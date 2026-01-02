Kolhapur Politics : घारीच्या तोंडावर कोल्हापूरमध्ये पाळत, पाठलाग अन् दबावतंत्र; राजकीय रणधुमाळी शिगेला

कोल्हापूर : माघारीचा शेवटचा दिवस तोंडावर आलेला असताना आज दिवसभर व रात्रभर बंडखोरांना गाठण्यासाठी पाळत ठेवण्यापासून पाठलाग केले गेले. काहींना वेगवेगळ्या माध्यमातून सतत फोन करून दबावही टाकण्याचा प्रयत्न झाला. .या प्रकाराने अनेकजण दिवसभर मोबाईल बंद करून ‘नॉट रिचेबल’ झाले. ज्यांना माघारीसाठी ‘शब्द’ घ्यायचा होता, ते मात्र चर्चा करण्यासाठी २४ तास उपलब्ध होते. दिवसभर दबावतंत्राचा वापर झाल्याने शुक्रवारी (ता.२) माघारीच्या शेवटच्या दिवशी काही प्रभागांमध्ये काहीही घडण्यासारखी स्थिती झाली आहे..Kolhapur election : हलगी-घुमक्याच्या गजरात उमेदवारी अर्ज दाखल; कोल्हापूरच्या निवडणूक कार्यालयांत उत्सवाचे वातावरण.दहा वर्षांनंतर होत असलेल्या निवडणुकीमुळे महायुती, महाविकास आघाडीत प्रचंड बंडखोरी उफाळली आहे. तसेच शेकडोंच्या संख्येने अपक्षांनीही अर्ज दाखल केले आहेत. ८१ जागांसाठी दाखल अर्जांची संख्या पाहता लढणारे किती व माघार घेण्यासाठी अर्ज दाखल केलेले किती, याची शंका येत होती. .छाननीनंतर कालपासून अशा उमेदवारांच्या माघारीसाठी यंत्रणा कामाला लागली. काही प्रभागांत उमेदवारी मिळणार असे गृहित धरून काहींना कामाला लागण्याचे आदेश दिले होते. प्रत्यक्ष जागा वाटपावेळी काही जागा दुसऱ्या पक्षांना गेल्याने नाराज झालेल्या इच्छुकांनी बंडखोरी केली. .Ichalkaranji Muncipal : शेवटचा दिवस तरी आला, पण इचलकरंजीत उमेदवार कोण हेच गुलदस्त्यात!.त्यांना थांबवल्यास त्या प्रभागातील पक्षाच्या उमेदवाराला ताकद मिळणार असल्याने त्या-त्या पक्षांच्या नेत्यांकडून संबंधितांपर्यंत निरोप दिले गेले. हे प्रकार होणार असे समजून अनेकजण मोबाईल बंद ठेवून ‘नॉट रिचेबल’ झाले. काहींनी तर आपला ठिय्याच बदलला. यामुळे नेत्यांनीही ज्यांची मध्यस्थी उपयोगी पडणार अशांना निरोप धाडून कामाला लावले..एकीकडे माघारीसाठी प्रयत्न होत असताना काही प्रभागांत अपक्ष उमेदवार रिंगणात राहणे गरजेचा असल्याने त्यासाठीही प्रयत्न केले जात होते. ज्याला माघारीसाठी दबाव टाकला जाणार त्यांना रिंगणात राहण्यासाठी बळ दिले जात होते. .तो कुणाकडे जातो, कोण भेटायला येतात यासाठी पाळतही ठेवली होती. काहींचा कालपासून पाठलागही केला जात होता. रात्रीही संबंधिताला गाठण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यामुळे रात्र वैऱ्याची आहे, असे समजून अशा अपक्षांना बळ देण्यासाठी भागातील कार्यकर्त्यांनी रात्र जागून काढली. .पत्नीला ठेवले माहेरी मध्यवस्तीतील एका प्रभागातील अपक्ष म्हणून अर्ज दाखल केलेल्या महिला उमेदवाराला माघारीसाठी मोठी यंत्रणा कामाला लागली होती. एका माजी आमदारांकडून थेट फोनवरून माझा उमेदवार निवडून येणार आहे, तू अर्ज मागे घे, असा डोस उमेदवाराच्या पतीला दिल्याची चर्चा आहे. यामुळे संबंधिताने आपल्या पत्नीला सुरक्षित म्हणून माहेरी पाठवले. त्यांचे माहेर म्हणजे एका माजी नगरसेवकांचे घर आहे. त्यामुळे तिथे कुणी जाणार नसल्याने पतीने हा निर्णय घेतला..वादावर तोडगा काय?प्रभाग क्रमांक १२ मधील ब या एकाच जागेवर राष्ट्रवादीकडून माजी महापौर हसीना फरास व शिवसेनेकडून संगीता पोवार यांचे अर्ज आहेत. उमेदवारी यादीत ब ही जागा शिवसेनेला, तर क ची जागा राष्ट्रवादीला दिली आहे. त्याबाबत आज दिवसभर बराच खल सुरू होता. या मागे अन्य काही अंडरकरंटही असल्याची चर्चा आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.