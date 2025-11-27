कोल्हापूर

Kolhapur Election : एका दिवसात तब्बल ८९ हरकती! चुकीच्या प्रभागात नाव गेल्याने मतदारांचा संताप वाढला!

Rising Voter List Errors : आतापर्यंतच्या हरकतींची संख्या २३२ वर गेली आहे. या हरकतींच्या सोडवणुकीसाठी सहायक आयुक्तांसह विविध अधिकारी रस्त्यावर उतरून दोष दुरुस्त करण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे चित्र आज शहरात विविध ठिकाणी पहायला मिळाले.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : प्रारूप मतदार यादीतील मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे दुसऱ्याच प्रभागात गेल्याचे टप्प्याटप्प्याने दिसत आहे. त्यामुळे हरकतींची संख्या वाढत असून, आज एका दिवशी ८९ हरकती दाखल झाल्या.

