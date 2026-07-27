कोल्हापूर

Kolhapur: गर्भवती महिलांना लॉजवर बोलवायचा, बनावट डॉक्टरचे काळे धंदे; पोलिसांनी छापा टाकताच गेला पळून

Fake Doctor Escapes Before Police Raid: कोल्हापुरात बनावट डॉक्टर, बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान आणि करवीर पोलिसांची धाड यामुळे खळबळ उडाली.
Kolhapur

Kolhapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर: कळंबा परिसरातील एका लॉजवर बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान होत असल्याची माहिती मिळताच करवीर पोलिसांनी छापा टाकला. मात्र, काही मिनिटे आधी बनावट डॉक्टरने सोनोग्राफी मशीनसह तेथून पळ काढला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
police
Police Raid
fake doctor
escaped