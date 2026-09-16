कोल्हापूर

Kolhapur Engineering Student : कोल्हापुरात इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यानं संपवलं आयुष्य, ६ महिन्यांपूर्वी बहिणीचा अपघाती मृत्यू, आईलासुद्धा गमावलेलं

20-Year-Old Engineering Student Found Unresponsive in Kolhapur : कोल्हापुरातील लाईन बझार परिसरात अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणाऱ्या २० वर्षीय शिवकुमार हणमंत नाईकचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
Kolhapur Engineering Student

Kolhapur Engineering Student

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सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर : लाईन बझार, पद्मापथक परिसरात राहणाऱ्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. शिवकुमार हणमंत नाईक (वय २०, रा. जत, सांगली) असे मृताचे नाव आहे. तो अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत होता. आज दुपारी हा प्रकार उघडकीस आला. मित्रांनी फास सोडवून त्याला उपचारासाठी ‘सीपीआर’मध्ये दाखल केले. मात्र, उपचारांपूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.

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