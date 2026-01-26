कोल्हापूर

Kolhapur Election : संस्थेच्या मर्जीतील ‘इलेक्शन ड्युटी’तून अलिप्त; संघटनांचे पदाधिकारीही गायब, शाळांकडून अपुरी माहिती

School Staff : निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव; मात्र कोल्हापूरमध्ये हा उत्सव काहींसाठी जबाबदारी तर काहींसाठी सुटका ठरत आहे.
School staff attending election duty training in Kolhapur district.

School staff attending election duty training in Kolhapur district.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : विविध कारणे देत संस्थापकांच्या मर्जीतील काही ठरावीक कर्मचारी, शैक्षणिक संस्था-संघटनांचे पदाधिकारी, त्यांच्या पत्नी आणि राजकीय वजन वापरणारे निवडणूक कामातून (इलेक्शन ड्युटी) स्वतःचे नाव बाजूला काढून अलिप्त होत आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
school
teacher
election
administration
Management System
Election Program
Government
local governance elections

Related Stories

No stories found.