Kolhapur Election : संस्थेच्या मर्जीतील ‘इलेक्शन ड्युटी’तून अलिप्त; संघटनांचे पदाधिकारीही गायब, शाळांकडून अपुरी माहिती

कोल्हापूर : विविध कारणे देत संस्थापकांच्या मर्जीतील काही ठरावीक कर्मचारी, शैक्षणिक संस्था-संघटनांचे पदाधिकारी, त्यांच्या पत्नी आणि राजकीय वजन वापरणारे निवडणूक कामातून (इलेक्शन ड्युटी) स्वतःचे नाव बाजूला काढून अलिप्त होत आहेत. .काही शाळांकडून शासनाला जाणीवपूर्वक चुकीची आणि अपुरी माहिती दिली जात असल्याने त्यांना बळ मिळत आहे. परिणामी, प्रामाणिकपणे काम करणारे कर्मचारी वर्षानुवर्षे इलेक्शन ड्युटी करत आहेत..Kolhapur Election : पारंपरिक राजकीय लढतीला नवे वळण! शाहूवाडीत भाजपच्या एन्ट्रीमुळे तिरंगी सामना रंगणार.माध्यमिक शाळांमध्ये संस्थाचालक, त्यांची मुले किंवा नातेवाईक शासनाचा पगार घेत असतानाही त्यांना कधीच निवडणूक ड्युटी लागत नसल्याचे वास्तव आहे. प्रत्यक्ष शाळेत काम न करता कागदोपत्री कार्यरत दाखवले जाते आणि याच नावांची माहिती शासनाला न पाठवता उर्वरित कर्मचाऱ्यांची नावे दिली जातात. या व्यवस्थेमुळे निवडणूक कामकाजाची जबाबदारी देण्यात समानता राहिलेली नाही..ज्यांची नावे निवडणूक ड्युटीसाठी पाठवली जातात, तेच कर्मचारी वारंवार भरडले जात आहेत. यामध्ये आजारी कर्मचारी, महिलांचे वैयक्तिक प्रश्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. वैध कारणाचे पुरावे देऊन निवडणूक कामाचे आदेश रद्द करण्यासाठी महसूल विभागात जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अपमानास्पद वागणूक दिली जाते..Kolhapur Election : कोल्हापुर राजकारण रंगले! राष्ट्रवादीची एकजूट आणि घड्याळ चिन्हावर निर्णायक सामना.तर दुसरीकडे 'अर्थपूर्ण' व्यवहारातून काहींचे आदेश सहज रद्द होत असल्याची तक्रार प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांतून होत आहे. ज्या शाळांकडून चुकीची, अपुरी किंवा खोटी माहिती सादर केली जाते त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. त्यामुळे अशा शाळांतील मुख्याध्यापक, लिपिक, केंद्रप्रमुख, संस्थाचालक शासनाची दिशाभूल करत आहे. त्याकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे. नेहमी मीच का?.निवडणूक कामाच्या प्रशिक्षणाला गैरहजर राहिल्यास लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ चे कलम १३४ व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम १९६१ कलम ३४ नुसार कारवाई करण्याचे आदेशात नमुद आहे. मग, चुकीची, अपुरी माहिती दिलेल्यांबद्दल प्रशासनाकडून काय केले जात का? असा प्रश्न आहे. निवडणूक कामासाठी 'नेहमी मीच का?' हा सवाल प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांतून उपस्थित होत आहे..निवडणुकीचे काम 'त्यांना'ही समजू देआम्हाला प्रत्येक निवडणुकीत ड्युटी ठरलेलीच आहे. मात्र, ज्या शाळांनी आपल्या शाळेतील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची माहिती दिलेली नाही, अशी यादी प्रशासनाने शोधून काढावी. त्यांना एक वेळ तरी, त्यांना जबाबदारी द्यावी म्हणजे निवडणूक कामकाज कसे असते समजेल, असे मत अनेक कर्मचाऱ्यांतून व्यक्त होत आहे..अशैक्षणिक कामातून शिक्षकांची मुक्तता करावी अशी आमची आग्रही मागणी आहे. मात्र, सार्वत्रिक निवडणुका, जनगणनेच्या कामाला आमचे सहकार्य राहील. राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून आदेश येणाऱ्या शिक्षक, कर्मचाऱ्यांनी निवडणुकीचे काम करावे. इतरांवर अन्याय करून या कामातून सुटका करून घेणे चुकीचे आहे.- एस. डी. लाड, जिल्हाध्यक्ष, शैक्षणिक व्यासपीठ.निवडणुकीचे कामकाजाची जबाबदारी समान पद्धतीने देणे आवश्यक आहे. कोणी खोटी कारणे देऊन ही जबाबदारी टाळत असेल, तर ते चुकीचे आहे. त्यामुळे खोटी माहिती देणाऱ्या शाळा, शिक्षकांवर देणाऱ्यांवर शासन-प्रशासनाने कडक कारवाई करावी.- अजिंक्य शिंदे, शहराध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना.