांना राजारामपुरी पोलिसांनी अटक (Asmita Katkar death case investigation) केली. अस्मिताचे शवविच्छेदन ‘इन कॅमेरा’ करण्यात आले. नंतर पोलिस बंदोबस्तात तिच्यावर कोल्हापुरातच अंत्यसंस्कार करण्यात आले. याची नोंद राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात झाली.

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