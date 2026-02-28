Kolhapur E-Waste : ८७५ टन ई-कचरा थेट भंगारात; कोल्हापूरकरांच्या आरोग्यावर वाढता संकटाचा विळखा

एकीकडे खराब झालेले स्मार्ट फोन, मोबाईल, लॅपटॉप आणि त्याचे सुटे भाग, चार्जर, केबल, की-पॅड, माऊस, स्मार्ट टी. व्ही., फ्रीज, वॉशिंग मशीन, अशा विविध इलेक्ट्रॉनिक्स गॅझेटचा वापर जसा वेगाने वाढत आहे आणि दुसरीकडे इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा (ई-वेस्ट) निर्माण होण्याचे कोल्हापुरातील प्रमाणदेखील वर्षागणिक वाढत आहे. .दरवर्षी ई-वेस्टमध्ये सरासरी २५ टक्क्यांनी भर पडत आहे. जिल्ह्यात सध्या वर्षाकाठी एक हजार टन ई-वेस्ट तयार होत असून, त्यातील कसेबसे १२५ टनांचे योग्य पद्धतीने संकलन होते. उर्वरित ८७५ टन ‘ई-वेस्ट’चे पर्यावरणपूरक संकलन होत नसून, ते थेट भंगारात जात आहे. त्याने प्रदूषण आणखी वाढत असून, कोल्हापूरकरांचा जीव धोक्यात आला आहे..Premium|sustainable cities : शाश्वत शहरांच्या उभारणीसाठी नव्या लोकप्रतिनिधींचे आव्हान; स्मार्टपेक्षा शाश्वत विकासाला प्राधान्य.कोल्हापुरातील घरगुती वापरासह औद्योगिक, व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. या इलेक्ट्रॉनिक्स गॅझेट खराब झाल्यानंतर त्यांचा पुनर्वापर अथवा पुनर्प्रक्रिया (रिसायकलिंग) करण्याबाबत अद्याप लोकांमध्ये पुरेशी जागरूकता नाही..शहराबरोबरच ग्रामीण भागातदेखील ई-वेस्टचे प्रमाण वाढत असून, या कचऱ्याचे ढीग दिवसागणिक मोठे होऊ लागले आहेत. ई-वेस्ट हे आरोग्यासाठी अत्यंत घातक असल्याने त्याचे संकलन स्वतंत्रपणे करण्याबाबत राज्य शासनाने नियमावली केली आहे. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर गांभीर्यपूर्वक आणि ठोस उपाययोजना होत नसल्याने कोल्हापूर भोवतीचा ई-वेस्टचा धोकादायक विळखा वाढत आहे..Premium|Study Room : महाराष्ट्र निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील स्थानिक स्वराज्य.‘रोटरी’, ‘अर्थ वॉरिअर’ची धडपडकोल्हापूर महानगरपालिकेने ई-वेस्ट संकलनासाठी केंद्र सुरू केली. पण, ही केंद्रे अगदी कमी काळासाठी उपयोगी ठरली. या इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याचा धोका लक्षात घेऊन रोटरी क्लब समाज सेवा केंद्र आणि अर्थ वॉरिअर या सामाजिक संघटनांची धडपड सुरू आहे. ‘रोटरी’ तर्फे ई-वेस्ट प्रकल्प राबविला जात आहे..याअंतर्गत शहरात तीन ठिकाणी ई-वेस्ट संकलन केंद्र सुरू केली आहेत. अर्थ वॉरिअरकडून देखील या कचऱ्याच्या संकलनाची मोहीम राबविली जाते. या दोन्ही संस्थांच्या माध्यमातून वर्षाकाठी सुमारे २५ टन कचरा गोळा केला जातो. .शासनाची मान्यता असलेल्या महालक्ष्मी ई-रिसायकलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडून शंभर टन ई-कचरा संकलित केला जातो. या कंपनीसह दोन्ही संस्था त्यांनी संकलित केलेला कचरा पुढील प्रक्रियेसाठी पुणे येथील पुनर्प्रक्रिया करणाऱ्या कंपन्यांकडे पाठविला जातो..प्रशासनाची ताकद मिळाल्यास प्रदूषण थांबेलई-कचऱ्याचा भविष्यातील वाढता धोका लक्षात घेऊन आम्ही सामाजिक भावनेतून सध्या या कचऱ्याच्या संकलनाचे काम करत आहोत. त्याला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद लाभत आहे. या कचऱ्याच्या योग्य स्वरूपातील संकलनासाठी शासन आणि महानगरपालिका प्रशासनाने ताकद दिल्यास या कचऱ्यामुळे होणारे प्रदूषण थांबेल..