कोल्हापूर

Kolhapur Election : सुट्टीच्या दिवशी उमेदवारांनी बांधली पायाला भिंगरी; कोल्हापुरात प्रचाराने घेतला वेग

Sunday Election Campaign Buzz : फक्त दोनच रविवार उपलब्ध असल्याने उमेदवारांनी सुटीच्या दिवशी सकाळ-सायंकाळी प्रचाराचे काटेकोर नियोजन केले.
Sunday Election Campaign Buzz

Sunday Election Campaign Buzz

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : एकीकडे अर्ज दाखल करण्याची लगबग असतानाही आज अनेक उमेदवारांनी पायाला भिंगरी बांधून रविवारी सुटीच्या दिवशी आपापल्या हक्काच्या भागात प्रचाराचे रान उठवले. प्रभाग मोठा असल्याने सकाळ, सायंकाळी अशा दोन सत्रांत विविध भाग पिंजून काढला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Muncipal corporation
Campaign
political parties
Ward

Related Stories

No stories found.