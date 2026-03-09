Ex Servicemen Daughter Marriage Grant : माजी सैनिकांच्या मुलींच्या लग्नासाठी आता मिळणार 1 लाख रुपये! सरकारच्या नियमात मोठा बदल, असा करा अर्ज?

कोल्हापूर : माजी सैनिकांच्या मुलींच्या विवाहासाठी सरकारकडून एक लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार (Ex Servicemen Daughter Marriage Grant) आहे. यापूर्वी ते ५० हजार रुपये दिले जात होते. त्यामध्ये दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे. यासाठी जिल्हा सैनिक कार्यालयाकडे आलेल्या जिल्ह्यातील ९५ माजी सैनिकांच्या मुलींचे अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. या महिन्यापासून ही रक्कम मिळायला सुरुवात होणार आहे..ही योजना हवालदार रँकपर्यंतच्या माजी सैनिकांच्या मुलींसाठी आहे. या योजनेसाठी मुलीचे वय १८ वर्षापेक्षा जास्त असावे लागते. त्याचबरोबर ज्या मुलीच्या विवाहासाठी हे अनुदान घेतले जाणार आहे, त्या मुलीचे नाव संबंधित माजी सैनिकाच्या डिस्चार्ज बुकमध्ये असणे आवश्यक आहे. तसेच विवाह झालेल्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आता ऑनलाईन अर्ज करायचा आहे..Sangola Bribery Case : एसीबीचा मोठा दणका! सांगोल्यात लेडी ऑफिसरच्या सांगण्यावरून ड्रायव्हरने घेतली 7 हजारांची लाच; सातबारावर नाव चढवण्यासाठी मागितले पैसे.त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे ऑनलाईन अर्जासोबत जोडावी लागणार आहेत. यामध्ये मुलीचे दहावी किंवा बारावीचे प्रमाणपत्र, विवाह झालेली नोंदणी बारकोडसहित वधू व वरांचा फोटो लावून त्यावर स्वाक्षरी करायची आहे. त्याचबरोबर आणखी माहितीसाठी जिल्हा सैनिक कार्यालय येथे व्यवस्था करण्यात आली आहे..Sairaj Patil UPSC Success : इंग्रजीचं टेन्शन विसरा! कराडच्या पठ्ठ्यानं मराठीतून शिकून यूपीएससीत मारली बाजी; 545 वी रँक मिळवत झाला IPS.शैक्षणिक अनुदानासाठी १४९४ अर्ज मंजूरमाजी सैनिकांच्या पाल्यांसाठी शैक्षणिक अनुदान योजना सुरू आहे. यामध्ये यापूर्वी पाल्याला महिन्याला एक हजार रुपये या प्रमाणे वर्षाला १२ हजार रुपये मिळत होते. त्यामध्ये दुप्पटीने वाढ करण्यात आली असून आता महिन्याला दोन हजार रुपयेप्रमाणे वर्षाला २४ हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे. या अनुदानासाठी जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाकडे १४९४ अर्ज आले असून त्याला मंजुरी ही देण्यात आली आहे. लवकरच ही रक्कम संबंधितांच्या खात्यावर जमा व्हायला सुरुवात होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.