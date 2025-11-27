Kolhapur Election : एका दिवसात तब्बल ८९ हरकती! चुकीच्या प्रभागात नाव गेल्याने मतदारांचा संताप वाढला!

कोल्हापूर : प्रारूप मतदार यादीतील मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे दुसऱ्याच प्रभागात गेल्याचे टप्प्याटप्प्याने दिसत आहे. त्यामुळे हरकतींची संख्या वाढत असून, आज एका दिवशी ८९ हरकती दाखल झाल्या. .त्यातून आतापर्यंतच्या हरकतींची संख्या २३२ वर गेली आहे. या हरकतींच्या सोडवणुकीसाठी सहायक आयुक्तांसह विविध अधिकारी रस्त्यावर उतरून दोष दुरुस्त करण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे चित्र आज शहरात विविध ठिकाणी पहायला मिळाले..Kolhapur Election : मतदार यादीत नाव असूनही ‘नाव गायब’? विभागीय कार्यालयांत हरकती दाखल करण्यासाठी नागरिकांची धावपळ!.महापालिकेच्या प्रारूप यादीत असंख्य चुका असल्याचे समोर येऊ लागले आहे. प्रभाग बदलला, पत्ते नाहीत, ग्रामीणमधील नावे घुसवली आहेत, असे आरोप विविध पक्षांनी केले आहेत. त्यानुसार हरकती दाखल करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले. .सोमवारपर्यंत हरकतींची संख्या कमी होती. पण, मतदारांच्या एकत्रित हरकती घेण्यास प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांना सांगितल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर हरकती दाखल होत आहेत. मंगळवारी ८० हरकती आल्या होत्या, तर आज ती संख्या ८९ वर पोहोचली..Kolhapur Election : प्रारूप मतदार यादीतील हजारो चुका; हरकतींसाठी मुदत वाढताच मतदारांचा दिलासा!.त्यात मतदाराने वैयक्तिक नोंदवलेल्या हरकती ४० असून सामूहिकरित्या नोंदवलेल्या हरकतींची संख्या ४३ आहे. चुकीच्या प्रभागात नाव गेल्याच्या तसेच विधानसभा मतदार यादीत नाव असून, चुकीच्या प्रभागात नाव समाविष्ट केल्याच्या हरकतींची ही संख्या आहे..हरकतींप्रमाणे प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन खात्री करून त्या नावांबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश आहेतच. शिवाय राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे काही चुका आढळल्यास बीएलओ व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी स्वतःहून चुका दुरुस्त करण्यास सांगितले आहे. .त्यासाठी ९०० कर्मचारी नेमले होते. दोन दिवस त्यांना सूचना देण्यात आल्यानंतर सहायक आयुक्तांपासून वरिष्ठ अधिकारी हरकतींची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी रस्त्यावर जात आहेत. ज्या-त्या विभागीय कार्यालयांतर्गत असलेल्या हरकतींचा निपटारा करण्यासाठी महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी झाडून कामाला लागल्याचे चित्र दिवसभर होते..विधानसभा निवडणुकीवेळी नावे घुसवली?चार सदस्यीय प्रभागांच्या रचनेनंतर नवीन हद्दी समजून घेण्यात बीएलओ कमी पडल्याचे समोर येत आहे. काही बीएलओ कमी झाल्याने नवीन नेमणूक दिली आहे. त्यांना हद्दीवरील भागच समजत नाही. त्यामुळे तेथील नागरिकांकडून जे सांगितले जाईल, त्याप्रमाणे यादीतील नावे इकडे तिकडे गेली असण्याची शक्यता आहे. .दक्षिण, उत्तर विधानसभा निवडणुकीवेळी केलेली यादी महापालिकेकडे आली आहे. त्या यादीत महापालिकेला काही बदल करता आलेला नाही. त्यामुळे अनेक पत्त्यांशिवाय असलेली नावे, खुणांसह असलेली नावे त्यावेळी समाविष्ट केली असण्याची शक्यता आहे. ती कशी आली, त्याची खातरजमा कुणी केली याची उत्तरे सध्या उपस्थित होत असलेले प्रश्न सोडवू शकतील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.