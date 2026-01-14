Election Security : मतदानाचा फोटो व्हायरल केला तर थेट गुन्हा! कोल्हापूर पोलिसांचा कडक इशारा

कोल्हापूर : ‘मतदान केंद्रांत मोबाईल घेऊन जाण्यास मनाई करण्यात आली असून, १०० मीटर अंतरावरच याची तपासणी करावी. पक्षाचे बूथ मतदान केंद्रापासून २०० मीटरपेक्षा कमी अंतरावर लावले जाणार नाहीत, याचे काटेकोर पालन करा. .मतदान करतानाचा फोटो व्हायरल केल्यास संबंधितांवर तातडीने गुन्हे दाखल केले जातील,’ अशा सक्त सूचना पोलिस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता यांनी दिल्या. शहरात चार उपअधीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या बंदोबस्ताचे वाटप आज दुपारी करण्यात आले..Kolhapur Election : महापालिका निवडणुकीसाठी कडेकोट बंदोबस्त! कोल्हापुरात एक हजारांहून अधिक पोलिस तैनात, चार ठिकाणी मतमोजणी.शहरातील मतदान केंद्रांबाहेर तसेच मतपेटी वाटप केंद्रांबाहेर बुधवारी सकाळपासूनच बंदोबस्त नेमला जाणार आहे. शहरातील चार विभागांमध्ये बंदोबस्ताचे नियोजन करण्यात आले. पोलिस उपअधीक्षक तानाजी सावंत, प्रिया पाटील, सुवर्णा पत्की, आप्पासाहेब पवार यांच्या नेतृत्त्वाखाली पोलिस अधिकारी, अंमलदार, होमगार्ड यांची पथके बनविण्यात आली आहेत. .महासैनिक दरबार हॉल, व्ही. टी. पाटील सभागृह, दुधाळी पॅव्हेलियन, गांधी मैदान, शहाजी कॉलेज, हॉकी स्टेडियम येथून मतपेट्यांचे वाटप होणार आहे. तसेच मतदानानंतर पेट्या स्ट्राँग रूममध्ये ठेवण्यासाठी बंदोबस्त असेल. यासोबतच मतमोजणीसाठीही कडेकोट बंदोबस्त असणार आहे..Kolhapur Election : उरले अवघे दोन दिवस; कोल्हापूर-इचलकरंजीत पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त, रात्रगस्त वाढवली.मोबाईल घेऊन जाण्यास मनाईमतदान केंद्राच्या शंभर मीटर अंतरापासून आतमध्ये मोबाईल घेऊन जाण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच उमेदवारांच्या प्रतिनिधींचेही मोबाईल बाहेरच जमा करून घेतले जातील. मतदान करतानाच फोटो कोणी व्हायरल केल्यास आचारसंहितेचे उल्लंघन व गोपनीयतेचा भंग केल्याचा गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना वरिष्ठांनी केल्या आहेत..महासैनिक दरबार हॉल, व्ही. टी. पाटील सभागृह, दुधाळी पॅव्हेलियन, गांधी मैदान, शहाजी कॉलेज, हॉकी स्टेडियम येथून मतपेट्यांचे वाटप होणार आहे. तसेच मतदानानंतर पेट्या स्ट्राँग रूममध्ये ठेवण्यासाठी बंदोबस्त असेल. यासोबतच मतमोजणीसाठीही कडेकोट बंदोबस्त असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.