Kolhapur Politics : घारीच्या तोंडावर कोल्हापूरमध्ये पाळत, पाठलाग अन् दबावतंत्र; राजकीय रणधुमाळी शिगेला

Political Pressure Before Withdrawal : माघारीच्या शेवटच्या दिवसापूर्वी बंडखोर व अपक्ष उमेदवारांवर पाळत, पाठलाग आणि दबावतंत्र,नेत्यांचे सतत फोन, मध्यस्थांची मदत; अनेक उमेदवार दिवसभर ‘नॉट रिचेबल’
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : माघारीचा शेवटचा दिवस तोंडावर आलेला असताना आज दिवसभर व रात्रभर बंडखोरांना गाठण्यासाठी पाळत ठेवण्यापासून पाठलाग केले गेले. काहींना वेगवेगळ्या माध्यमातून सतत फोन करून दबावही टाकण्याचा प्रयत्न झाला.