प्रशासनाने या कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि त्यावर पुनर्वापरासाठीची प्रक्रिया करणारे केंद्र सुरू करण्याची आवश्यकता रोटरी ई-वेस्ट प्रकल्पाचे प्रमुख डॉ. अभिजित हावळ आणि अर्थ वॉरियरचे सदस्य आशीष कोंगळेकर यांनी व्यक्त केली..सार्वजनिक, खासगी क्षेत्रात सर्वाधिक ई-वेस्टची निर्मितीई-कचऱ्याच्या पर्यावरणपूरक संकलन, विल्हेवाट लावण्याबाबतच्या ठोस उपाययोजनांचा अभाव असल्याचे पर्यावरण अभ्यासक डॉ. प्रशांत परांजपे यांनी सांगितले. एका सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या निष्कर्ष पाहता सार्वजनिक आणि खासगी आस्थापनांमधून सर्वाधिक म्हणजे ७१ टक्के, तर घरगुती ई-कचऱ्याचे प्रमाण १६ टक्के आहे. अधिकृत आणि अनौपचारिक दोन्ही क्षेत्रात ई-कचरा हाताळला जातो. पण, योग्य प्रक्रियेअभावी पर्यावरणासह मानवी आरोग्यावर विपरीत परिमाण होत आहे..श्र्वसनाचे आजार, त्वचारोगअनेकजणांना ई-वेस्टची पर्यावरणपूरक विल्हेवाट कशी लावायची याची माहिती नाही. त्यामुळे ते रद्दी, प्लास्टिक कचऱ्याप्रमाणे त्यांच्याकडे येणाऱ्या अथवा जवळपास असणाऱ्या भंगार खरेदी करणाऱ्यांकडे देतात. तेदेखील या ई-वेस्टमधील त्यांना हवे असणारे भाग काढून घेतात. त्यामुळे त्यातील इतर घटक हे ओढे-नाले, गटर्स, रस्त्याच्या कडेला पडलेले दिसून येतात. .या ई-वेस्टमध्ये शिसे, पारा, कॅडमियम यासारखी घातक धातू असतात. हा कचरा उघड्यावर पडल्याने माती, पाण्याचे, तर या कचऱ्यातील केबल, वायरमधील कॉपर मिळविण्यासाठी त्या जाळल्या जातात. त्याच्या धुराने हवा प्रदूषण वाढत आहे. त्यातून श्वसनाचे आजार, त्वचारोग, आदी आरोग्य समस्या निर्माण होत आहेत..विद्यापीठातील सेंटरतर्फे विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणशिवाजी विद्यापीठाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स अधिविभागात दोन वर्षांपूर्वी सेंटर फॉर ई-वेस्ट मॅनेजमेंट सुरू करण्यात आले. या केंद्राकडून ई-वेस्ट मॅनेजमेंटबाबत विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण आणि त्यांच्यामध्ये जनजागृती केली जात आहे. .या केंद्राने १६० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले आहे. येथे गेल्या वर्षभरात शंभर किलो ई-वेस्ट जमा झाले आहे. ई-वेस्टवर प्रक्रिया करण्याची कार्यवाही प्रशासनाच्या मान्यतेनंतर केली जाणार असल्याचे या केंद्राचे समन्वयक डॉ. एम. के. भानारकर यांनी सांगितले..‘कोल्हापुरात वर्षाकाठी सुमारे एक हजार टन ई-कचरा तयार होत असून, त्यापैकी दहा ते बारा टक्के कचऱ्याचे योग्य पद्धतीने संकलन होते. आम्ही दरवर्षी शंभर टन कचरा संकलित आणि त्याचे रिसायकलिंग करतो. जिल्ह्यात तयार होणाऱ्या या कचऱ्याचे प्रमाण लक्षात घेता संकलन आणि प्रक्रिया करणाऱ्या केंद्राची संख्या वाढविणे आवश्यक आहे.- मनोज मेहता, व्यवस्थापकीय संचालक.महालक्ष्मी ई-रिसायकलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड ‘महानगरपालिकेचे काही विभागीय कार्यालये, रोटरी आणि अर्थ वॉरिअर या संस्थांच्या माध्यमातून ई-कचरा संकलित केला जातो. योग्य पद्धतीने या कचरा जमा करण्याचे प्रमाण वाढविण्यासाठी शहरातील संकलन केंद्र आणि व्यवस्था अधिक भक्कम केली जाणार आहे.- परितोष कंकाळ, उपायुक्त, कोल्हापूर महानगरपालिका. 