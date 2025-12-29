Kolhapur Election : सुट्टीच्या दिवशी उमेदवारांनी बांधली पायाला भिंगरी; कोल्हापुरात प्रचाराने घेतला वेग

कोल्हापूर : एकीकडे अर्ज दाखल करण्याची लगबग असतानाही आज अनेक उमेदवारांनी पायाला भिंगरी बांधून रविवारी सुटीच्या दिवशी आपापल्या हक्काच्या भागात प्रचाराचे रान उठवले. प्रभाग मोठा असल्याने सकाळ, सायंकाळी अशा दोन सत्रांत विविध भाग पिंजून काढला. .मध्यवस्तीत अनेकांनी हलगी-घुमक्याच्या साथीने काढलेल्या पदयात्रांतून चिन्ह पोहोचविण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न केला. त्यातून आगामी दोन आठवड्यांतील रणधुमाळीची झलक पाहायला मिळाली.- प्रतिनिधी.Kolhapur Election : वेळ कमी, प्रभाग मोठा; कोल्हापुरात इच्छुकांनी ‘रात्रीचा दिवस’ करत प्रचार.येत्या आठवड्यात अर्ज दाखल करण्यापासून ते छाननी, माघारीपर्यंत मोठी लगबग सुरू राहणार आहे. त्यानंतर दोनच रविवार प्रचाराला मिळणार आहेत. प्रभाग मोठा आहे. त्यातील प्रत्येक भागापर्यंत पोहोचायचे मोठे आव्हान आहे..प्रत्येक भागात प्रचार केला तरी त्या-त्या दिवशी सर्वच मतदार भेटतील याची शक्यता नाही. रविवारी सुटी असल्याने बहुतांश मतदार भेटण्याची शक्यता असते. त्याची संधी साधत प्रचार करण्याचे नियोजन उमेदवारांकडून केले जाते. .Kolhapur Election : शेवटच्या दिवशी मतदारांशी संपर्क वाढवण्यासाठी उमेदवारांची धावपळ; घराघरांत जाऊन साधला थेट संवाद.अजून अनेकांचे पक्ष, चिन्ह निश्चित व्हायचे आहे. ज्यांची उमेदवारी घोषित झाली, ज्यांना हिरवा कंदील मिळाला आहे, त्यांनी रविवारच्या प्रचाराची संधी सोडली नाही. दिवाळीपासून अनेक इच्छुकांनी पत्रके घराघरांत पोहोच केली आहेत. पुढील दोन आठवड्यांच्या आसपासच प्रचाराचे दिवस मिळणार आहेत. त्यातही दोनच रविवार मिळणार आहेत. .त्यामुळे या रविवारी सकाळपासून उमेदवार, त्यांचे निवडक कार्यकर्त्यांनी केलेल्या नियोजनाप्रमाणे भागात फिरण्यास सुरुवात केली. हातात पत्रक घेऊन ‘निवडणूक रिंगणात आहे, आशीर्वाद द्या, कॉलनीतील ओळखीच्या शेजाऱ्यांना सांगा,’ असे म्हणत घराघरांत प्रचार केला. .काहींनी सकाळच्या सत्रात एका भागात, सायंकाळी दुसऱ्या भागात असे नियोजन केले होते. त्यातही इतर उमेदवार येण्यापूर्वी आपल्या हक्काच्या भागातील मतदारांपर्यंत पोहोचून त्यांना आवाहन केले जात होते..दोनच दिवस अर्ज दाखल करण्यासाठी राहिले असल्याने उमेदवारांसमोर त्याबाबतच्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे आव्हान आहे. त्यामुळे ज्यांच्या पत्नी रिंगणात उतरणार आहेत, त्यांचे पती, कुटुंबातील सदस्य त्या तयारीला लागले आहेत, तर स्वतः उमेदवार काही निवडक कार्यकर्त्यांसह भागात पदयात्रा काढताना दिसत होते. .नियोजनाप्रमाणे संबंधित भागातील स्थानिक कार्यकर्ते जमून उमेदवारांची प्रतीक्षा करत होते. ते आल्यानंतर प्रचार सुरू होत होता. उपनगरातील प्रभागांमध्ये हे चित्र जास्त दिसत होते. मध्यवस्तीत मात्र प्रभाग सलग असल्याने काहींनी हलगी-घुमक्याच्या गजरात पदयात्रा काढल्या. त्यासाठी सायंकाळनंतर चौकाचौकांत कार्यकर्ते जमले होते. .याबरोबरच काही भागांतील कॉलन्यांमध्ये छोट्या बैठकांचे आयोजन केले होते. कॉलनींच्या हॉलमध्ये, अपार्टमेंटच्या तळघरात परिसरातील नागरिकांना एकत्र जमवून प्रचाराचे नियोजन केले होते. काहींना सोबत घेण्यासाठी रणनीती विविध पक्षांमध्ये इच्छुकांची संख्या जास्त आहे. .उमेदवारी जाहीर होऊ लागल्यानंतर अनेकांना संधी मिळणार की नाही याचा अंदाज येऊ लागला आहे. त्यातून अनेक पुढे जाणाऱ्या उमेदवारांनी अशा इच्छुकांना सोबत घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. जे इच्छुक आहेत, त्यांच्याशी त्या-त्या भागांतील काही मतदार जोडले गेले आहेत. इच्छुकाला सोबत घेतले की, ते मतदार जोडल्यासारखे आहेत. त्यामुळेच अनेक ठिकाणी हे प्रयत्न सुरू आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.