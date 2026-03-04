Kolhapur Holi : दोन दिवसांत ९३ हजारांवर शेणी दान; महापालिकेच्या आवाहनास विविध संस्था, मंडळे, नागरिकांचा प्रतिसाद

कोल्हापूर : होळी लहान करून महापालिकेच्या स्मशानभूमीस शेणी दान करण्याच्या आवाहनानुसार विविध सामाजिक संस्था, तरूण मंडळे, नागरिकांनी दोन दिवसांत ९३ हजार ९७९ शेणी पंचगंगा स्मशानभूमीस दान केल्या. सामाजिक बांधिलकी जपत स्मशानभूमीस शेणी दान करण्याची परंपरा अनेक मंडळ, संस्थांनी कायम ठेवली..काही महिन्यांपासून महापालिकेच्या स्मशानभूमींना शेणींचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे नागरिकांना आवाहन केले जात आहे. त्यातून अनेक मंडळे, सेवाभावी संस्था, नागरिकांकडून शेणी दान करण्याचा उपक्रम सातत्याने राबविला जात आहे. .होळीच्या पार्श्वभूमीवरही महापौर रूपाराणी निकम यांनी आवाहन केले होते. त्यामध्ये होळी लहान करून त्यातून राहिलेल्या शेणी स्मशानभूमीस द्या. रस्ते खराब होणार नाहीत याची दक्षता घ्या, पर्यावरणपूरक होळी साजरी करा, असे सांगितले होते. त्याप्रमाणे दोन दिवसात स्मशानभूमीवर टेम्पो, ट्रॉली, रिक्षा अशा वाहनांतून शेणी आणून दिल्या जात आहेत. .Pune Ganesh Festival : पुण्यात गणेशोत्सवाची धूम; ढोल-ताशांच्या गजरात गणरायाचे आगमन.राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी वडील विनायकराव श्रीपतराव क्षीरसागर द्वितीय पुण्यस्मरण दिनी शिवसेनेच्यावतीने १० हजार शेणींचे दान केले. यावेळी जिल्हाप्रमुख सुजित चव्हाण, शिवाजी जाधव, रोहन अतिग्रे, दीपक चव्हाण, तुकाराम साळोखे, रमेश खाडे, उदय भोसले, सुनील जाधव, अरविंद मेढे आदी उपस्थित होते. .जय शिवराय मित्र सहकार तरुण मंडळाने होळी मर्यादित स्वरूपात साजरी करून उर्वरित सहा हजारांवर शेणी पंचगंगा स्मशानभूमीस दान केल्या. अध्यक्ष विजय मिरजकर, विशाल शिराळकर, तेजसिंह सरनोबत, मंदार जानवेकर, कैलास मिरजकर, संग्राम पाटील, सम्मेद बहिरशेठ आदी उपस्थित होते. .Kolhapur City : पन्हाळगडावरून निघालेली शिवज्योत, कोल्हापुरांच्या चौकात दुमदुमला जयघोष; बालमावळ्यांची थरारक शिववंदना.कै. निवासराव साळोखे यांच्या स्मरणार्थ अखिल भारत हिंदू महासभा महिला आघाडीच्या जिल्हा उपाध्यक्षा रश्मी साळुंखे स्मशानभूमीस शेणी दान केल्या. यावेळी संभाजी साळुंखे, दिलीप भिवटे, शीला माने, पूजा शिंदे, सविता दिवसे, राजेंद्र तोरसकर, मनोहर सोरप,सुनील सामंत, रणजित राबाडे, ओमराज भोसले आदी उपस्थित होते..गडमुडशिंगी, उचगावमध्येही प्रतिसादगडमुडशिंगी परिसरातील गौरीशंकर नगर व महालक्ष्मी कॉलनी येथील महालक्ष्मी तरुण मंडळाने पर्यावरणपूरक पद्धतीने लहान होळी करून जमा झालेल्या दहा हजार शेणी गडमुडशिंगी येथील स्मशानभूमीस दान करण्यात आली. गांधीनगर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक अनिल तनपुरे, सरपंच अश्विनी अरविंद शिरगावे, ग्रामपंचायत सदस्य सुदर्शन पाटील, उत्तम पाटील, संदीप गौड यांची प्रमुख उपस्थिती होती..मंडळाचे अध्यक्ष बाळासाहेब कल्याणकर, उपाध्यक्ष अमित मधाळे उपस्थित होते. उचगाव येथील हिंदवी स्पोर्टस् ग्रुपतर्फे होळी लहान व शेणी दान उपक्रमात स्मशानभूमीस ११००० शेणी दान करण्यात आल्या. .जि. प. सदस्य नामदेव वाईगडे, पंचायत समितीचे सदस्य तानाजी कांबळे यांचा सत्कार करण्यात आला. रघुनाथ कुंभार, रमेश मोरे, शिवाजी कुंभार, प्रकाश वाईगडे, ग्राम पंचायत सदस्य संदीप कुंभार, विनायक रसाळ, संदीप पोवर, विशाल रसाळ, ग्रामपंचायतचे मुकादम मारुती पाटील उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.