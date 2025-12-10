Kolhapur Citywide Clearance : कोल्हापूरात महापालिकेची धडाकेबाज कारवाई; जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळील ११ अनधिकृत शेड हटवून १३ हातगाड्या जप्त

कोल्हापूर : शहरातील रस्त्यांलगतची वाढती अतिक्रमणे हटवण्यास महापालिकेने पुन्हा सुरू केले आहे. त्यानुसार आज दुसऱ्या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या चौकाजवळील व्यावसायिकांनी अनधिकृतपणे वाढवलेली ११ शेड हटवली..काही महापालिकेने काढली तर काही व्यावसायिकांनी काढून घेतली. १३ हातगाड्याही जप्त केल्या. उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचने महापालिकेला फुटपाथवरील अतिक्रमणांबाबत निर्देश दिले आहेत. त्याप्रमाणे कालपासून कारवाई सुरू केली आहे. .Kolhapur News : महापालिकेची मोठी मोहीम! सीपीआर चौक ते खानविलकर पंपापर्यंत अतिक्रमणावर जेसीबी फिरली; व्यापाऱ्यांचा संताप.पहिल्या टप्प्यात सीपीआर चौक ते शाहू जकात नाका दरम्यानच्या रस्त्यावरील कारवाई सुरू केली आहे. आज सकाळपासून खानविलकर पंपापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या चौकापर्यंत तसेच जिल्हा परिषद कोपऱ्यापर्यंत कारवाई केली..यावेळी महावीर उद्यानाच्या बाजूला असलेल्या केबीनची तपासणी केली. त्यावेळी काही हातगाड्या बेकायदेशीर असल्याचे आढळले. त्यासह या परिसरातील १३ हातगाड्या जप्त केल्या. या रस्त्यावर काही फळ विक्रेत्यांनी तात्पुरती शेड उभी केली होती. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील बाजूस काही व्यावसायिकांनी दुकानासमोर मोठी लोखंडी खांब उभे करून पत्र्याची शेड उभी केली होती..Kolhapur Plastic Ban : प्लास्टिक बंदी उल्लंघन करणाऱ्यांवर आता दंडासह तीन महिन्यांचा कारावास होणार; महापालिका विशेष मोहिमेस सज्ज.कारवाई केल्याचे पाहिल्यानंतर संबंधित व्यावसायिकांनी तातडीने शेड उतरून घेण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे कारवाई करावी लागली नाही. सायंकाळपर्यंत शेड काढून जागा रिकामी केली होती. त्याचवेळी राजारामपुरी विभागीय कार्यालयाने यल्लमा मंदिर चौक येथील डिजिटल फलक हटवली. .दोन्ही ठिकाणची ११ विनापरवाना शेड, १३ हातगाड्या व सात अनधिकृत डिजिटल फलकांवर कारवाई केली. या पुढेही कारवाई सुरूच ठेवण्यात येणार असून, प्रतिबंधित ठिकाणी व्यवसाय करताना आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करून साहित्य जप्त करण्यात येणार आहे. प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा दरेकर, सहायक आयुक्त जयंत जावडेकर, शहर अभियंता रमेश मस्कर यांच्या नियंत्रणाखाली उपशहर अभियंता अरुण गुर्जर, अतिक्रमण निर्मूलन पथकाचे अधीक्षक विलास साळोखे, प्रफुल्ल कांबळे, सजन नागलोत, रवींद्र कांबळे आदींनी कारवाई केली. .साहित्य एकत्रित करण्यास सुरुवात सीपीआर चौकापासून खानविलकर पंपापर्यंत काल केलेल्या कारवाईनंतर फाटलेले शेडचे पत्रे, बांधकामाचे साहित्य विखरून पडले होते. त्यातून त्या घरमालकांना जाता येत नव्हते. त्यामुळे आज सकाळपासून त्या नागरिकांनी बांधकाम, पत्रे, खांब असे साहित्य एकत्रित करण्यास सुरुवात केली होती. घरात, इमारतीत जाण्याचा मार्ग तयार केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.