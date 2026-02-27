Kolhapur Collector : क्षमता ओळखा, कोल्हापूरची निर्यात वाढवा; जिल्हाधिकारी अमोल येडगे; उद्योग केंद्राची ‘महानिर्यात इग्नाईट’ कार्यशाळा

कोल्हापूर : ‘आपली क्षमता ओळखा, मार्केटिंग करा आणि कोल्हापूरची निर्यात वाढवा. जिल्ह्यातील अनेक दर्जेदार उत्पादने जागतिक पातळीवर निर्यात होण्यासाठी उद्योजक, औद्योगिक संघटनांसह सर्वांनी प्रयत्न करावेत,’ असे आवाहन जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी आज येथे केले. .येथील शासकीय विश्रामगृहातील राजर्षी शाहू सभागृहात जिल्हा उद्योग केंद्राने घेतलेल्या ‘महानिर्यात इग्नाईट कन्व्हेन्शन’ या कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. कोल्हापुरी गूळ, चप्पल, चांदी उद्योगाची गुणवत्ता आणखी वाढवून त्यांची विक्री वाढविण्यासाठी उद्योजक, औद्योगिक संघटनांनी सामूहिक प्रयत्न करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी येडगे यांनी केले..महा निर्यात इग्नाईट कन्व्हेंशन कार्यशाळा उत्साहात.पुणे विभागाचे संयुक्त उद्योग संचालक संदीप रोकडे यांनी महाराष्ट्रातील निर्यात धोरण, निर्यातवाढीच्या संधी, यावर मार्गदर्शन केले. जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक अजयकुमार पाटील यांनी कोल्हापूरचे औद्योगिक सामर्थ्य, उपलब्ध संसाधने, स्पर्धात्मक क्षमतेची माहिती दिली. .आयटी असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रताप पाटील यांनी कोल्हापूरच्या आयटी क्षेत्राची माहिती दिली. यावेळी योगेश कुलकर्णी यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध विभागांच्या तब्बल २९९० योजनांची माहिती संकलित केलेल्या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले..Latest Marathi News Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....यावेळी भारतीय पोस्ट सेवेचे वरिष्ठ अधीक्षक वैभव वाघमारे, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी उमेश देशमुख, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक मंगेश पवार, उद्योजक सुरेंद्र जैन, कमलकांत कुलकर्णी, जयदीप चौगुले, संजय देशिंगे, विठ्ठल पाटील, जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक विकास कुलकर्णी, बालाजी बिराजदार उपस्थित होते..आर्थिक आव्हाने, जोखीम व्यवस्थापनावर मार्गदर्शनउद्योगांना भेडसावणाऱ्या आर्थिक आव्हान, वित्तपुरवठ्याच्या उपाययोजनांवर आयडीबीआय कॅपिटलचे मुकुंद तिवारी यांनी मार्गदर्शन केले. अक्षय कोकणे यांनी जिल्ह्याला निर्यात केंद्र म्हणून विकसित करण्यातील डीजीएफटीची भूमिका मांडली. कोल्हापूर एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिलचे अध्यक्ष आय. ए. पाटील यांनी जिल्ह्याच्या निर्यात क्षमतेवर विचार मांडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.